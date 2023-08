EEZY OYJ -- PUOLIVUOSIKATSAUS -- 8.8.2023 KLO 8.00

Eezy Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2023: Liikevaihto ja liikevoitto supistuivat heikossa suhdanteessa

Huhti–kesäkuu 2023

Liikevaihto oli 58,1 milj. euroa (67,1 milj. euroa huhti–kesäkuussa 2022). Liikevaihto laski 13 %.

Käyttökate oli 3,1 milj. euroa (4,3).

Liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (2,1) ja oli 1,9 % liikevaihdosta (3,2 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,07) osakkeelta.

Tammi–kesäkuu 2023

Liikevaihto oli 110,9 milj. euroa (118,1 milj. euroa tammi–kesäkuussa 2022). Liikevaihto laski 6 %.

Käyttökate oli 6,6 milj. euroa (6,8).

Liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (2,6) ja oli 2,2 % liikevaihdosta (2,2 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,07) osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2023 (7.8.2023)

Eezy ei anna ohjeistusta vuodelle 2023.

Aikaisempi ohjeistus (16.2.2023):

Eezy odottaa liikevaihdon olevan noin 250 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentin kasvavan vuonna 2023.





Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 4–6/2023 4–6/2022 1–6/2023 1–6/2022 1–12/2022 Liikevaihto 58,1 67,1 110,9 118,1 247,6 Käyttökate 3,1 4,3 6,6 6,8 18,2 Käyttökateprosentti, % 5,4 % 6,4 % 5,9 % 5,7 % 7,4 % Liikevoitto 1,1 2,1 2,4 2,6 10,0 Liikevoittoprosentti, % 1,9 % 3,2 % 2,2 % 2,2 % 4,0 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,01 0,07 0,03 0,07 0,29 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,01 0,07 0,03 0,07 0,28 Nettovelka / käyttökate - - 3,1 x 3,1 x 2,9 x Ketjuliikevaihto 81,1 94,1 155,0 171,1 351,6

Toimitusjohtaja Siina Saksi:

Käynnistämme kannattavuusohjelman ja strategian uudistamisen

”Heikko suhdanne vaikutti toisella neljänneksellä erityisesti Henkilöstöpalvelut – liiketoiminta-alueemme kehitykseen. Liikevaihtomme jäi toisella neljänneksellä 58,1 miljoonaan euroon (67,1). Liikevoittomme oli 1,1 miljoonaa euroa (2,1). Käynnistämme laajan kannattavuusohjelman sopeuttaaksemme toimintamme heikkoon suhdanteeseen sekä uudistamme strategiaamme varmistaaksemme tulevaisuuden kilpailukykymme.

Liikevaihtomme supistui 58,1 miljoonaan euroon (67,1) Henkilöstöpalveluiden heikentyneen kysynnän vuoksi. Henkilöstöpalvelut – liiketoiminta-alueen liikevaihto supistui toisella neljänneksellä 50,1 miljoonaan euroon (-16%), ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon supistuessa 95,5 miljoonaan euroon (-8%). Henkilöstöpalveluiden liiketoimintaa vaikeuttaa heikko suhdanne erityisesti rakentamisen ja teollisuuden sektoreilla. Työvoiman tarve on vähentynyt, eivätkä asiakkaamme tällä hetkellä halua sitoutua pitkiin työjaksoihin heikon näkymän vuoksi. Myös horeca-sektorilla näemme heikentynyttä kysyntää vuokratyövoimalle ja asiakkaiden vuorosuunnitteluissa näkyy varovaisuutta. Koko henkilöstövuokraus-markkina on supistunut toukokuussa 5,5% (lähde: HELA).

Asiantuntijapalvelut – liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 8,1 miljoonaan euroon (7,6), mikä on kohtuullinen suoritus haastavassa markkinassa. Etenkin työllisyys- ja kotoutuskoulutuksia julkiselle sektorille tarjoavan Työllisyyspalveluiden kehitys oli myönteistä. Myös henkilöstötutkimukset sekä johtamisen valmennukset ovat kiinnostaneet asiakkaitamme – suomalaiset yritykset näkevät henkilöstökokemuksen kehittämisen tärkeänä myös heikentyneessä suhdannetilanteessa.

Liikevoittomme jäi toisella neljänneksellä 1,1 miljoonaan euroon (2,1). Liikevoiton supistumista selittää liikevaihdon laskun lisäksi Henkilöstöpalveluiden toimialarakenteen muutos; heikompikatteiset toimialat ovat kasvattaneet osuutta liikevaihdostamme. Johtoryhmän henkilöstömuutokset rasittivat liikevoittoa 0,3 miljoonaa euroa.

Aloitamme mittavan kannattavuusohjelman ja uudistamme strategiaamme

Tutustuessani kesän aikana Eezyn liiketoimintoihin ja ihmisiin olen vaikuttunut siitä, miten intohimoisesti ja sitoutuneesti eezyläiset suhtautuvat omaan työhönsä. Olen myös ylpeä siitä, miten monipuolista osaamista ja kokemusta työelämän uudistamisesta meillä Eezyllä on; henkilöstötutkimuksista erilaisiin valmennuksiin, strategia- ja kulttuurimuotoiluun, rekrytointeihin ja henkilöstövuokraukseen. Kuitenkin viime aikojen liiketoimintamme kehitys on ollut heikkoa, ja syksyn talousnäkymät ovat epävarmoja.

Tässä haastavassa toimintaympäristössä on välttämätöntä sopeutua heikompaan suhdanteeseen sekä tarkastella strategiaamme.

Sopeutuaksemme tämänhetkiseen taloustilanteeseen ja suhdannenäkymiin käynnistämme mittavan kannattavuusohjelman. Tavoittelemme kannattavuusohjelman myötä noin 3 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä.

Kannattavuusohjelmassamme tarkastelemme prosessien ja palvelutarjoomaamme tehokkuutta. Arvioimme, että merkittävä osa säästöistä syntyy henkilöstökustannuksista. Eezy suunnittelee tästä syystä käynnistävänsä muutosneuvottelut konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Merkittävästi tuottavuutta nostaa myös ensi vuonna täysimääräisesti käyttöönotettava, tekoälyä hyödyntävä toiminnanohjausjärjestelmä Henkilöstöpalvelut-liiketoiminnassa. Uusi toimintamalli tulee automatisoimaan monet tällä hetkellä manuaalisesti tehtävät prosessinosat, ja tuo kilpailuetua asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantumisen kautta. Järjestelmän ensimmäiset pilottikokonaisuudet viedään läpi syksyn 2023 aikana.

Olemme kasvaneet historiassamme voimakkaasti yritysostojen kautta, ja meillä on vielä potentiaalia työskennellä paremmin yhtenäisenä Eezynä. Panostamme jatkossa yhä vahvemmin aktiiviseen myyntityöhön ja brändimme vahvistamiseen sekä osaaja- että asiakasrajapinnassa.

Uudistamme strategiamme ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme loppuvuoden aikana. Osana strategiatyöskentelyä tarkastelemme nykyistä liiketoimintaportfoliota sekä liiketoiminnan painopistealueita.

Kannattavuusohjelma toteutetaan niin, että olemme iskuvalmiina talouskasvun alkaessa, jolloin toimialamme kehitys on perinteisesti voimakasta yritysten työvoimatarpeen kasvaessa. Eezyn missio uudistaa suomalaista työelämää on ajankohtaisempi kuin koskaan. Me yhteiskuntana tarvitsemme laajaa työllisyyttä sen eri muodoissa sekä kasvavia, menestyviä yrityksiä. Eezy on osa tätä ratkaisua."





Tulosjulkistustilaisuus:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 8.8.2023 klo 13.00 järjestetään webcast-lähetyksenä osoitteessa https://eezy.videosync.fi/2023-q2-results



Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Siina Saksi ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://eezy.fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/raportit-ja-esitykset/

Tilaisuuden nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.

Liite: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023 PDF-muodossa





