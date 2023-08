Communiqué de presse Paris, le 04 août 2023

Activité dynamique sur les trois métiers de CAA, dommage, prévoyance et épargne retraite,

très haut niveau de résultat et solvabilité solide

Chiffres clés S1 2023 :

Chiffre d’affaires 1 total de 20 , 8 milliards d’euros , en progression de 6 % 2

Collecte nette UC record de +3,9 milliards d’euros

Résultat net part du G rou pe à 950 8 millions d’euros , qui double par rapport au 1 er semestre 2022 pro forma IFRS 17

Ratio de solvabilité II de 222% à fin juin 2023

Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances indique : « Ce premier semestre a été marqué par le dynamisme de nos activités dans nos trois principaux métiers : dommages, prévoyance et épargne retraite, malgré un contexte économique et financier incertain et mouvant. La croissance de notre chiffre d’affaires couplée à la hausse de notre résultat net part du Groupe témoigne une nouvelle fois de notre solidité. Lors des émeutes urbaines que la France a connues, en tant que bancassureur universel de proximité, nous avons, une nouvelle fois répondu présent pour accompagner tous nos clients victimes de sinistres, particuliers, professionnels et entreprises, illustrant l’utilité et la pertinence de notre modèle ».

Au premier semestre 2023, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires historique de 20,8 milliards d’euros, en progression de +6%1 par rapport au premier semestre 2022. Dans un contexte économique et financier complexe, cette hausse du chiffre d’affaires reflète la croissance générée par nos contrats en portefeuille.

En assurance dommages, l’activité est très dynamique avec un chiffre d’affaires en hausse de +10%1 par rapport à fin juin 2022 pour atteindre 3,5 milliards d’euros, dont +13% sur les filiales internationales (+18% sur l’Italie). Il est marqué par une belle progression sur l’assurance récolte3 avec 208 M€ de chiffres d’affaires à fin juin 2023 soit +54% sur un an. A fin juin 2023, le portefeuille de contrats dommages s’élève à près de 15,6 millions de contrats, en progression de +3,5%1 sur un an, avec un apport net sur le premier semestre de plus de 343 000 contrats.

L’équipement des particuliers dans les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole continue de progresser dans les Caisses régionales (42,8%4 à fin juin 2023, soit +0,5 point sur un an), chez LCL (27,4%3 à fin juin 2023, soit +0,5 point sur un an), et chez CA Italia (17,9%5 à fin juin 2023, soit +2,3 points sur un an).

Le ratio combiné6 s’élève à 97,8% à fin juin 2023, en amélioration de 3,9 points grâce notamment à une sinistralité favorable sur le premier semestre.

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 2,5 milliards d’euros à fin juin 2023, en progression de +6%1 sur un an, avec de belles performances sur la prévoyance (+11%1) et sur les assurances collectives (+17%). L’emprunteur progresse de 3%1, bénéficiant d’un effet stock.

En épargne / retraite, la collecte brute atteint 14,8 milliards d’euros à fin juin 2023, en hausse de 5% sur un an. En France, elle s’élève à 12,9 milliards d’euros, en hausse de +13,3% par rapport à fin juin 2022. La collecte brute en unités de compte reste élevée à 6,8 milliards d’euros, soit un taux d’UC à 45,6%. La collecte nette totale s’élève à +0,4 milliard d’euros, avec une collecte nette UC record de +3,9 milliards d’euros.

Les encours gérés en assurance vie progressent de 2,2% à 326,3 milliards d’euros7 à fin juin 2023, dont 91,1 milliards d’euros en unités de compte (+13,2% vs décembre 2022), et 235,2 milliards d’encours euros. Les encours en unités de compte représentent 27,9% de l’encours global à fin juin 2023.

La Provision pour Participation aux Excédents (PPE) s’élève à plus de 11,9 milliards d’euros au 30 juin 2023, soit 5,6%8 des encours Euro.

RÉSULTAT IFRS 17

Pour cette première publication des résultats de Crédit Agricole Assurances en normes IFRS 17, le résultat net part du Groupe s’établit à 9509 millions d’euros au 30 juin 2023, x2 par rapport au premier semestre 2022 pro forma IFRS 17, +22% par rapport au résultat publié au premier semestre 2022 en IFRS 4.

La « Contractual Service Margin » (CSM) s’établit à 23,6 Mds€ à fin juin 2023, en augmentation de 8% sur le premier semestre grâce à un impact des affaires nouvelles supérieur à l’allocation de CSM du semestre, et à l’effet positif du contexte de marché sur la valorisation du stock.

Le ratio prudentiel Solvabilité 2 de Crédit Agricole Assurances s’élève à 222% au 30 juin 2023. Il progresse de 18 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2022, principalement en raison des conditions favorables de marché.





A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2022 s’élève à 35,3 milliards d’euros (normes IFRS).

www.ca-assurances.com

Contacts presse

Françoise Bololanik +33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98

Nicolas Leviaux +33 (0)1 57 72 09 50 / 06 19 60 48 53

service.presse@ca-assurances.fr





Contacts Relations investisseurs

Victoire-Emmanuelle Prud’homme +33 (0)1 43 23 90 66

Valentin Lecomte +33 (0)1 43 23 59 76

relations.investisseurs@ca-assurances.fr





1 Chiffre d’affaires « non GAAP ».

2 Périmètre constant hors La Médicale

3 Aléas climatique, Multi-risques climatiques, Prairie

4 Part des clients ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV.

5 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances.

6 Ratio (sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica.

7 Encours en épargne, retraite et prévoyance.

8 Périmètre Vie France

9 La contribution de CAA au résultat net part du groupe de Crédit Agricole S.A. s’élève à 907 millions d’euros. L’écart provient essentiellement des coupons des émissions de dettes subordonnées (RT1) pour 37 millions d’euros.

