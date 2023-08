eQ Oyj puolivuosikatsaus

8.8.2023, klo 8:00

eQ Oyj:n puolivuosikatsaus 2023 – eQ:n katsauskauden tulos laski

Tammi-kesäkuu 2023 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli kaudella 35,7 miljoonaa euroa (44,0 MEUR 1.1.-30.6.2022). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 35,2 miljoonaa euroa (43,0 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 27 prosenttia ja oli 19,8 miljoonaa euroa (27,1 MEUR).

Konsernin tulos oli 15,7 miljoonaa euroa (21,5 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,54 euroa).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski 14 prosenttia 34,4 miljoonaan euroon (40,1 MEUR) sekä liikevoitto 19 prosenttia 21,2 miljoonaan euroon (26,3 MEUR). Varainhoito-segmentin hallinnointipalkkiot kasvoivat 5 prosenttia 31,3 miljoonaan euroon (29,9 MEUR) ja tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 68 prosenttia 3,3 miljoonaan euroon (10,4 MEUR).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 0,9 miljoonaa euroa (2,9 MEUR) sekä liikevoitto

-0,7 miljoonaa euroa (1,0 MEUR).

-0,7 miljoonaa euroa (1,0 MEUR). Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (1,2 MEUR).

Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (1,0 MEUR).

Huhti-kesäkuu 2023 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 18,0 miljoonaa euroa (22,4 MEUR 1.4.-30.6.2022). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 17,8 miljoonaa euroa (21,6 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 30 prosenttia ja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,1 MEUR).

Konsernin tulos oli 7,8 miljoonaa euroa (11,2 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,28 euroa).

Avainluvut 1-6/23 1-6/22 Muutos 4-6/23 4-6/22 Muutos 1-12/22 Nettoliikevaihto konserni, MEUR 35,7 44,0 -19 % 18,0 22,4 -20 % 77,8 Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR 34,4 40,1 -14 % 17,3 20,5 -16 % 71,8 Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR 0,9 2,9 -70 % 0,4 1,1 -62 % 5,4 Sijoitukset nettoliikevaihto, MEUR 0,1 1,2 -88 % 0,2 0,8 -71 % 0,7 Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, MEUR 0,3 -0,1 0,0 0,0 -0,1 Liikevoitto konserni, MEUR 19,8 27,1 -27 % 9,8 14,1 -30 % 45,7 Varainhoito liikevoitto, MEUR 21,2 26,3 -19 % 10,5 13,7 -23 % 45,9 Corporate Finance liikevoitto, MEUR -0,7 1,0 -168 % -0,3 0,3 -205 % 1,7 Sijoitukset liikevoitto, MEUR 0,1 1,2 -88 % 0,2 0,8 -71 % 0,7 Konsernihallinto liikevoitto, MEUR -0,9 -1,4 -0,6 -0,6 -2,6 Kauden tulos, MEUR 15,7 21,5 -27 % 7,8 11,2 -30 % 36,3 Avainluvut 1-6/23 1-6/22 Muutos 4-6/23 4-6/22 Muutos 1-12/22 Tulos / osake, EUR 0,39 0,54 -28 % 0,19 0,28 -32 % 0,91 Oma pääoma / osake, EUR 1,44 1,64 -12 % 1,44 1,64 -12 % 2,02 Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 44,4 38,4 16 % 45,3 36,9 23 % 41,1 Likvidit varat, MEUR 12,8 22,3 -43 % 12,8 22,3 -43 % 43,8 Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR 17,3 19,0 -9 % 17,3 19,0 -9 % 16,8 Korolliset lainat, MEUR 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % 0,0 Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, mrd. EUR 9,9 9,3 7 % 9,9 9,3 7 % 9,7 Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR 12,8 12,0 7 % 12,8 12,0 7 % 12,6

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies

Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon keskeisinä teemoina olivat inflaatio ja keskuspankkikorkojen nostopaineet sekä pankkien ongelmat. Pankkipelot lähtivät liikkeelle USA:n pienemmistä pankeista ja levisivät hetkellisesti myös Eurooppaan. Keskuspankkien nopea reagointi ja etenkin Euroopassa jo aiemmin tiukennettu sääntely rauhoittivat markkinoita kuitenkin nopeasti. Inflaatio pysyi edelleen korkeana, mutta energian hinta alkoi jo vaikuttaa inflaatioon laskevasti. Sekä USA:n että Euroopan keskuspankit jatkoivat koronnostojaan alkuvuoden aikana. Fed ei nostanut ohjauskorkoaan enää kesäkuussa 2023, vaan viestitti seuraavansa jo tehtyjen nostojen vaikutusta talouteen. EKP sen sijaan nosti ohjauskorkoaan 0,25 % myös kesäkuussa ja markkinat odottavat korkojen nousevan edelleen vähintään 0,25 %.

Koronnostoista huolimatta talouskasvu jatkui sekä USA:ssa että Euroopassa ja etenkin työllisyystilanne pysyi molemmilla alueilla vahvana. Kiinan talouskasvu piristyi, kun koronarajoitteet purettiin, mutta yksityinen kulutus on edelleen pysynyt toivottua vaimeampana. Myös Kiinan viennin kasvu on ollut pettymys, kun länsimaat ovat pyrkineet pienentämään riippuvuuttaan Kiinasta.

Kokonaisuudessaan osakemarkkinoiden tuotto oli erittäin hyvä. Alueittaiset erot tuotossa olivat kuitenkin suuria ja etenkin USA:ssa muutamien tekoälyyn liittyvien yhtiöiden osakekurssit nousivat rajusti. Tämä veti mukanaan myös esimerkiksi Taiwanin pörssiä. Koko alkuvuoden osalta suurin kurssinousu nähtiin USA:ssa, jossa S&P 500 -indeksillä mitattuna osakekurssit nousivat dollareissa peräti 16,6 % ja euroissa 14,1 %. Kurssit nousivat Euroopassa 11,1 %, Japanissa 10,5 % ja kehittyvillä markkinoilla 2,6 %. Suomen pörssi sen sijaan laski 2,8 %.

Korkosijoitukset tuottivat varsin hyvin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Parhaan tuoton sai Euro High Yield -lainoista, joiden tuotto indeksitasolla oli 4,4 %. Euro-valtionlainat tuottivat 2,1 % ja Euro IG -lainat 2,0 %. Kehittyvien maiden eurosuojatuista yrityslainoista sai 1,6 % tuoton.

eQ:n katsauskauden tulos laski

eQ:n katsauskauden tulos laski haastavassa toimintaympäristössä. Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 35,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 27 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

eQ Varainhoidon hallinnointipalkkioiden kasvu jatkui

eQ Varainhoidon hallinnointipalkkiot kasvoivat 5 prosenttia heikosta toimintaympäristöstä huolimatta. Sen sijaan tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 68 prosenttia 3,3 miljoonaan euroon edellisen vuoden 10,4 miljoonasta eurosta. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto laski katsauskaudella 14 prosenttia 34,4 miljoonaan euroon. Liikevoitto laski 19 prosenttia ollen katsauskaudella 21,2 miljoonaa euroa. Varainhoidon hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella kaksi prosenttia 12,8 miljardiin euroon.

Asiakassalkkujen tuotot perinteisten sijoitusten osalta olivat alkuvuonna positiivisia markkinoiden mukana. eQ:n itse hoitamista rahastoista 77 prosenttia tuotti paremmin kuin vertailuindeksit ja kolmen vuoden periodilla vastaava luku oli jopa 85 prosenttia. Myös täyden valtakirjan varainhoitosalkuissa puolen vuoden tuotot olivat markkinoiden mukaisesti positiivisia. Private Equity -rahastojen tuotot olivat hieman positiivisia alkuvuoden aikana. Sen sijaan Kiinteistörahastojen tuotot olivat ensimmäisen kerran hieman negatiivisia voimakkaasta korkotason noususta johtuvan kiinteistöjen tuottovaateiden nousun seurauksena.

Myynnillisesti vuoden 2023 alku oli hyvä Private Equity -varainhoidon osalta. Vuonna 2023 Private Equity -varainkeruussa on Pohjois-Amerikkaan sijoittava eQ PE XV US -rahasto. Sen koko kesäkuun kolmannessa sulkemisessa kasvoi jo 263 miljoonaan dollariin.

Adviumilla hiljainen alkuvuosi

Adviumin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 0,9 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa) ja liikevoitto -0,7 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa).

Katsauskaudella yrityskauppojen arvo maailmassa laski selvästi edellisvuodesta. Kiinteistötransaktioiden määrä Suomessa oli alkuvuoden aikana 1,4 miljardia euroa, joka on noin 70 % vähemmän kuin edellisvuonna. Toisen neljänneksen loppua kohden aktiviteetti kiinteistömarkkinassa lisääntyi. Markkinassa on lukuisia prosesseja käynnissä, mutta niiden läpimeno on epävarmaa.

Advium toimi katsauskauden aikana neuvonantajana yhdessä toimeksiannossa: Otavan pakollinen julkinen ostotarjous Alma Media Oyj:n osakkeista.

Sijoitusten liikevoitto laski

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa) ja nettokassavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli katsauskauden lopussa 17,3 miljoonaa euroa (31.12.2022 16,8 miljoonaa euroa). eQ Oyj teki vuoden alussa 1 miljoonan dollarin sijoitussitoumuksen eQ PE XV US -rahastoon.

Näkymät

eQ Varainhoidon vuosi 2022 oli myynnillisesti erittäin hyvä. Kesäkuussa 2023 eQ PE XV US -pääomasijoitusrahasto kasvoi rahaston kolmannessa sulkemisessa 263 miljoonaan dollariin. Tämä vahvistaa käsitystämme siitä, että sijoittajakysyntä jatkuu edelleen vahvana erityisesti Private Equity -sijoitustuotteissa. Kiinteistörahastojen tuotot ovat sidoksissa tuottovaateiden kehitykseen. Tuottovaateiden nousun johdosta kiinteistörahastoista ei odoteta kertyvän tuottosidonnaisia palkkioita vuodelta 2023. Pääomarahastojen tuottosidonnaiset palkkiot sen sijaan tulevat olemaan samalla tasolla voitontasauksen osuuden jaksotuksen vuoksi.

Edellä mainittuun viitaten ennakoimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton olevan samaa tasoa vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedonantopolitiikkamme mukaisesti emme anna tulosohjausta Corporate Finance- ja Sijoitukset -segmenteistä. Molempien segmenttien tulokset ovat paljolti riippuvaisia yhtiöstä riippumattomista tekijöistä, minkä takia liiketulos voi vaihdella merkittävästi ja on vaikeasti ennakoitavissa.

eQ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

eQ Oyj

Lisätietoja:

Mikko Koskimies, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8799

Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. +358 9 6817 8741

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 12,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

