Solvay SA annonce des transactions de gestion du passif

Bruxelles, le 4 août 2023 à 8h00 CEST - Solvay SA (« Solvay » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le lancement des exercices de demande de consentement (les « Demandes de Consentement ») par rapport à ses

500.000.000 € d’obligations Perp-NC5.5 à taux fixe et à taux révisable, non datées et super-subordonnées avec une première date de remboursement le 2 décembre 2025 (ISIN : BE6324000858),

500.000.000 € d'obligations à taux fixe de 2,750 % venant à échéance le 2 décembre 2027 (ISIN: BE6282460615), et

600.000.000 € d’obligations à taux fixe de 0,500 % venant à échéance le 6 septembre 2029 (ISIN: BE6315847804)

(ensemble, les « Obligations »)

dans le cadre de la séparation prévue de Solvay en deux sociétés indépendantes cotées et leaders de l'industrie, Specialty Holdco Belgium (« SpecialtyCo », qui devrait être renommée « Syensqo ») et EssentialCo (qui conservera le nom de Solvay), devant avoir lieu au moyen d'une scission partielle de Solvay en vertu du droit belge (la « Scission Partielle »).

La réalisation de la séparation de Solvay est soumise à un certain nombre de conditions de réalisation habituelles, y compris (entre autres) l'approbation finale par le Conseil d'administration de Solvay ainsi que de ses actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire. Dans le cadre de la séparation, Solvay offre aux porteurs de certains titres de créance en circulation la possibilité de transférer leurs titres à SpecialtyCo (notations préliminaires : Baa1/BBB+), la mieux notée des deux entités après séparation.

L'objectif des Demandes de Consentement est d'inviter les porteurs d’Obligations admissibles à prendre en considération et, s'ils le jugent opportun, à approuver (i) le remplacement de Solvay par SpecialtyCo pour chaque souche d'Obligations et (ii), pour certaines souches d'Obligations, certaines modifications des termes et conditions des Obligations, le tout tel que décrit plus en détail dans la Note de Demande de Consentement (Consent Solicitation Memorandum) du 4 août 2023. Les assemblées des porteurs d'Obligations se tiendront le 5 septembre 2023 dans les bureaux de Solvay, rue de Ransbeek 310, 1120 Bruxelles, Belgique. La convocation aux assemblées des porteurs d'Obligations est disponible à l'adresse suivante : https://www.solvay.com/en/investors/creating-two-strong-industry-leaders.

En outre, les porteurs des 500.000.000 € d'obligations à taux fixe et à taux révisable, non datées et super-subordonnées avec une première date de remboursement le 3 juin 2024 (ISIN : XS1323897725) émises par Solvay Finance et garanties de manière irrévocable et subordonnée par Solvay en circulation, sont invités à présenter tout ou partie de leurs titres pour un rachat en espèces, sous réserve des conditions décrites dans la Note relative à l’Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) du 4 août 2023 (l'« Offre de Rachat »).

Enfin, les offres d'échange et les demandes de consentement relatives aux obligations de premier rang de 800.000.000$ US à taux de 4,450 % venant à échéance en 2025 émises par Solvay Finance (America), LLC (CUSIPs : 834423 AB1 (144A) / U8344P AB5 (Reg S)) et aux obligations de premier rang de 250.000.000$ US à taux de 3,95 % venant à échéance en 2025 émises par Cytec Industries Inc. (CUSIP : 232820 AK6) devraient être lancées au début du mois de septembre 2023.

De plus amples détails sur les Demandes de Consentement et l’Offre de Rachat sont fournis dans la Note de Demande de Consentement et la Note relative à l’Offre de Rachat séparée, qui sont toutes deux disponibles auprès de l'agent d'information et de tabulation (D.F. King Ltd. : https://www.dfkingltd.com/solvay).

Obligations concernées

Demandes de Consentement EUR

ISIN Description Montant en circulation BE6324000858 500 000 000 € d’obligations à taux fixe et à taux révisable, datées et super-subordonnées, avec une première date de remboursement le 2 décembre 2025. 500 000 000 € BE6282460615 500 000 000 € d’obligations à taux fixe de 2,750 % venant à échéance le 2 décembre 2027 500 000 000 € BE6315847804 600 000 000 € d’obligations à taux fixe de 0,500 % venant à échéance le 6 septembre 2029 600 000 000 €

Offre de Rachat EUR

ISIN Description Montant en circulation XS1323897725 500 000 000 € d’obligations à taux fixe et à taux révisable, non datées et super-subordonnées de 5,869 % avec une première date de remboursement optionnel le 3 juin 2024 500 000 000 €





Clause de non-responsabilité

La séparation envisagée de Solvay est soumise aux conditions générales de marché et aux conditions de réalisation habituelles, y compris l'approbation finale par le Conseil d'administration de Solvay SA (la « Société »), le consentement de certains créanciers et l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire, et devrait être achevée en décembre 2023. Il n'y a cependant aucune garantie quant au calendrier final de la séparation ou quant au fait que la séparation sera effectivement réalisée. La Société tiendra le marché informé le cas échéant.

Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information et n’est pas destiné à constituer, et ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou une sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat, ni une invitation à acheter ou à souscrire des titres de la Société ou de Specialty Holdco Belgium SRL (« SpecialtyCo »), toute partie de l'activité ou des actifs décrits dans le présent document, ou tout autre intérêt, ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans toute juridiction en relation avec les transactions décrites dans le présent document ou autrement, et il n'y aura pas de vente, d'émission ou de transfert de titres dans toute juridiction en contravention avec la loi en vigueur. Le présent communiqué de presse ne doit en aucun cas être interprété comme une quelconque recommandation adressée à un quelconque de ses lecteurs.

Ce communiqué de presse ne constitue pas un prospectus ni un quelconque document d'offre aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus »).

La diffusion de ce communiqué de presse peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et les personnes en possession d'un document ou d'une autre information mentionnée dans le présent communiqué doivent s'informer de ces restrictions et s’y conformer. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions.

Ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux personnes au Royaume-Uni qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements, ces personnes répondant à la définition de "professionnels de l'investissement" de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le "Financial Promotion Order") ou (ii) sont des personnes répondant à l'article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order ou d'autres personnes à qui il peut être légalement communiqué ou fait communiquer, (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme " personnes concernées "). Ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées.

Les obligations mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre l’US Securities Act 1993 (le « Securities Act ») et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou dans le cadre d’un régime d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement du Securities Act. L'Offre de Rachat et les Demandes de Consentement ne sont pas faites, et ne seront pas faites, directement ou indirectement aux Etats-Unis ou à destination des Etats-Unis, ou par l’utilisation du courrier, ou par tout moyen ou instrument de commerce interétatique ou étranger ou par l’intermédiaire d’une bourse nationale de valeurs mobilières des États-Unis. Cela inclut, sans s’y limiter, la transmission par télécopie, courrier électronique, télex, téléphone, internet et d’autres formes de communication électronique. En conséquence, des copies de ce communiqué et de tout autre document ou support relatif à l'Offre de Rachat ou aux Demandes de Consentement ne sont pas, et ne doivent pas être, directement ou indirectement postées ou autrement transmises, distribuées ou transférées (y compris, sans s'y limiter, par des dépositaires, des mandataires ou des fiduciaires) aux États-Unis ou à toute personne située ou résidant aux États-Unis, et les obligations relatives à l’Offre de Rachat ne peuvent pas être présentées par un tel moyen, usage, instrument ou intermédiaire, ou à partir des États-Unis ou par toute personne située ou résidant aux États-Unis.