GXO meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2023

Wesentliche Aspekte



Der Umsatz im zweiten Quartal stieg im Jahresvergleich um 11 % auf 2,4 Mrd. USD, der organische Umsatz 1 wuchs um 3 %

Der GXO zurechenbare Nettogewinn wuchs um 27 % auf 65 Mio. USD; das Betriebsergebnis stieg um 68 %; die operativen Margen verbesserten sich um 140 Basispunkte; das bereinigte EBITDA 1 wuchs auf 190 Mio. USD; der verwässert Gewinn je Aktie stieg auf 0,54 USD und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie 1 auf 0,70 USD

Anhebung der Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2023: Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie 1 um 0,05 USD angehoben auf 2,45 bis 2,65 USD Bereinigtes EBITDA 1 um 10 Mio. USD angehoben auf 725 bis 755 Mio. USD

Prognose für organisches Umsatzwachstum1 und freie Cashflow-Konversion1 für 2023 bekräftigt

Wichtige Geschäftsereignisse

Neue Geschäftsabschlüsse in Rekordhöhe von fast 500 Mio. USD

Sicherung zusätzlicher Umsätze im Jahr 2023 durch neue Geschäftsabschlüsse in Höhe von 844 Mio. USD im zweiten Quartal; weitere 457 Mio. USD Umsatz im Jahr 2024

Umsatzpipeline im Jahresvergleich auf 2,1 Mrd. USD gesteigert

Veröffentlichung des ESG-Berichts 2022; Reduzierung der Scope 1- und 2-Emissionen um 17 % seit 2019; auf dem Weg zur Erreichung der Umweltziele

Schaffung der Funktion des Chief Automation Officer zur Beschleunigung der Technologieeinführung



GREENWICH, Connecticut., Aug. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekanntgegeben.

Malcolm Wilson, Chief Executive Officer von GXO, sagte: „Wir freuen uns, dass wir im zweiten Quartal eine außergewöhnliche Leistung erbracht haben, einschließlich eines zweistelligen Umsatz- und Gewinnwachstums. Wir haben in diesem Quartal unseren Marktanteil erhöht und unsere Gewinnprognose für 2023 angehoben. Wir sind eines der wenigen Unternehmen in unserer Branche, die in diesem Jahr ein Wachstum erwarten.

„Die Nachfrage nach den transformativen Lösungen von GXO nimmt weiter zu: Unsere Rekordumsätze in diesem Quartal sowie unsere robuste Vertriebspipeline positionieren uns für ein starkes Jahr 2024 und untermauern unser Vertrauen in unsere langfristigen Wachstumsziele.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in den zwei Jahren seit unserer Börsennotierung acht aufeinanderfolgende Quartale mit hervorragenden Betriebsergebnissen vorweisen können, Hunderte neuer Partnerschaften mit erstklassigen Kunden geschlossen, den Einsatz von Technologien beschleunigt und uns als globale Marke für hervorragende Logistikleistungen etabliert haben.“

Ergebnis des zweiten Quartals 2023

Der Umsatz stieg auf 2,4 Mrd. USD, 11 % mehr als im Vorjahr, verglichen mit 2,2 Mrd. USD im zweiten Quartal 2022. Der organische Umsatz stieg um 3 %.

Das Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 68 % auf 99 Mio. USD, verglichen mit 59 Mio. USD im zweiten Quartal 2022.

Der GXO zuzurechnende Nettoertrag belief sich auf 65 Mio. USD, 27% mehr als im Vorjahr, verglichen mit 51 Mio. USD im zweiten Quartal 2022. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,54 USD, 23 % mehr als im Vorjahr, verglichen mit 0,44 USD im zweiten Quartal 2022.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation („bereinigtes EBITDA1“) stieg auf 190 Mio. USD, gegenüber 176 Mio. USD im zweiten Quartal 2022.

Der GXO1 zuzurechnende bereinigte Nettoertrag belief sich auf 84 Mio. US-Dollar, verglichen mit 79 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2022. Das angepasste verwässerte Ergebnis je Aktie1 betrug 0,70 USD, verglichen mit 0,68 USD im zweiten Quartal 2022.

GXO erwirtschaftete 61 Mio. USD an Cashflow aus der Geschäftstätigkeit, verglichen mit 154 Mio. USD im zweiten Quartal 2022. Im zweiten Quartal 2023 erwirtschaftete GXO einen freien Cashflow1 in Höhe von 3 Mio. USD, verglichen mit 68 Mio. USD im zweiten Quartal 2022.

Barguthaben und offene Forderungen

Zum 30. Juni 2023 beliefen sich die liquiden Mittel und die ausstehenden Schulden auf 305 Mio. USD bzw. 1,7 Mrd. USD.

Prognose für 2023

Dies ist die Finanzprognose der Firma GXO für das Jahr 2023:

Organisches Umsatzwachstum 1 von 6 bis 8 %;

von 6 bis 8 %; Bereinigtes EBITDA 1 von 725 Mio. USD bis 755 Mio. USD (erhöht von 715 Mio. USD bis 745 Mio. USD);

von 725 Mio. USD bis 755 Mio. USD (erhöht von 715 Mio. USD bis 745 Mio. USD); Freie Cashflow 1 -Konversion von etwa 30 % des bereinigten EBITDA 1 ; und

-Konversion von etwa 30 % des bereinigten EBITDA ; und Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie1 von 2,45 USD bis 2,65 USD (angehoben von 2,40 USD bis 2,60 USD).

Telefonkonferenz

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist das weltgrößte reine Vertragslogistik-Unternehmen und profitiert vom schnellen Wachstum von E-Commerce, Automatisierung und Outsourcing. GXO ist bestrebt, einen diversen Arbeitsplatz der Weltklasse für mehr als 130.000 Teammitglieder in mehr als 970 Standorten mit einer Gesamtfläche von ungefähr 200 Mio. Quadratmetern zu bieten. Das Unternehmen fungiert als Partner der weltweit führenden Blue-Chip-Unternehmen, um komplexe Logistikherausforderungen mithilfe seiner technologisch fortschrittlichen Lösungen für Lieferketten und E-Commerce in der erforderlichen Größenordnung und mit hoher Geschwindigkeit zu bewältigen. Der Unternehmenssitz von GXO befindet sich in Greenwich, Connecticut, USA.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Gemäß den Vorgaben der Securities and Exchange Commission („SEC“) stellen wir Überleitungen der nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen in dieser Pressemitteilung auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen bereit, die in den nachfolgenden Finanztabellen dargelegt sind.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA“), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITA“), bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge, bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) („bereinigter Gewinn je Aktie“), freier Cashflow, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum, Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Rendite auf das investierte Kapital („ROIC“).

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der GXO zuzurechnende bereinigte Nettoertrag und das bereinigte EPS wurden um Transaktions- und Integrationskosten bereinigt, ebenso wie um Umstrukturierungskosten, und es können noch weitere Bereinigungen vorgenommen worden sein, wie aus den nachstehenden Finanztabellen hervorgeht. Bereinigungen um Transaktions- und Integrationskosten betreffen im Allgemeinen zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme oder Veräußerung resultieren, und können Transaktionskosten, Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit die Personen in Vollzeit Integrations- und Umstrukturierungstätigkeiten zugewiesen sind) und bestimmte Kosten in Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-Systemen umfassen. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung.

Wir glauben, dass der freie Cashflow eine wichtige Kennzahl unserer Fähigkeit zur Rückzahlung fälliger Schuldtitel oder zur Finanzierung einer sonstigen Verwendung von Kapital ist, die unserer Ansicht nach den Wert für die Aktionäre steigert. Wir berechnen den freien Cashflow als Nettomittelzufluss durch das operative Geschäft abzüglich Zahlungen für den Erwerb von Sachanlagen zuzüglich Erlösen aus dem Verkauf von Sachanlagen.

Wir glauben, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA abzüglich der gezahlten Einkommensteuern sowie die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit zwischen Berichtszeiträumen verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Zins- und Finanzierungsaufwendungen), Vermögensbasis (Abschreibungsaufwand), steuerliche Auswirkung und andere Bereinigungen gemäß den beigefügten Tabellen ausklammern, die nach Auffassung des Managements nicht das eigentliche operative Geschäft widerspiegeln, und damit die Anleger bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen.

Wir glauben, dass der bereinigte Nettoertrag, der GXO zuzurechnen ist, und das bereinigte EPS die Vergleichbarkeit unserer operativen Ergebnisse zwischen Berichtszeiträumen verbessern, indem die Auswirkungen bestimmter Kosten und Gewinne ausgeklammert werden, die nach Auffassung des Managements nicht unser eigentliches operatives Geschäft widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung von übernahmebezogenen immateriellen Vermögenswerten.

Wir glauben, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da diese die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen, Umsätze aus übernommenen Unternehmen und Umsätze aus entkonsolidierten Geschäftsbereichen ausklammern.

Wir sind der Ansicht, dass der Nettoverschuldungsgrad und die Nettoverschuldung wichtige Indikatoren für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet, indem die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von der Gesamtverschuldung und der Nettoverschuldung im Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA abgezogen werden. Wir berechnen das ROIC als unser bereinigtes EBITA nach Abzug von gezahlten Ertragsteuern und dividiert durch das investierte Kapital. Wir sind der Auffassung, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO.

Im Hinblick auf unsere finanziellen Ziele für das Gesamtjahr 2023 in Bezug auf organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, freien Cashflow und bereinigtes verwässertes EPS ist eine Abstimmung dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Abstimmungsposten, die wir von diesen nicht auf GAAP basierenden Zielkennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben, weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und Verlustrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen Überleitung erforderlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet werden, einschließlich unserer Finanzziele für das Gesamtjahr 2023 in Bezug auf organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, freien Cashflow und bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie, die erwarteten zusätzlichen Umsätze in den Jahren 2023 und 2024 durch neue Kundengewinne im Jahr 2023, eine anhaltend starke Leistung in den Jahren 2023 und 2024 sowie langfristige Wachstumsziele. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „vorwegnehmen“, „schätzen“, „glauben“, „fortfahren“, „könnte“, „beabsichtigen“, „kann“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „sollte“, „wird“, „erwarten“, „Zielsetzung“, „Prognose“, „Vorhersage“, „Ziel“, „Guidance“, „Ausblick“, „Anstrengung“, „Entwicklungsverlauf“ oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen sowie Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs wesentlich von künftigen Ergebnissen und dem künftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden. Zu den Faktoren, die zu einem wesentlichen Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem die Risiken, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind, sowie die folgenden: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; die wirtschaftlichen Bedingungen im Allgemeinen; Herausforderungen in der Versorgungskette, einschließlich Arbeitskräftemangel; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Kapitalanlagen, einschließlich Ausrüstung, und Lager auf die Anforderungen unserer Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Synergien, Kosteneinsparungen und Gewinnsteigerungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene Unternehmen erfolgreich zu integrieren und zu realisieren; erfolglose Übernahmen oder andere Risiken oder Entwicklungen, die sich negativ auf unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse auswirken; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu implementieren und Ausfälle oder Verletzungen solcher Systeme zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu managen, und Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten bei unseren Kunden und Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeiter zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Plänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter; unsere Unfähigkeit, die erforderlichen Talente anzuwerben oder zu halten; die erhöhten Kosten im Zusammenhang mit Arbeit; Wechselkursschwankungen; Schwankungen bei festen und variablen Zinssätzen; saisonale Schwankungen; Probleme im Zusammenhang mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen in der internationalen Handelspolitik und den Steuersystemen; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle, einschließlich des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine; eine wesentliche Störung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau des Umsatzwachstums, der Cash-Generierung, der Kosteneinsparungen, der Verbesserung der Rentabilität und der Gewinnspannen, der Steuerdisziplin oder der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Geschäftsbetriebs zu erreichen; die Auswirkungen potenzieller Cyberangriffe und Verletzungen der Informationstechnologie oder der Datensicherheit; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, unsere Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine Entscheidung des IRS, dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen behandelt werden sollten.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie, falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden. In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum dieser Mitteilung, und wir gehen keinerlei Verpflichtung ein, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, damit diese nachfolgende Ereignisse oder Umstände, Änderungen der Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

GXO Logistics, Inc. Condensed Consolidated Statements of Operations (Unaudited) Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 2023 2022 Revenue $ 2,394 $ 2,156 $ 4,717 $ 4,239 Direct operating expense 1,957 1,775 3,863 3,523 Selling, general and administrative expense 245 220 503 410 Depreciation and amortization expense 84 77 167 153 Transaction and integration costs 6 24 19 43 Restructuring costs and other 3 1 24 14 Operating income 99 59 141 96 Other income, net 1 23 1 39 Interest expense, net (14 ) (9 ) (27 ) (13 ) Income before income taxes 86 73 115 122 Income tax expense (20 ) (21 ) (23 ) (32 ) Net income 66 52 92 90 Net income attributable to noncontrolling interests (1 ) (1 ) (2 ) (2 ) Net income attributable to GXO $ 65 $ 51 $ 90 $ 88 Earnings per share data Basic $ 0.55 $ 0.44 $ 0.76 $ 0.76 Diluted $ 0.54 $ 0.44 $ 0.75 $ 0.76 Weighted-average common shares outstanding Basic 118,927 116,131 118,854 115,435 Diluted 119,415 116,646 119,323 116,111







GXO Logistics, Inc. Condensed Consolidated Balance Sheets (Unaudited) June 30, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 305 $ 495 Accounts receivable, net of allowance of $12 and $12 1,719 1,647 Other current assets 282 286 Total current assets 2,306 2,428 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $1,428 and $1,297 965 960 Operating lease assets 2,194 2,227 Goodwill 2,802 2,728 Intangible assets, net of accumulated amortization of $500 and $456 544 570 Other long-term assets 315 306 Total long-term assets 6,820 6,791 Total assets $ 9,126 $ 9,219 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 566 $ 717 Accrued expenses 950 995 Current debt 35 67 Current operating lease liabilities 568 560 Other current liabilities 284 193 Total current liabilities 2,403 2,532 Long-term liabilities Long-term debt 1,625 1,739 Long-term operating lease liabilities 1,838 1,853 Other long-term liabilities 449 417 Total long-term liabilities 3,912 4,009 Commitments and contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 118,932 and 118,728 issued and outstanding 1 1 Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, none issued and outstanding — — Additional paid-in capital 2,587 2,575 Retained earnings 413 323 Accumulated other comprehensive loss (223 ) (254 ) Total stockholders’ equity before noncontrolling interests 2,778 2,645 Noncontrolling interests 33 33 Total equity 2,811 2,678 Total liabilities and equity $ 9,126 $ 9,219





GXO Logistics, Inc. Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) Six Months Ended June 30, (In millions) 2023 2022 Cash flows from operating activities: Net income $ 92 $ 90 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 167 153 Stock-based compensation expense 18 16 Deferred tax expense (benefit) (17 ) 3 Other 10 1 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (29 ) (20 ) Other assets 18 (30 ) Accounts payable (107 ) (56 ) Accrued expenses and other liabilities (52 ) 43 Net cash provided by operating activities 100 200 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (150 ) (154 ) Proceeds from sales of property and equipment 10 6 Acquisition of businesses, net of cash acquired — (874 ) Net proceeds from cross-currency swap agreements — 10 Other — 9 Net cash used in investing activities (140 ) (1,003 ) Cash flows from financing activities: Proceeds from issuance of debt, net — 898 Repayments of debt, net (138 ) — Repayments of finance lease obligations (16 ) (15 ) Taxes paid related to stock-based compensation awards (6 ) (12 ) Other 5 (2 ) Net cash provided by (used in) financing activities (155 ) 869 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 5 (15 ) Net (decrease) increase in cash and cash equivalents (190 ) $ 51 Cash and cash equivalents, beginning of period 495 333 Cash and cash equivalents, end of period $ 305 $ 384 Supplemental disclosure of non-cash activities: Common stock issued for acquisition $ — $ 203





GXO Logistics, Inc. Key Data Disaggregation of Revenue (Unaudited) Revenue disaggregated by geographical area was as follows: Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2023 2022 2023 2022 United Kingdom $ 893 $ 777 $ 1,737 $ 1,481 United States 692 685 1,406 1,366 France 217 183 419 359 Netherlands 198 163 394 333 Spain 136 123 263 243 Italy 94 80 182 162 Other 164 145 316 295 Total $ 2,394 $ 2,156 $ 4,717 $ 4,239





The Company’s revenue can also be disaggregated by the customer’s primary industry. Revenue disaggregated by industries was as follows: Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Omnichannel retail $ 1,026 $ 879 $ 1,990 $ 1,704 Technology and consumer electronics 355 315 721 620 Food and beverage 335 336 642 674 Industrial and manufacturing 270 269 540 532 Consumer packaged goods 232 223 458 436 Other 176 134 366 273 Total $ 2,394 $ 2,156 $ 4,717 $ 4,239





GXO Logistics, Inc. Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITA and Adjusted EBITDA and Adjusted EBITA Margins (Unaudited) Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, Year

Ended Trailing

Twelve

Months

Ended

June 30,

2023 (In millions) 2023 2022 2023 2022 December

31, 2022 Net income attributable to GXO $ 65 $ 51 $ 90 $ 88 $ 197 $ 199 Net income attributable to noncontrolling interest 1 1 2 2 3 3 Net income $ 66 $ 52 $ 92 $ 90 $ 200 $ 202 Interest expense, net 14 9 27 13 29 43 Income tax expense 20 21 23 32 64 55 Depreciation and amortization expense 84 77 167 153 329 343 Transaction and integration costs 6 24 19 43 61 37 Restructuring costs and other 3 1 24 14 32 42 Unrealized (gain) loss on foreign currency options and other (3 ) (8 ) (4 ) (14 ) 13 23 Adjusted EBITDA(1) $ 190 $ 176 $ 348 $ 331 $ 728 $ 745 Less: Depreciation 65 64 131 126 261 266 Adjusted EBITA(1) $ 125 $ 112 $ 217 $ 205 $ 467 $ 479 Revenue $ 2,394 $ 2,156 $ 4,717 $ 4,239 Adjusted EBITDA margin(1)(2) 7.9 % 8.2 % 7.4 % 7.8 % Adjusted EBITA margin(1)(3) 5.2 % 5.2 % 4.6 % 4.8 %

(1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue.

(3) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue.





GXO Logistics, Inc. Reconciliation of Net Income to Adjusted Net Income and Adjusted Earnings Per Share (Unaudited) Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 2023 2022 Net income attributable to GXO $ 65 $ 51 $ 90 $ 88 Amortization expense 19 13 36 27 Transaction and integration costs 6 24 19 43 Restructuring costs and other 3 1 24 14 Unrealized gain on foreign currency options and other (3 ) (8 ) (4 ) (14 ) Income tax associated with the adjustments above(1) (6 ) (2 ) (17 ) (11 ) Discrete tax benefit(2) — — (5 ) — Adjusted net income attributable to GXO(3) $ 84 $ 79 $ 143 $ 147 Adjusted basic earnings per share(3) $ 0.71 $ 0.68 $ 1.20 $ 1.27 Adjusted diluted earnings per share(3) $ 0.70 $ 0.68 $ 1.20 $ 1.27 Weighted-average common shares outstanding Basic 118,927 116,131 118,854 115,435 Diluted 119,415 116,646 119,323 116,111

(1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective tax rate.

(2) Discrete tax benefit from the release of valuation allowances.

(3) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





GXO Logistics, Inc. Other Reconciliations (Unaudited) Reconciliation of Cash Flows from Operating Activities to Free Cash Flow: Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Net cash provided by operating activities $ 61 $ 154 $ 100 $ 200 Payment for purchases of property and equipment (59 ) (89 ) (150 ) (154 ) Proceeds from sale of property and equipment 1 3 10 6 Free Cash Flow(1) $ 3 $ 68 $ (40 ) $ 52

(1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

The Company calculates free cash flow conversion as free cash flow divided by adjusted EBITDA, expressed as a ratio.





Reconciliation of Revenue to Organic Revenue: Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Revenue $ 2,394 $ 2,156 $ 4,717 $ 4,239 Revenue from acquired business(1) (154 ) — (378 ) — Revenue from deconsolidation — — — (20 ) Foreign exchange rates (17 ) — 83 — Organic revenue(2) $ 2,223 $ 2,156 $ 4,422 $ 4,219 Revenue growth(3) 11.0 % 11.3 % Organic revenue growth(2)(4) 3.1 % 4.8 %

(1) The Company excludes revenue from the acquired business in the current period for which there are no comparable revenues in the prior period.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(3) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

(4) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-period organic revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.





GXO Logistics, Inc. Liquidity Reconciliations (Unaudited) Reconciliation of Total Debt and Net Debt: (In millions) June 30, 2023 Current debt $ 35 Long-term debt 1,625 Total debt $ 1,660 Less: Cash and cash equivalents (305 ) Net debt(1) $ 1,355

(1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Reconciliation of Total debt to Net income attributable to GXO Ratio: (In millions) June 30, 2023 Total debt $ 1,660 Trailing twelve months net income attributable to GXO $ 199 Debt to net income attributable to GXO ratio 8.3x





Reconciliation of Net Leverage Ratio: (In millions) June 30, 2023 Net debt $ 1,355 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 745 Net leverage ratio(1) 1.8x

(1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





GXO Logistics, Inc. Return on Invested Capital (Unaudited) Adjusted EBITA, net of income taxes paid Six Months Ended June 30, Year Ended Trailing

Twelve

Months

Ended

June 30,

2023 (In millions) 2023 2022 December

31, 2022 Adjusted EBITA(1) $ 217 $ 205 $ 467 $ 479 Less: Cash paid for income taxes (32 ) (46 ) (111 ) (97 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid $ 185 $ 159 $ 356 $ 382

(1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Operating Return on Invested Capital June 30, (In millions) 2023 2022 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 1,719 $ 1,560 $ 1,640 Other current assets 282 312 297 Property and equipment, net 965 905 935 Selected Liabilities: Accounts payable $ (566 ) $ (592 ) $ (579 ) Accrued expenses (950 ) (1,012 ) (981 ) Other current liabilities (284 ) (186 ) (235 ) Invested Capital $ 1,166 $ 987 $ 1,077 Ratio of Return on Invested Capital(1)(2) 35.5 %

(1) The ratio of return on invested capital is calculated as trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by invested capital.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

________________________________________

1 Definitionen für nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen“ dieser Pressemitteilung.