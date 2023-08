Communiqué de presse

Bruxelles - Luxembourg, le 4 août 2023

Indosuez Wealth Management, filiale du groupe Crédit Agricole, annonce un projet de prise de participation majoritaire dans le capital de Banque Degroof Petercam ainsi qu’un partenariat de long terme avec CLdN, l’un de ses actionnaires de référence

Création d’un leader pan-européen de la gestion de fortune avec une proposition de valeur élargie

Nouvel actionnariat pour Degroof Petercam s’inscrivant dans la continuité

Poursuite de la croissance en s’appuyant notamment sur les expertises, marques et solutions de Degroof Petercam

Finalisation de la transaction, sous réserve de l'obtention des autorisations des autorités concernées attendue en 2024

Le groupe Indosuez Wealth Management a signé un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Degroof Petercam, un leader en gestion de fortune en Belgique et une maison d’investissement de référence avec une présence et clientèle internationales.

Ce projet d’acquisition est réalisé en partenariat avec le groupe CLdN, actionnaire de référence de Degroof Petercam, qui resterait au capital à hauteur d’environ 20 %, témoignage de la volonté de préserver les racines et l’ancrage domestique du groupe en Belgique en cohérence avec la culture de partenariats du groupe Crédit Agricole.

Degroof Petercam : une maison d’investissement de référence

Degroof Petercam, groupe familial indépendant dont les origines remontent à plus de 150 ans, est une banque aux activités diversifiées avec des actifs de clients s’élevant à 71 milliards d’euros.

Le groupe dispose de positions attractives en Belgique, au Luxembourg et en France sur les métiers de la banque privée, et au niveau international, pour la gestion d’actifs, la banque d’investissement et les services titres.

Depuis plusieurs années, en accord avec sa raison d’être visant à créer une prospérité collective et responsable, la banque a renforcé ses procédures de contrôle et de maîtrise des risques notamment en matière de conformité et a engagé des investissements importants dans ses systèmes d’exploitation.

Création d’un leader pan-européen au bénéfice des clients

L’alliance de Degroof Petercam et du groupe Indosuez Wealth Management permettrait de créer un leader pan-européen de la gestion de fortune bénéficiant de relais de croissance mondiaux et se positionnant comme un consolidateur du secteur en Europe.

Ce rapprochement permettrait d’offrir aux clients des services à forte valeur ajoutée grâce à la combinaison des savoir-faire ainsi qu’à l’accès au réseau international et aux capacités de financement du groupe Crédit Agricole. De même, les collaborateurs de Degroof Petercam auraient l’opportunité d’intégrer un groupe aux expertises multiples présent dans plus de 46 pays dans le monde. En outre, cette alliance renforcerait les valeurs partagées en matière d’engagement sociétal, d’investissement responsable et de diversité.

Grâce à cette opération effectuée dans une continuité actionnariale avec un actionnaire de référence CLdN, le groupe Indosuez Wealth Management accèderait à une nouvelle base de clientèle en Belgique et à l’international. Il étofferait ses expertises en matière de conseils en gestion financière, d’offres de fonds notamment ESG en capitalisant sur l’expertise de la société de gestion Degroof Petercam Asset Management (DPAM) et sur les activités de banque d’investissement.

Ce projet permettrait également au Groupe Crédit Agricole de renforcer significativement sa présence en Belgique et d’escompter des synergies importantes avec les différents métiers du Groupe ainsi renforcés dans la zone Benelux.

Jacques Prost, Directeur Général du groupe Indosuez Wealth Management, a commenté : « Nous nous réjouissons de cet accord avec les actionnaires de Degroof Petercam, un leader historique dans la gestion de fortune. Ce projet d’alliance constituera une étape importante pour notre développement en Europe en ligne avec notre plan stratégique et fera de la Belgique notre deuxième marché domestique. Nous sommes très heureux de la collaboration à venir avec les équipes de Degroof Petercam. »

Hugo Lasat, CEO de Degroof Petercam a également commenté la transaction en ces termes : «J’aimerais rendre hommage à nos équipes talentueuses, dont les efforts ont contribué à hisser notre maison parmi les leaders dans nos activités respectives avec une empreinte internationale. Ce projet d’alliance avec Indosuez Wealth Management nous offrira un actionnaire stable adossé à un acteur mondial de premier plan. C’est également un partenaire stratégique solide qui supportera la marque Degroof Petercam et qui connaît parfaitement nos métiers. Ce rapprochement nous permet de bénéficier de la force d'une organisation telle que le groupe Indosuez tout en conservant notre agilité et notre esprit entrepreneurial dans l’intérêt de nos clients. »

Christian Cigrang, Président du Conseil d’administration du groupe CLdN a déclaré : « CLdN, qui avait rejoint l'actionnariat de Degroof Petercam en 2011, porte sa participation à environ 20 %. Cette augmentation s'inscrit dans le cadre de la signature d'un accord avec Indosuez Wealth Management qui, en tant qu'actionnaire de contrôle, offrira de nouvelles perspectives aux clients et collaborateurs de Degroof Petercam. CLdN est convaincu qu’Indosuez Wealth Management - en tant que membre du groupe Crédit Agricole qui peut se prévaloir d’une longue tradition de coopération avec des partenaires locaux - adhère à une culture d'entreprise respectueuse de l'identité locale et de l'ancrage dans les marchés sur lesquels il opère. Cette évolution renforcera les moyens et les capacités de Degroof Petercam pour mieux servir ses clients et leurs besoins spécifiques. »

Prochaines étapes

Le groupe Indosuez Wealth Management travaillera en étroite collaboration avec les équipes de Degroof Petercam pour faciliter la transaction dans l’intérêt des clients et des collaborateurs.

La finalisation de l’accord entre CA Indosuez Wealth (Europe) et Degroof Petercam est soumise à l’approbation des autorités réglementaires et de concurrence concernées. L’opération devrait être réalisée en 2024.

Dans le cadre de cette opération, un partenariat de long terme sera conclu avec CLdN qui prévoit des mécanismes de liquidité. A l’issue de cette prise de participation majoritaire, une Offre Publique d’Acquisition volontaire sera lancée auprès des actionnaires minoritaires de Degroof Petercam avec l’intention pour CA Indosuez Wealth (Europe) d’acquérir la totalité du capital restant aux mêmes conditions que celles de l’acquisition de la participation majoritaire.

L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. se situerait aux alentours de - 30 points de base. Cette opération générerait un retour sur investissement en ligne avec la politique du Crédit Agricole.

Contacts Indosuez Wealth Management

Charlotte de Chavagnac I charlotte.dechavagnac@ca-indosuez.com I +33 6 32 95 44 05

Isabelle Mandelli I isabelle.mandelli@ca-indosuez.lu I +352 691 362 265

Contacts Presse Degroof Petercam

Arnaud Denis | a.denis@degroofpetercam.com | + 32 478 99 82 37

À propos d’Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par le bilan (The Banker 2022).

Façonné par plus de 145 ans d’expérience dans l’accompagnement de familles et d’entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Dotées d’une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d’exception sur l’un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble près de 3 000 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour) et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec 130 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31/12/2022), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

www.ca-indosuez.com

À propos de Degroof Petercam

Fondée en 1871, Degroof Petercam est une maison d’investissement de référence avec un ancrage Belge qui repose sur plus de 150 ans d’expertise financière intégrée. Nous créons une prospérité collective et responsable en ouvrant des portes vers des opportunités et en accompagnant nos clients privés, professionnels et institutionnels avec expertise.

Nos clients dans plus de 20 pays nous font confiance pour nos convictions et notre combinaison unique de services en matière de Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance et Global Markets) et Asset Services que nous leurs offrons. Le total des actifs (sous gestion, sous administration et en dépôt) de nos clients s’élève à 71,1 milliards d’euros (au 31.12.2022).

Plus de 1500 experts accompagnent nos clients depuis nos bureaux en Belgique (siège social), au Luxembourg, en France, en Suisse, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et à Hong Kong.

Degroof Petercam

Trust. Knowledge.

www.degroofpetercam.com

A propos de CLdN

Les origines du consortium Cobelfret-CLdN remontent à environ un siècle, lorsque la famille Cigrang originaire du Luxembourg s’installe à Anvers pour lancer une activité de négoce en matières premières. La société a étendu ses activités aux lignes de transport maritime Roll on / Roll off et aux opérations de manutention portuaire en mer du Nord, au transport maritime de vrac sec dans le monde entier et à un certain nombre d'autres secteurs d'activité. Ses principaux bureaux se trouvent en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour et en Suisse.

www.cldn.com

