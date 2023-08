Partenaires Ninepoint LP annonce les résultats du vote sur la modification de l’objectif de placement du Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint

TORONTO, 03 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (Partenaires Ninepoint) a annoncé aujourd’hui les résultats du vote à l’issue de l’assemblée extraordinaire des porteurs de parts du Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint (le Fonds).



Le vote sur la question suivante a eu lieu lors d’une assemblée extraordinaire du Fonds tenue le 3 août 2023. Le vote pouvait être exercé par Internet, par téléphone, par la poste ou encore par procuration. Les résultats des votes des porteurs de parts sont présentés ci-dessous.

Fonds Questions soumises au vote Résultat Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint Modification de l’objectif de placement du Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint afin de lui permettre d’investir également dans des titres du marché monétaire de haute qualité Approuvée

Compte tenu de ce changement, les stratégies de placement du Fonds ont été modifiées afin de lui permettre d’investir également dans des titres du marché monétaire de haute qualité.

Les titres du marché monétaire seront sélectionnés et gérés par l'équipe des titres à revenu fixe de Partenaires Ninepoint.

En outre, Partenaires Ninepoint a renoncé temporairement à tout ou partie de la commission de gestion annuelle, comme suit, jusqu’au 30 juin 2024 ou jusqu’à la première date à laquelle la valeur liquidative (VL) du Fonds dépassera 1 milliard de dollars, selon la première éventualité :

Série Frais de gestion actuels Frais de gestion après renonciation (à compter du 3 août 2023 jusqu’au 30 juin 2024 ou jusqu’à ce que la VL du Fonds dépasse 1 milliard de dollars, selon la première éventualité) Série A 0,39% 0,25% Série F 0,14% 0% Série FNB (NSAV) 0,14% 0%

Partenaires Ninepoint mettra fin à la renonciation conformément aux conditions susmentionnées sans autre avis aux détenteurs de parts.

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques. Groupe des actifs numériques Ninepoint est une division de Ninepoint.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr ou communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Questions relatives aux ventes

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com

Demandes de renseignements des médias :

Longacre Square Partners

Scott Deveau / Kate Sylvester

ninepoint@longacresquare.com