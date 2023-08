Kutsu Siili Solutions Oyj:n tiedotustilaisuuteen ensimmäisen puolivuotiskauden tuloksesta



Siili Solutions Oyj Lehdistötiedote 7.8.2023 kello 14.30



Siili Solutions Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2023 keskiviikkona 16.8.2023 arviolta viimeistään klo 9.00. Analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitettu tulostiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä kello 13.00 alkaen verkkolähetyksenä.



Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki ja talousjohtaja Aleksi Kankainen käyvät tilaisuudessa läpi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen sekä tulevia suunnitelmia ja näkymiä.



Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan viimeistään maanantaina 14.8.2022 tämän linkin kautta: https://campaign.siili.com/fi/puolivuosikatsaus-2023. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse linkki tilaisuuden verkkolähetykseen osallistumiseksi ennen tilaisuuden alkua.



Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://sijoittajille.siili.com tilaisuuden päätyttyä.



Lisätietoja:



Taru Kovanen, lakiasiainjohtaja

Puhelin: 040 4176 221, sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com



Siili Solutions lyhyesti:



Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi