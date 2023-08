Kennisgeving transparantieverklaring

In overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 over de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, maakt Ontex Group NV (“Ontex”) de verklaring van belangrijke deelnemingen bekend die op 2 augustus 2023 werd ontvangen.

Op 31 juli 2023 bezat Veraison SICAV - Engagement Fund 2.467.800 stemrechtverlenende effecten of stemrechten van Ontex, wat 2,99% van de stemverlenende effecten voorstelt, en het heeft daarmee de drempel van 3% neerwaarts overschreden.

Kennisgevingsdetails

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door: een persoon die alleen meldt

Kennisgevingsplichtige personen: Veraison SICAV - Engagement Fund, Veraison Capital, Lintheschergasse 10, 8001 Zürich, Switzerland

Datum van drempeloverschrijding: 31 juli 2023

Overschreden drempel: 3% neerwaarts

Noemer op datum van kennisgeving: 82.347.218 aandelen

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waarmee de deelneming daadwerkelijk wordt aangehouden: Veraison SICAV - Engagement Fund is geen gecontroleerde entiteit.

Datum kennisgeving: 2 augustus 2023

Details van de kennisgeving:













Stemrechten









Vorige kennisgeving









Na de transactie







# stemrechten







% stemrechten









Houders van stemrechten







# stemrechten







Verbonden aan effecten







Niet verbonden aan effecten







Verbonden aan effecten







Niet verbonden aan effecten









Veraison SICAV - Engagement Fund







2.497.800







2.467.800







0







2,99%







0,00%









Totaal







2.497.800







2.467.800







0







2,99%







0,00%

Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com
Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com

