Nordic Fibreboard AS enamusaktsionär Pärnu Holdings OÜ andis teada, et sõlmis Pärnu Holdings OÜ jagunemislepingu ja osa ostu-müügi lepingu

Nordic Fibreboard AS-i enamusaktsionär Pärnu Holdings OÜ, kellele kuulub 57,6292% suurune osalus Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapitalis, teavitab, et sõlmis NFB Pärnu Holdings OÜ-ga jagunemislepingu, mille alusel antakse NFB Pärnu Holdings OÜ-le 1 750 135 Nordic Fibreboard AS-i aktsiat. NFB Pärnu Holdings OÜ osanikud on Stetind OÜ ja Joakim Johan Helenius, kes on ka Pärnu Holdings OÜ osanikud ning mõlemas äriühingus jaotuvad osalused osanike vahel 50/50.

Jagunemise tulemusena jääb Pärnu Holdings OÜ omandisse 842 640 Nordic Fibreboard AS-i aktsiat (18,729% kõigist Nordic Fibreboard AS aktsiatest) ja NFB Pärnu Holdings OÜ omandisse 1 750 135 Nordic Fibreboard AS aktsiat (38,90% kõigist Nordic Fibreboard AS aktsiatest).

Jagunemislepingu heakskiitmise järgselt sõlmis Stetind OÜ Joakim Johan Heleniuse kontrolli all oleva äriühingu Rubus Capital OÜ-ga osa müügilepingu, millega Stetind OÜ võõrandab Rubus Capital OÜ-le kogu temale kuuluva osaluse NFB Pärnu Holdings OÜ-s, mis moodustab 50% ühingu osakapitalist. Tehingu tulemusena hakkab 50% NFB Pärnu Holdings OÜ osakapitalist kuuluma Joakim Johan Heleniusele ja 50% Rubus Capital OÜ-le. Tehingu tulemusena ei saavuta Joakim Johan Helenius Nordic Fibreboard AS-i üle valitsevat mõju.

