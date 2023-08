La Mesa Pro est la première tablette renforcée au monde classée IP68 avec refroidissement actif

LOGAN, Utah, 09 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems, Inc. se réjouit d'annoncer que la toute nouvelle tablette renforcée Mesa® Pro est maintenant disponible, avec un indice IP68 pour la protection contre l'infiltration. La Mesa Pro est la première tablette renforcée classée IP68 à utiliser un ventilateur de refroidissement actif pour refroidir le processeur du système.



« C'est un grand moment pour Juniper Systems », a commenté Darren Hellstern, directeur produit de la Mesa Pro chez Juniper Systems. « Nous intégrons depuis longtemps la protection IP68 à nos produits renforcés. Beaucoup de temps et de travail acharné ont été consacrés à l'intégration de cette protection à la Mesa Pro. L'obtention de ce niveau de protection contre l'infiltration d'eau et de poussière dans une tablette dotée d'un ventilateur constitue un défi d'ingénierie. Notre équipe était prête à relever le défi et a répondu à l'attente de nos clients ».

Les indices IP (Ingress protection, protection contre l'infiltration) sont utilisés dans l'ensemble du secteur électronique pour indiquer la protection d'un appareil contre les solides et liquides mettant en danger les systèmes internes. Le niveau 6 est la protection la plus élevée contre les solides, comme la poussière, le sable, les cailloux, etc. Le 8 indique la protection contre la pénétration de liquide, comprenant gouttes, vaporisation et submersion. La Mesa Pro a la capacité nominale, et avérée, de rester submergée à un mètre de profondeur pendant 45 minutes.

Associant des processeurs de 11e génération Intel® Core™, un système d'exploitation Microsoft® Windows 11, des options de personnalisation de l'appareil, un grand écran lisible même en plein soleil, une conception Juniper Rugged™ et maintenant un indice IP68, la Mesa Pro est la tablette renforcée la plus robuste du marché.

« La Mesa Pro remplace à la perfection un ordinateur portable pour les personnes à la recherche d'un ordinateur plus robuste pour répondre à leurs besoins professionnels », a déclaré M. Hellstern. « Que ce soit au bureau ou sur le terrain, la Mesa Pro offre tout ce dont les professionnels mobiles ont besoin dans un ordinateur renforcé ».

La Mesa Pro rejoint la famille de tablettes 7 pouces Mesa 3 dans la catégorie des appareils certifiés IP68, et aide Juniper Systems à réaliser sa mission consistant à fournir de puissantes solutions d'informatique et de collecte de données renforcées aux professionnels mobiles de terrain du monde entier.

La Mesa Pro est idéale pour des secteurs comme la construction, la cartographie des services publics, la fabrication, le service de terrain, la géomatique, l'exploitation minière, ainsi que pour les solutions montées et en cabine. La Mesa Pro est prête à affronter n'importe quel environnement.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page produit de la Mesa Pro. La Mesa Pro est maintenant disponible et livrable à la clientèle. N'hésitez pas à nous joindre pour plus d'informations sur son prix, ses possibilités de personnalisation et sa disponibilité.

À propos de Juniper Systems

Fondée en 1993, Juniper Systems, Inc. est un fabricant de premier plan de tablettes ultra-robustes, d'ordinateurs de poche, de récepteurs GPS, de logiciels de cartographie et de solutions informatiques de terrain. Les professionnels utilisent les ordinateurs mobiles innovants de Juniper Systems dans les secteurs des ressources naturelles, des services publics, de la géomatique, de l'agriculture, de l'industrie et des applications militaires. En outre, la marque HarvestMaster de l'entreprise fabrique des solutions pour les applications agricoles.

Juniper Systems est basée à Logan (Utah) aux États-Unis, et emploie plus de 190 personnes dans cette région ainsi que dans son bureau en EMOA basé près de Birmingham, au Royaume-Uni. Elle a été reconnue à deux reprises comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de l'État de la Ruche et s'est vu décerner des prix pour la meilleure rémunération, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et le bonheur des employés parmi les petites et moyennes entreprises américaines par le cabinet de recherche dans le domaine des entreprises Comparably.

Rendez-nous visite en ligne à l'adresse https://junipersys.com.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d204dc2-5e0b-419a-93e0-83eb5c4e0ce3.