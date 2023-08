Halvårsrapport 2023 (kun på engelsk)

Vedhæftet halvårsrapport 2023 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

”Q2-resultatet bidrog til et stærkt første halvår, hvor vi efter et par ekstraordinære pandemi-år hurtigt har tilpasset forretningen et radikalt forandret marked præget af lav vækst og store lagerbeholdninger, som fortsat skal reduceres. Vores kontraktportefølje og konsekvente styring af omkostninger afbøder til dels effekten af den lavere efterspørgsel. Omkostningsfokus vil fortsat spille en central rolle i tilpasningen til et marked med lav vækst, som vi forventer fortsætter ​​året ud. Samtidig fortsætter vi målrettet vores strategiske transformation og arbejdet med at levere fuldt integrerede logistikløsninger til vores kunder samt understøtte dem i at gøre deres forsyningskæder mere robuste til usikre tider forude.”

