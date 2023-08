Fresche Solutions lance l’octroi de licences par abonnement pour les produits phares IBM i

SAN FRANCISCO, 03 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fresche Solutions, leader mondial en stratégies IBM i (AS/400, iSeries), modernisation, hébergement en nuage et services gérés, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau modèle de tarification par abonnement pour ses principaux logiciels de développement, de productivité et de modernisation. Le nouveau modèle de tarification offre aux entreprises une plus grande flexibilité en matière de dépenses opérationnelles et de prévisibilité budgétaire.



Alors que les responsables des TI sont soumis à une pression accrue pour faire plus avec moins, les changements croissants dans les technologies et le monde des affaires amplifient le besoin de produits faciles d’accès et d’utilisation, et adaptés à tous les budgets informatiques. Avec cette annonce, Fresche donne officiellement le coup d’envoi de son nouveau modèle d’abonnement en commençant par son outil de modernisation d’écran vert IBM i, Presto, leader sur le marché.

Presto est très apprécié dans le milieu de la modernisation IBM i pour sa facilité d’utilisation et est largement employé par les programmeurs pour transformer les écrans verts en interfaces Web modernes en seulement quelques minutes. Ce nouveau système d’octroi de licences par abonnement offre aux clients IBM i un moyen peu risqué et peu coûteux de tirer le meilleur parti de leur investissement dans les systèmes existants.

« Nous avons toujours eu pour mission de nous assurer que nos clients aient accès à des solutions simples, mais puissantes, leur permettant de moderniser rapidement leurs applications, tout en maintenant un faible coût total de possession, a expliqué Jeff Lovette, directeur des recettes de Fresche Solutions. En lançant l’octroi de licences par abonnement, nous permettons à un plus grand nombre d’entreprises d’adopter des technologies de pointe grâce à un modèle souple et agile qui peut évoluer avec elles. »

Le système d’octroi de licences par abonnement de Fresche permet aux entreprises d’accéder aux logiciels de modernisation pour une durée déterminée, avec des niveaux qui s’adressent aux petites entreprises comme aux grandes. Il s’agit d’une façon souple pour les responsables des TI d’investir dans de puissants outils sans coûts initiaux importants ni engagements à long terme. Ce modèle permet également aux entreprises de répondre rapidement à l’évolution de leurs besoins en leur donnant la possibilité d’accroître ou de réduire facilement leurs capacités, tout en conservant un contrôle total sur l’utilisation de leurs logiciels.

Avec leur abonnement, les clients obtiennent :

un nombre illimité de licences de développement;

les nouvelles versions, la correction des bogues, l’entretien continu et les mises à jour de sécurité;

l’accès au contenu d’apprentissage en ligne à la demande pour une formation à son rythme;

l’assistance technique par des agents certifiés et le soutien en ligne par le biais d’un portail client dédié.

« L’octroi de licences par abonnement devient de plus en plus la norme dans notre industrie, et son adoption à grande échelle partout dans le monde confirme que nos clients accueillent avec enthousiasme ce changement. C’est pourquoi nous nous engageons à étendre l’octroi de licences par abonnement à nos autres produits phares en 2023, a déclaré Joe Zarrehparvar, président-directeur général de Fresche Solutions.»

« Les logiciels sont l’un des principaux piliers de notre offre qui vise à moderniser les clients IBM i et le passage à un modèle d’abonnement nous permet également d’offrir nos produits d’une manière moderne. Nous répondons au besoin de nos clients de prendre des décisions rapides et d’avancer plus facilement et plus rapidement sans les obstacles habituels qui ralentissent la satisfaction des besoins d’affaires. Nos nouvelles offres par abonnement comprennent les licences, les services de maintenance et le soutien technique illimité. Le tout est regroupé dans un seul modèle d’abonnement mensuel qui dure tant que nos clients ont besoin d’utiliser la solution ou les services.»

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de Fresche à mettre des outils de modernisation et de développement de premier plan à la portée de tous les clients IBM i de la planète. En ayant accès au modèle d’abonnement parallèlement à leurs licences perpétuelles existantes, les clients ont la possibilité de choisir les solutions qui répondent le plus à leurs besoins et de mieux planifier l’avenir.

Pour en savoir plus à propos de Presto et du modèle d’abonnement, cliquez ici.

À propos de Fresche Solutions

Fresche Solutions est le fournisseur privilégié en matière de conseils, de modernisation et de services gérés de TI pour les entreprises qui utilisent les applications et environnements connexes IBM Power Systems IBM i (AS/400, iSeries). Nos conseillers en TI axés sur l’entreprise, nos experts en services complets et IBM i, ainsi que nos méthodologies éprouvées font partie intégrante de la manière dont nous aidons nos clients à se développer, à innover et à simplifier leurs opérations en tirant parti des technologies de pointe.

Nos services couvrent une série de domaines essentiels, notamment la stratégie et la planification, le développement d’applications personnalisées, la modernisation des applications existantes, les solutions automatisées en matière de sécurité et de conformité, l’hébergement en nuage et les services de soutien aux applications et à l’infrastructure. Grâce à notre expertise d’IBM i, de Windows, de Linux et d’autres plateformes, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux sur le marché en constante évolution d’aujourd’hui.

Pour plus de renseignements :

Christine McDowell, Fresche Solutions

Tél. : 1 514 220-1309

Courriel : christine.mcdowell@freschesolutions.com