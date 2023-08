Aduro Clean Technologies und Prospera Energy treiben Zusammenarbeit bei Pilotanlagenprojekt zur teilweisen Aufbereitung von Bitumen voran

SARNIA, Ontario, Aug. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in höherwertige Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, freut sich, den Fortschritt der Phase 1 der Zusammenarbeit mit Prospera Energy Inc. („Prospera“) bekanntzugeben, deren Ziel es ist, eine vorkommerzielle Pilotanlage zu entwickeln, zu bauen und zu liefern, um Bitumen mit niedrigem API-Gehalt in höherwertige Produkte umzuwandeln, wobei die hydrochemolytische Technologie („HCT“) von Aduro eingesetzt wird.



Prospera (TSX.V: PEI, OTC: GXRFF, FRA: OF6B) ist ein führendes Unternehmen in der kanadischen Energiebranche, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas spezialisiert hat. Als börsennotiertes Unternehmen widmet sich Prospera dem Erwerb, der Erschließung und der Förderung von Ressourcen hauptsächlich in Westkanada. Prospera konzentriert sich auf konventionelle Erdöl- und Erdgasvorkommen und nutzt seine Erfahrung und sein umfassendes Wissen, um sowohl primäre als auch sekundäre Fördermöglichkeiten zu erschließen.

Am 12. September 2022 schlossen Aduro und Prospera eine Absichtserklärung , die einen dreiphasigen Projektplan zur Untersuchung, Entwicklung und Bewertung der teilweisen Aufbereitung von Bitumen in einer Pilotanlage unter Verwendung der Hydrochemolytic™ Bitumen Upgrading („HBU“)-Technologie von Aduro vorsieht. Phase 1 umfasst einen kombinierten Arbeitsplan aus Labor- und Durchflussarbeiten unter Verwendung von Bitumen von Prospera und dem HCT-Verfahren von Aduro. Phase 2 umfasst die Vorplanung, die Festlegung des Standorts der Pilotanlage, die Prüfung von Lizenzen und Genehmigungen sowie die detaillierte Budgetierung und die Zustimmung, mit dem Bau fortzufahren. Phase 3 umfasst die Beschaffung, die Herstellung, den Bau, die Inbetriebnahme und den Betrieb einer Pilotanlage mit 50 Barrel pro Tag. Mit der Inbetriebnahme des kontinuierlichen Durchflussreaktors im Pilotmaßstab für HBU im dritten Quartal 2023 können die Parteien nun Phase 1 der Zusammenarbeit vorantreiben.

Im Einklang mit den gemeinsamen Zielen von Aduro und Prospera soll Phase 1 bis Dezember 2023 abgeschlossen sein. Dieses fünfmonatige Engagement steht im Einklang mit den Plänen des Unternehmens zur Einbindung von Kunden und konzentriert sich auf die Bewertung, Erprobung und Berichterstattung über die Anwendung der HBU-Technologie auf verschiedene Kundenrohstoffe. In Phase 1 wird Prospera Aduro eine Analyse der Kosten für Verdünnungsmittelmischung und -transport, der Wirtschaftlichkeit des Standortbetriebs und der Details der zu veredelnden Rohöleigenschaften vorlegen. Darüber hinaus wird Prospera 6 Barrel Rohöl mit niedrigem API-Wert aus seinen Schwerölvorkommen für umfassende Tests zur Verfügung stellen. Aduro wird eine Reihe von Design-Experimenten durchführen, bei denen das Aduro-Labor und der kontinuierliche Bitumen-Durchflussreaktor („R2 Bitumen“) und die Flash-Trommel zum Einsatz kommen. Als Gegenleistung für die in Phase 1 zu erbringenden Dienstleistungen zahlt Prospera an Aduro eine monatliche Gebühr in Höhe von 25.000 CAD zzgl. Steuern, wobei die Gesamtgebühren für die Fertigstellung und Bereitstellung des Umfangs von Phase 1 auf 125.000 CAD zzgl. Steuern begrenzt sind.

Diese Zusammenarbeit fördert die Transparenz, den Wissensaustausch und die eingehende Prüfung der Eigenschaften von Rohstoffen, des Betriebs von Standorten und der wirtschaftlichen Faktoren. In Phase 1 wird auch ein künftiges Geschäftsmodell festgelegt, ein solider Rahmen für die Beziehungen geschaffen und die technische, wirtschaftliche und ökologische Tragfähigkeit des Pilotanlagenprojekts bewertet. Eine gründliche Haushaltsvorhersage und -planung gewährleistet eine wirksame Mittelzuweisung. Am Ende von Phase 1 wird eine umfassende Zusammenfassung der Ergebnisse und der Empfehlungen der Experten eine solide Grundlage für die nachfolgenden Phasen bilden und die Voraussetzungen für weitere Fortschritte und Erfolge schaffen.

„Prospera Energy freut sich, mit Phase 1 unserer Zusammenarbeit mit Aduro beginnen zu können“, so Samuel David, President und CEO von Prospera. „Als Unternehmen, das sich der Optimierung der Kohlenwasserstoffgewinnung verschrieben hat und gleichzeitig auf ökologische Nachhaltigkeit achtet, sind wir davon überzeugt, dass diese Partnerschaft die Innovation vorantreiben und unsere Produktspezifikationen, die Wirtschaftlichkeit der Anlagen und die CO2-Bilanz verbessern wird. Die potenziellen Auswirkungen dieser Technologie auf unseren Betrieb sind wirklich inspirierend, und wir sind entschlossen, diese Chance optimal zu nutzen.“

„Der Beginn der Phase 1 der Zusammenarbeit mit Prospera für das Pilotanlagenprojekt unserer Hydrochemolytic™ Bitumen Upgrading-Technologie ist ein wichtiger Meilenstein“, kommentiert Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Die Fortschritte, die wir beim Bau unseres kontinuierlichen R2 Bitumen-Durchflussreaktors gemacht haben, und der Start des Inbetriebnahmeprozesses sind eine gute Ausgangsposition für unseren Erfolg. Mit dem Erreichen des vollen Betriebsstatus im dritten Quartal 2023 festigen wir unsere Position als führende Anlaufstelle für Partner, die wissen wollen, wie die HCT-Teilmodernisierung ihren Betrieb verbessern kann, und fördern gleichzeitig sinnvolle Verbindungen zu potenziellen Kunden und Interessengruppen. Diese Zusammenarbeit bringt uns der Kommerzialisierung unserer innovativen Lösung näher und treibt eine transformative Ära in der Energiewirtschaft voran.“

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604 362 7011

Prospera Energy Inc .

Shawn Mehler, Corporate Communications

shawn@prosperaenergy.com

+1 403 454 9010

Arrowhead

Thomas Renaud, Managing Director

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04b2b161-cffd-497c-ad05-d6cc0a9614c8