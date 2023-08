Siili Solutions Oyj aloittaa muutosneuvottelut vastatakseen heikentyneeseen markkinatilanteeseen



Siili Solutions Oyj Lehdistötiedote 8.8.2023 kello 10.35



Siili-konserni käynnistää muutosneuvottelut Suomessa yrityksen kilpailukyvyn ja tehokkuuden vahvistamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa. Neuvotteluissa käsitellään eri mahdollisuuksia sopeuttaa toimintaa ja yhtiön kulurakennetta, mukaan lukien rakenteelliset muutokset, toimintojen uudelleenjärjestelyt sekä henkilöstökustannusten vähentäminen. Neuvottelut koskevat Siili-konsernin tukitoimintoja ja Jatkuvat palvelut -liiketoimintayksikköä ja niiden piirissä on yhteensä noin 80 henkilöä Siilin yhteensä yli tuhannesta työntekijästä. Neuvottelut arvioidaan saatavan päätökseen syyskuun loppuun mennessä.

Markkinatilanteen heikentyminen kuluvan vuoden aikana on lisännyt epävarmuutta, mikä on hidastanut uusien hankkeiden aloituksia Siilin asiakaskunnassa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Myös hintakilpailu markkinoilla on lisääntynyt, mikä vaikeuttaa inflaation myötä kasvaneiden kustannusten siirtämistä asiakashintoihin. Nämä tekijät ovat heikentäneet yhtiön kannattavuutta kuluvana vuonna.

"Muutosneuvotteluiden käynnistäminen on meille vaikea päätös, mutta välttämätön askel yrityksemme tulevaisuuden turvaamiseksi ja sopeuttamiseksi muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Teemme kaikkemme, että toiminnan sopeuttaminen vallitsevaan markkinatilanteeseen ei vaikuta palveluidemme laatuun tai asiakastyytyväisyyteen. Pyrimme löytämään mahdollisimman pehmeän siirtymän henkilöille, joiden työsuhteet joudutaan mahdollisesti päättämään. Markkinatilanne on haastava, mutta Siili tulee varmistamaan kilpailukykynsä myös jatkossa teknologian moniosaajana", toimitusjohtaja Tomi Pienimäki sanoo.

Alustava arvio on, että muutosneuvottelut voisivat johtaa yhteensä 15 henkilön vähennystarpeeseen yhtiön eri osastoilla tukitoiminnoissa ja Jatkuvat palvelut -liiketoimintayksikössä. Mahdollisten irtisanomisten määrää pyritään minimoimaan henkilöstön uudelleensijoittumisella. Muutosneuvotteluiden aikana tarkastellaan huolellisesti myös muita mahdollisuuksia kustannussäästöihin sekä toiminnan sopeuttamiseen.

Yhtiö viestii työntekijöille ja yhteistyökumppaneille sekä markkinoille avoimesti ja vastuullisesti koko neuvotteluprosessin ajan.



Lisätietoja:



Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja

Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com



Taru Salo, henkilöstöjohtaja

Puhelin: 050 448 2960, sähköposti: taru.salo(at)siili.com



