为满足高涨的全球需求，阿布扎比人工智能大学成立专门机器人学系与计算机科学系

阿拉伯联合酋长国阿布扎比, Aug. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI）开设了两个新院系和四个相关研究生课程，专门研究机器人学和计算机科学，以满足全球对这些学科不断增长的需求。预计到2030年，全球对这些学科的需求将分别达到2250亿美元i和1400亿美元ii。



新院系是对该大学现有院系计算机视觉（CV）、机器学习（ML）和自然语言处理（NLP）的补充。这些院系在CSRankings全球排名中位居前20位。

随着新院系的成立，该大学还开设了机器人学与计算机科学的硕士和博士课程。 这些课程将有助于进一步发展阿联酋更广泛的人工智能生态系统，巩固阿联酋作为国际人工智能研究和创新中心的地位。

穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学校长兼大学教授邢波（Eric Xing）说：“这两个新院系的成立标志着穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学为人工智能领域的卓越研究和创新奠定了坚实基础。 该大学将继续为阿布扎比引进该领域世界领先的教师和研究人员，使学生能够掌握抢手的技能，成为各行各业开发先进人工智能工具和应用的先驱者。 鉴于我们目前处于数位文艺复兴时代，对这些学科技能的需求正与日俱增。”

机器人学系将专注于严谨、高效的原创研究，强调机器人学习和机器人算法，而不是开发新的机器人硬件。 计算机科学系将在基础技术方面提供无与伦比的技术深度，这些基础技术在过去四十年中促进了信息技术的飞速发展并产生了巨大影响。

穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学代理教务长蒂莫西·鲍德温（Timothy Baldwin）教授说：“穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学处于人工智能教育和研究的最前沿，这使我们的课程独具特色，具有全球竞争力。 机器人学系将专注于以人为本的自主机器人学研究，培养在人工智能和机器人学方面拥有深厚技能的下一代机器人学从业人员，为学术界、工业界和政府的前沿职业提供支持。”

机器人学是一项变革性技术，为制造、医疗保健、农业和运输等行业带来了革命性变化。 研究表明，未来几年对机器人学专业技术的需求非常强劲，预计到2030年，机器人学技术市场价值将超过2256亿美元iii。 预计全球人才短缺将严重制约这一需求，由于缺乏技术人才，到2030年可能出现多达8500万个职位空缺iv。 同样，全球计算机科学就业市场也在蓬勃发展，预计2021年至2027年的复合年均增长率为14.5%，到2026年预计将有350万个工作岗位v。

2024年招生申请将于2023年9月1日开始。 如想了解更多信息，请访问mbzuai.ac.ae或发送电子邮件至 admissions@mbzuai.ac.ae

i Precedence Research

ii Precedence Research

iii Precedence Research

iv Korn Ferry

v CS 就业市场预测（ 2023年最令人惊讶的计算机科学工作统计和趋势 - GITNUX )

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb82e469-758c-46ca-b84c-ddeb1502171d