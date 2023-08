Virtune AB (Publ) lanserar Virtune Staked Ethereum ETP SEK på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 9 augusti 2023 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av digitala tillgångar i Sverige, lanserar en ny innovativ staking ETP på Nasdaq Stockholm vilket är den största börsen i Norden. Virtune lanserar idag Virtune Staked Ethereum ETP SEK som ger exponering mot Ethereum kombinerat med fördelarna av staking.



ETP:n är 100% fysiskt backad och handlas i SEK för svenska investerare samt är tillgänglig på Avanza och Nordnet. Genom att inkludera staking ger denna ETP investerare upp till 5% extra årlig avkastning på ens ETP Ethereum-investering.



Ethereum är för närvarande den näst största kryptovalutan med ett marknadsvärde på cirka 219 miljarder dollar och världens ledande plattform för smarta kontrakt, vilket kan revolutionera sättet vi interagerar med teknik och finanssektorn. Med sitt robusta ekosystem möjliggör Ethereum för utvecklare att bygga decentraliserade applikationer (dApps) som kan omforma branscher, eliminera mellanhänder och bidra till ökad transparens och effektivitet i den globala finansiella sektorn. Genom att engagera sig i Ethereum-staking stödjer man aktivt blockkedjenätverket och främjar dess decentraliserade natur.



Denna produkt riktar sig till institutionella investerare såväl som privatinvesterare och hjälper de som redan stödjer Ethereum att förbättra och stärka sin Ethereum-investering ytterligare. Virtune använder så kallat non-custodial staking vilket innebär att de digitala tillgångarna stakeas direkt från så kallat “cold storage”. Detta innebär att det inte finns något behov av att överföra de digitala tillgångarna till någon tredje part vilket är förknippat med hög risk.



Viktig information om produkten:

1:1 exponering mot Ethereum i kombination med staking som ger upp till 5% extra årlig avkastning

100% fysiskt backad

Non-custodial staking

1,40% årlig förvaltningsavgift



Virtune Staked Ethereum ETP SEK:

Fullständigt namn: Virtune Staked Ethereum ETP SEK

Förkortat namn: Virtune Staked Ethereum SEK

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdag: Onsdag den 9:e augusti

Ticker: VIRSETHS

ISIN: SE0020541639



Christopher Kock, vd för Virtune:

"Vi är väldigt glada över att kunna introducera en 100% fysiskt backad Ethereum-produkt integrerad med staking. Enligt oss representerar detta det mest fördelaktiga sättet att få exponering mot Ethereum. Det finns en växande efterfrågan för Ethereum i Norden och genom att lansera denna produkt på marknaden kan vi tillgodose både institutionella och privata investerare. Vår nya produkt erbjuder en innovativ, säker, transparent och reglerad investeringsprodukt noterad på Nasdaq Stockholm som stöds av branschledande partners i samarbete med Virtune.

Vi har valt att använda oss av Coinbase som förvaringsinstitut för vår ETP-struktur. Det är värt att nämna att BlackRock, världens största kapitalförvaltare, avser att använda just Coinbase för sin Spot Bitcoin ETF i USA.”



Om du är en institutionell investerare som är intresserad av att utforska potentialen med våra nuvarande och kommande ETP:er för din diskretionära kapitalförvaltning eller om du vill veta mer om Virtune och vårt produkterbjudande, är du välkommen att kontakta oss. Besök www.virtune.com för mer information och registrera även din e-postadress på vår webbplats för att få uppdateringar om kommande ETP-lanseringar och andra nyheter relaterade till digitala tillgångar.



Presskontakt:

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune with its headquarters in Stockholm is a fully regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges.



With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.