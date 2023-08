Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

9.8.2023 kl. 8.00

Aktia Bank Abp:s halvårsrapport 1.1‒30.6.2023: Fortsatt stark tillväxt i räntenettot

April-juni i korthet

Räntenettot ökade med 31 % från ifjol och var 33,8 (25,8) mn euro.

Provisionsnettot minskade med 4 % till 30,4 (31,6) mn euro. De positiva nettoteckningarna var 73 mn euro.

Livförsäkringsnettot uppgick till 5,7 (34,9) mn euro. De omräknade jämförelsesiffrorna för 2022 enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 17 omfattar avsevärda positiva marknadsvärderingar och försvårar således jämförelsen markant.

Jämförbara rörelsekostnader var på samma nivå som året innan och uppgick till 42,2 (41,8) mn euro.

Affärsverksamheten utvecklades enligt bolagets förväntningar, men på grund av den redovisningstekniska förändringen (IFRS 17) minskade det jämförbara rörelseresultatet till 26,5 (49,7) mn euro. Det jämförbara rörelseresultatet för andra kvartalet ifjol var 24,7 miljoner euro enligt den dåvarande redovisningsstandarden.

Kreditförlustreserveringarna var fortsättningsvis mycket måttliga, -1,3 mn euro.

Januari-juni i korthet

Räntenettot ökade med 29 % från ifjol och var 65,6 (50,9) mn euro.

Provisionsnettot minskade med 4 % till 60,6 (63,0) mn euro.

Livförsäkringsnettot var 12,9 (56,3) mn euro. De omräknade jämförelsesiffrorna för 2022 enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 17 omfattar avsevärda positiva marknadsvärderingar och försvårar således jämförelsen markant.

Jämförbara rörelsekostnader ökade med 3 % till 87,9 (85,1) mn euro. Inflationen och utläggningen av vissa IT-funktioner ökade IT-kostnaderna.

Affärsverksamheten utvecklades enligt bolagets förväntningar men det jämförbara rörelseresultatet minskade till 50,1 (85,3) miljoner euro på grund av redovisningsteknisk förändring (IFRS 17).





Utsikter 2023 (bibehållna)

Aktias jämförbara rörelseresultat för 2023 förväntas vara betydligt högre än 2022 rapporterad 65,2 mn euro (enligt tidigare tillämpad redovisningsstandard avseende livförsäkringsverksamheten).

Utsikterna har utarbetats utgående från följande förväntningar:

Räntenettot förväntas vara betydligt högre än 2022.

Provisionsnettot förväntas öka något under 2023.

Livförsäkringsverksamheten förväntas utvecklas stabilt. Resultatet påverkas dock av förändringar i marknadsvärdena. Det omräknade resultatet för 2022 enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 17 är exceptionellt högt på grund av redovisningsteknisk förändring.

Rörelsekostnaderna förväntas vara på samma nivå som 2022 eller något högre, särskilt till följd av den högre inflationen och IT-utläggningarnas startkostnader (uppdaterad, tidigare: förväntas vara på samma nivå som 2022).

Eventuella kreditförlustreserveringar förväntas vara på 2022 års nivå.





Juha Hammarén, tf VD:

Aktias starka resultatutveckling fortsatte under årets andra kvartal. Ränteintäkterna från utlåningen fortsatte växa då räntejusteringarna i kreditstocken ökade snabbare än finansieringskostnaderna. Aktia emitterade en säkerställd obligation (covered bond) på 500 miljoner euro i maj. Obligationen övertecknades 2,5 gånger och prissattes mycket konkurrenskraftigt, vilket med tanke på marknadsläget var ett utmärkt slutresultat och ett exempel på framgångsrikt investerararbete såväl i Finland som internationellt. Det är dock bra att komma ihåg att ränteuppgången ökar kostnaderna för marknadsfinansiering och finansiering via depositioner. Depositionsstocken var stabil också under det andra kvartalet.

Efterfrågan på bostadslån var liksom i början av året dämpad på grund av avmattningen på bostadsmarknaden och den fortsatta allmänna marknadsosäkerheten. Tills vidare har sysselsättningsgraden i Finland varit hög och vi har inte sett en ökad efterfrågan på amorteringsfrihet för bostadslån. Däremot fortsatte den kraftiga efterfrågan på avbetalnings- och leasingfinansiering för företagskunder. Kvaliteten på kreditstocken var fortsättningsvis på en bra nivå och den genomsnittliga marginalen för hela lånestocken fortsatte stiga. Aktias kreditförlustreserveringar under kvartalet var fortfarande mycket måttliga och uppgick till -1,3 miljoner euro.

Provisionsnettot för kvartalet minskade något jämfört med föregående år. Marknadsmiljön var fortfarande instabil och särskilt när det gäller aktiemarknaden i Finland var utvecklingen beklagligt svag. De förvaltade kundtillgångarna pressades av marknadsförändringarna men var på ungefär samma nivå som i slutet av första kvartalet och uppgick till 13,8 miljarder euro. Jag är speciellt glad över de fortsatt positiva nettoteckningarna som uppgick till 73 miljoner euro, vilket tyder på att vårt aktiva rådgivnings- och försäljningsarbete har varit framgångsrikt.

Aktias ställning i topp bland europeiska räntefondförvaltare stärktes ytterligare när Aktia i Refinitiv Lipper Fund Awards-jämförelsen belönades som bästa europeiska räntefondförvaltare i kategorin ”små fondhus”. Ränteuppgången har återställt kundernas intresse för ränteplaceringar, vilket ytterligare stärker Aktias ställning som kapitalförvaltare. Även samarbetet med Taaleri inom alternativa investeringar fortsatte framgångsrikt. Tillsammans med Taaleri Abp lanserade Aktia i februari fonden Solvind III i enlighet med artikel 9 som samlade in över 160 miljoner euro under sin första upplåningsomgång och överskred därmed förväntningarna. Fonden Solvind III stöder starkt den gröna omställningen inom energiekonomin.

Den goda resultatutveckligen fortsatte

Även livförsäkringsverksamheten och därigenom livförsäkringsnettot fortsatte sin goda utveckling under årets andra kvartal. Särskilt försäljningen av risklivförsäkringar fortsatte livligt och det försäkringstekniska resultatet steg till 7,7 miljoner euro. Här är det också skäl att påminna om att jämförelsesiffrorna för 2022 som omräknats i enlighet med redovisningsstandarden IFRS 17 omfattar avsevärda positiva marknadsvärderingar och försvårar således jämförelsen av livförsäkringsnettot markant under hela 2023.

Den stigande inflationen gjorde kostnadsutvecklingen för första halvåret mer utmanande än vi förväntat oss i början av året. Kostnaderna ökade även på grund av IT-utläggningarnas startkostnader. Vi kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid kostnadskontrollen under resten av året.

Aktias jämförbara rörelseresultat under andra kvartalet var 26,5 miljoner euro och det är jag mycket nöjd med. På grund av omräkningen av livförsäkringsnettot enligt redovisningsstandarden IFRS 17 var resultatet avsevärt lägre än jämförelseperioden om 49,7 miljoner euro. Det jämförbara rörelseresultatet för jämförelseperioden, rapporterat enligt den dåvarande redovisningsstandarden, var 24,7 miljoner euro, vilket inkluderade en försäljningsvinst om 11 miljoner euro från livförsäkringsverksamhetens placeringsportfölj.

Nyckeltal

(mn euro) Q2/2023 Q2/2022 ∆ % 1-6/2023 1-6/2022 ∆ % Q1/2023 ∆ % 2022 Räntenetto 33,8 25,8 31 % 65,6 50,9 29 % 31,8 6 % 99,2 Provisionsnetto 30,4 31,6 -4 % 60,6 63,0 -4 % 30,3 0 % 122,0 Livförsäkringsnetto 5,7 34,9 -84 % 12,9 56,3 -77 % 7,2 -20 % 79,2 Rörelseintäkter totalt 70,3 93,7 -25 % 140,6 172,4 -18 % 70,3 0 % 302,9 Rörelsekostnader -42,2 -41,8 1 % -89,3 -85,1 5 % -47,1 -11 % -169,4 Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -1,3 -2,4 -45 % -2,3 -2,1 9 % -0,9 40 % -10,2 Rörelseresultat 26,8 49,7 -46 % 49,0 85,5 -43 % 22,2 21 % 123,5 Jämförbara rörelseintäkter1 70,0 93,7 -25 % 140,3 172,2 -19 % 70,3 0 % 302,8 Jämförbara rörelsekostnader1 -42,2 -41,8 1 % -87,9 -85,1 3 % -45,8 -8 % -168,1 Jämförbart rörelseresultat1 26,5 49,7 -47 % 50,1 85,3 -41 % 23,6 13 % 124,7 K/I-tal 0,60 0,45 34 % 0,64 0,49 29 % 0,67 -11 % 0,56 Jämförbart K/I-tal1 0,60 0,45 35 % 0,63 0,49 27 % 0,65 -7 % 0,56 Resultat per aktie (EPS), euro 0,29 0,55 -47 % 0,54 0,95 -43 % 0,25 16 % 1,37 Jämförbart resultat per aktie (EPS), euro1 0,29 0,55 -48 % 0,55 0,95 -41 % 0,27 8 % 1,38 Avkastning på eget kapital (ROE),% 14,1 28,0 -50 % 13,3 24,2 -45 % 12,2 15 % 17,0 Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE),%1 13,9 28,0 -50 % 13,6 24,1 -44 % 13,0 7 % 17,2 Kärnprimärkapitalrelation (CET1),%2 11,0 10,4 6 % 11,0 10,4 6 % 11,1 -1 % 10,8



1) Alternativa nyckeltal

2) Vid slutet av perioden

Jämförelseperioderna 2022 är omräknade enligt den nya IFRS 17 standarden för försäkringsavtal.

Webcast-sändning från resultattillställningen

En direkt webcast-sändning från resultattillställningen ordnas den 9 augusti 2023 kl. 10.30. Tf verkställande direktör Juha Hammarén och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och den kan följas direkt på https://aktia.videosync.fi/2023-q2-results. En inspelning av webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig på adressen www.aktia.com efter tillställningen.

