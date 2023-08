SAMPO ABP PRESSMEDDELANDE 9 augusti 2023 kl 9.50 (EEST)



Sampokoncernens resultat för januari–juni 2023

Hög premietillväxt på 9 procent på valutajusterad basis under januari–juni 2023 till följd av prishöjningar och hög förnyelsegrad; den rapporterade tillväxten var 4 procent

Det valutajusterade försäkringsresultatet ökade med 3 procent trots att koncernens totalkostnadsprocent steg till 83,8 procent (82,9) till följd av storskador och naturkatastrofer

På nordisk nivå var den underliggande marginalutvecklingen fortsatt stark och If rapporterade en förbättring av den justerade riskprocenten på 0,4 procentenheter, exklusive diskonteringseffekter

Resultatet före skatt ökade med 32 procent till 722 miljoner euro efter justering för IFRS 9 (546), men minskade jämfört med redovisad basvärde (1 515)

Solvensgraden var stabil på 212 procent, inklusive upplupen utdelning, och den finansiella hävstången låg på 26,9 procent, efter annonserade kapitalavkastningar

Börsnoteringen av Mandatum på Nasdaq Helsinki fortgår enligt plan och förväntas att slutföras den 2 oktober 2023

Nyckeltal





EURm 1–6/

2023 1–6/

2022



Förändring, %



4–6/

2023



4–6/

2022



Förändring, % Resultat före skatt (skadeförsäkring) 722 1 515 -52 363 824 -56 If 657 1 227 -46 320 732 -56 Topdanmark 105 43 142 42 28 47 Hastings 27 46 -42 17 25 -31 Holding -60 203 — -15 40 — Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 575 1 658 -65 304 886 -66 Försäkringsresultat 598 611 -2 306 369 -17 Förändring Förändring Vinst per aktie (EUR) 1,13 3,08 -1,95 0,60 1,66 -1,06 Operativt resultat per aktie (EUR) 1,07 — — 0,56 — — Avkastning på eget kapital (till verkligt värde) 10,1 6,5 3,6 — — — Resultat före skatt (justerat för IFRS 9), EURm* 722 546 32% 363 269 35%



Jämförelsetalen för 2022 har räknats om för IFRS 17, men inte för IFRS 9, vilket innebär att vissa siffror (bl.a. avkastning på investeringar) inte är helt jämförbara mellan rapportperioderna. Nettovinst för aktieägarna, vinst per aktie och avkastning på eget kapital inkluderar resultaten från livsförsäkringsverksamheten. Mandatum är klassificerad som ”avvecklad operation” (eng. discontinued operations) från och med 31 mars 2023.

*För att öka jämförbarheten anges koncernens resultat före skatt (skadeförsäkringsverksamheten) för föregående år enligt IFRS 9, vilket avspeglar värdeförändringarna på marknaden.

Siffrorna i den här rapporten har inte reviderats.

Sampokoncernens finansiella mål för 2021-2023

Mål januari-juni 2023 Koncern 4-6 procent genomsnittlig årlig ökning av försäkringsresultat -2% Koncernens totalkostnadsprocent: under 86% 83,8% Solvensgrad: 170-190% 224% (212% med upplupen utdelning) Finansiell hävstång: under 30% 26,7% (26,9% med återstående aktieåterköp) If Totalkostnadsprocent: under 85% 82,7% Hastings Driftskostnadsprocent: under 88% 90,8%



Koncernchefens kommentar

Det starka försäkringsresultat vi har uppnått första halvåret 2023, trots ökade skadekostnader, tydliggör den höga kvaliteten i Sampos skadeförsäkringsverksamhet. Verksamheten har en fortsatt positiv utveckling i hela koncernen, i synnerhet eftersom priserna på den brittiska motorförsäkringsmarknaden kraftigt stiger. Resultatet före skatt ökade med 32 procent under första halvåret jämfört med samma period föregående år till 722 miljoner euro, med justering för den nya redovisningsstandarden IFRS 9 under jämförelseperioden.

Dynamiken på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden var fortsatt god under årets första sex månader. If hade en stabil valutajusterad premietillväxt på 5,6 procent under andra kvartalet och de underliggande marginalerna förbättrades. Vi har fortsatt att justera priserna i linje med skadeinflationen. Skadeinflationen var oförändrad på 4–5 procent för tredje kvartalet i rad, samtidigt som förnyelsegraden är fortsatt hög. Bruttopremieinkomst inom affärsområdet Privat steg till 5,1 procent under andra kvartalet jämfört med 3,5 procent under första kvartalet som en följd av en stark utveckling inom delar som inte relaterar till motorverksamheten, inklusive 11 procent tillväxt för sålda personförsäkringar i affärsområdet.

Sammantaget utvecklas skadeanmälningar i Norden som förväntat, men efter en gynnsam inledning på året var antalet stora skador och naturkatastrofer betydligt större än normalt under andra kvartalet, främst inom property-segmentet. Ändå uppnådde vi en totalkostnadsprocent på 88,3 procent inom affärsområdet Industri, trots att kostnaderna för stora skador och naturkatastrofer var de högsta någonsin för If. Stora skador är slumpmässiga till sin natur, vilket skillnaden mellan årets två första kvartal tydliggör, men vi vidtar betydande prissättningsåtgärder för att säkra lönsamheten.

Prisutvecklingen på den brittiska motorförsäkringsmarknaden tog fart under andra kvartalet som en reaktion på ökningen av skadekostnader och en något ökad skadefrekvens. Det har resulterat i en högre pristäckning och ökade kundrörelser på marknaden. Därmed har Hastings ökat sitt kundantal med 7 procent jämfört med förra året. På grund av eftersläpningen mellan tecknade premier och premieintäkter i resultaträkningen hade den aktuella skadeutvecklingen en negativ inverkan på första halvårets försäkringsmarginaler. Initiala försäljningskostnader relaterade till den höga tillväxttakten skapade ett ökat tryck. Vi har därför justerat prognosen för Hastings driftskostnadsprocent för 2023 till 88–90 procent (från att vara under 88 procent) trots att vi känner ett större förtroende gällande marknaden och vår prestation i takt med att 2024 närmar sig.

De senaste åren har vi sett olika förändringar inom skador. Skadeinflationen har ökat och skadefrekvensen har gått upp och ner, både i Norden och Storbritannien. Det är en del av vår verksamhet – vi skapar värde genom disciplinerad underwriting och utmärkt skadehantering. Faktiskt är det i den mer utmanande skademiljön som de investeringar vi hela tiden gör i vår riskbedömningsförmåga och digitala kapacitet – och vår diversifiering – verkligen lönar sig. Under årets första sex månader har vi förbättrat Ifs justerade riskprocent exklusive diskontering med 0,4 procentenheter samtidigt som koncernens totalkostnadsprocent på 83,8 procent har varit klart bättre än målet på under 86 procent.

Efter godkännande på bolagsstämman den 17 maj 2023 fortsätter förberedelserna inför Mandatums notering på Helsingforsbörsen den 2 oktober 2023 enligt plan. Därmed blir Sampo ett rent skadeförsäkringsbolag och Mandatum kan dra nytta av sin stabila tillväxttakt inom den mindre kapitalkrävande avgiftsgenererade verksamheten, där de förvaltade tillgångarna ökade med 9 procent första halvåret till 11,2 miljarder euro. Förutom långsiktig tillväxt erbjuder Mandatum potentiellt attraktiva kapitalutskiftningar tack vare den successiva avvecklingen av tidigare försäkringsåtaganden och mycket stark balansräkning. Jag är övertygad om att Mandatum kommer att gynnas av att bli ett självständigt företag.

När vi nu går in i de två sista kvartalen av strategiperioden 2021–2023 ser det ut som om vi kommer att uppnå alla våra strategiska och finansiella mål på koncernnivå. Den 14 december 2023 kommer vi att anordna en kapitalmarknadsdag för att uppdatera investerare och analytiker om våra strategiska mål och finansiella planer på medellång sikt. Förutsatt att avknoppningen av Mandatum går enligt plan blir det första gången vi anordnar ett kapitalmarknadsevent som ett rent skadeförsäkringsbolag. Med tanke på den positiva utvecklingen i vår verksamhet, de attraktiva marknadsförhållandena i Norden och den förbättrade prisdynamiken i Storbritannien är jag övertygad om att vi kan fortsätta att skapa attraktivt värde för våra aktieägare.

Torbjörn Magnusson

koncernchef



Framtidsutsikter för 2023

För Sampokoncernens skadeförsäkringsverksamhet väntas försäkringsmarginalerna uppnå de mål som har fastställts för åren 2021–2023. På koncernnivå har Sampo som mål att nå en totalkostnadsprocent på under 86 procent, medan målen för de helägda skadeförsäkringsbolagen If och Hastings respektive ligger under 85 procent och under 88 procent.

Efter det goda resultatet under årets sex första månader har prognosen för Ifs totalkostnadsprocent 2023 förbättrats till 81,5–83,5 procent från 82–84 procent. Prognosen för Hastings driftkostnadsprocent för 2023 har justerats till 88–90 procent (tidigare under 88 procent) för att reflektera eftersläpningen mellan accelererade prisökningar och premieintäkter, hög osäkerhet inom skadetrender och initiala försäljningskostnader relaterade till hög tillväxt.

Totalkostnads- och driftskostnadsprocenten för Sampokoncernens skadeförsäkringsverksamhet påverkas av volatilitet, som i sin tur påverkas av faktorer som vädermönster, större skadeärenden och utvecklingen under föregående år. Dessa effekter är särskilt påtagliga i enskilda segment och affärsområden, bland annat den danska och brittiska verksamheten.

Utvecklingen på kapitalmarknaderna kommer att ha stor påverkan på det finansiella resultatet.

För Topdanmark hänvisas till den resultatprognosmodell företaget publicerar varje kvartal.

De största riskerna och osäkerheterna för koncernen i närtid

I den löpande verksamheten är Sampokoncernen exponerad för olika risker och osäkerheter, främst genom sina största affärsenheter. Koncernbolagens lönsamhet påverkas av betydande marknads-, kredit- och försäkringsrisker samt operativa risker. På koncernnivå är riskkällorna desamma, även om de inte kan adderas rakt av på grund av diversifieringseffekterna.

Osäkerhetsfaktorer i form av stora oförutsedda händelser kan ha omedelbar påverkan på koncernens lönsamhet. Det är lättare att identifiera oförutsedda händelser än att räkna ut sannolikheten för att de inträffar, när de inträffar och de potentiella följderna. Makroekonomins och finansmarknadens utveckling påverkar Sampokoncernen främst genom den exponering för marknadsrisk som finns genom koncernens försäkringsbolags investeringsportföljer och skulder samt genom strategiska investeringar. Över tid kan negativa makroekonomiska effekter också påverka Sampos operativa verksamhet, till exempel genom minskad ekonomisk tillväxt eller ökade skadekostnader.

Den senaste tiden har den totala inflationen minskat på grund av lägre energipriser. Kärninflationen är dock fortsatt hög, vilket kan tvinga centralbanker att ytterligare höja räntorna och möjligen hålla kvar dem på en hög nivå längre än väntat. Det kan leda till både en betydande nedgång av den ekonomiska tillväxten och till en försämring av företagens, hushållens och staternas förmåga att betala ränta och amorteringar på sina lån, vilket ökar risken för plötsliga omvärderingar av tillgångar på finansmarknaderna. Dessutom kommer omställningen av Europas energiförsörjning att ta tid med en viss risk för energikris som följd, och kriget i Ukraina fortsätter att utgöra en stor ekonomisk risk. Dessa förhållanden orsakar just nu stor osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen på kapitalmarknaden. Samtidigt skapar snabbt framväxande hybridhot nya utmaningar för både länder och företag. Det finns också ett antal allmänt identifierade makroekonomiska, politiska och andra osäkerhetsfaktorer som på olika sätt kan påverka den finansiella tjänstesektorn på ett negativt sätt.

Sampokoncernens försäkringsmässiga exponering i Ryssland och Ukraina är begränsad till vissa nordiska industrikunder som har ett försäkringsskydd med undantag för krigshändelser. På tillgångssidan har Sampo inga betydande direkta investeringar i Ryssland eller Ukraina. Med tanke på denna begränsade direkta exponering utgörs riskerna kopplade till kriget i Ukraina främst av de sekundära kapitalmarknadseffekter och makroekonomiska effekter som beskrivs ovan. Inga väsentliga covid-19-effekter kunde ses i koncernens försäkringsverksamhet första halvåret 2023. På grund av covid-19-pandemins begränsade påverkan och den allt större svårigheten att göra tillförlitliga bedömningar av virusets effekter har Sampo inte redovisat kvantitativa covid-19-effekter från och med februari 2022.

Andra osäkerhetsfaktorer är oförutsedda strukturella förändringar i affärsmiljön samt redan identifierade trender och potentiella händelser med stor påverkan. Dessa externa faktorer kan påverka hur Sampokoncernen kommer att bedriva sin verksamhet på lång sikt. Exempel på identifierade trender är demografiska förändringar, hållbarhetsfrågor och den tekniska utvecklingen inom områden som artificiell intelligens och digitalisering, inklusive hot i form av cyberbrott.



Finansiella höjdpunkter under januari–juni 2023

Sampokoncernens skadeförsäkringsverksamhet gick bra första halvåret 2023 och fortsatte att utvecklas i positiv riktning. Den valutamässiga motvinden och antalet stora skador och naturkatastrofer pressade dock ner siffrorna. Bruttopremieinkomst och övriga intäkter från försäkringsavtal ökade med 9 procent på valutajusterad basis till 5 031 miljoner euro (4 821), eller med 4 procent jämfört med redovisad basvärde. I de nordiska länderna låg den valutajusterade tillväxten kvar på en bra nivå inom alla affärsområden, främst på grund av prisåtgärder och en fortsatt hög förnyelsegrad. Den valutajusterade tillväxten inom affärsområde Privat ökade till 5,1 procent andra kvartalet (från 3,5 procent första kvartalet) tack vare den positiva utvecklingen inom icke motorrelaterade försäkringar. Tillväxten främjades också av förnyanden inom affärsområdena Industri och Företag vid årsskiftet, med goda nya affärsvolymer och en hög förnyelsegrad. Inom personförsäkringar (exklusive arbetsskadeersättning), som säljs i flera olika affärsområden, var tillväxten fortsatt stark på 11 procent första halvåret. I Storbritannien ökade premierna med 37 procent i lokal valuta till följd av en mer gynnsam prismiljö. Antalet försäkringar ökade med 7 procent jämfört med samma period förra året till 3,4 miljoner tack vare tillväxt inom både motor- och hemförsäkring.

En stark premietillväxt och goda underliggande försäkringsmarginaler, som delvis dämpades av det ökade antalet stora skador och naturkatastrofer, ligger till grund för den valutajusterade 3-procentiga förbättringen av försäkringsresultat. Jämfört med redovisad basvärde minskade försäkringsresultatet med 2 procent till 598 miljoner euro (611). Koncernens totalkostnadsprocent försvagades med 0,9 procentenheter till 83,8 procent (82,9), främst på grund av stora skador och naturkatastrofer som bara delvis vägdes upp av förra årets positiva utveckling. Ifs justerade riskprocent för första halvåret, exklusive diskonteringseffekter, förbättrades med 0,4 procentenheter jämfört med samma period förra året tack vare att priserna fortsatt översteg skadeinflationen i de nordiska länderna som låg kvar på 4–5 procent för tredje kvartalet i rad. Hastings redovisade en driftskostnadsprocent på 90,8 procent (87,1) till följd av att de betydande prisökningarna vägdes upp av ökade skadekostnader och initiala försäljningskostnader relaterade till hög tillväxt. Skadeinflationen låg kvar på en hög nivå, ca 12 procent, och skadefrekvensen har stigit något jämfört med förra året, vilket delvis beror på vädereffekter under årets första kvartal.

Det finansiella resultatet på 229 miljoner euro för januari–juni 2023 förklaras delvis av en nettoavkastning på investeringar på 362 miljoner euro till följd av en stabil avkastning på räntebärande tillgångar och en stark utveckling på aktiemarknaden. Detta motverkades delvis av den pågående effekten av avvecklingen av diskontering på -113 miljoner euro, samtidigt som förändringar av diskonteringsräntorna hade en positiv effekt på 9 miljoner euro.

Sampokoncernens Solvens II täckning var stark: 212 procent netto av upplupen utdelning per den 30 juni 2023. Den finansiella hävstången låg på 26,7 procent i slutet av juni 2023, en ökning från 23,7 procent vid utgången av första kvartalet. Ökningen berodde främst på den utdelning som betalades ut och de återköp som gjordes under andra kvartalet. Sampos mål är en solvensgrad på 170–190 procent och en skuldsättningsgrad på under 30 procent.

Efter bolagsstämmans beslut att godkänna den partiella delningen av Sampo Abp den 17 maj 2023 har arbetet inför att notera Mandatum på Helsingforsbörsen i oktober fortsatt som planerat. Mandatums resultat före skatt konsoliderat i Sampos resultat uppgick till 87 miljoner euro och nettoresultatet till 70 miljoner euro.

Den 20 juni 2023 meddelade Sampo att koncernen har lämnat in en ansökan om en partiell intern modell (PIM) för beräkning av solvenskrav till den finska finansinspektionen. Modellen tar bättre hänsyn till riskerna i Sampos skadeförsäkringsverksamhet än standardformeln och uppskattningsvis hade den minskat solvenskravet på koncernnivå med upp till 0,3 miljarder euro från första kvartalet 2023. Sampo räknar med att ansökningsprocessen kommer att vara slutförd första halvåret 2024.



Sampo redovisade resultaten för första halvåret enligt den nya redovisningsstandarden ”IFRS 17 Försäkringsavtal,” samt enligt ”IFRS 9 finansiella instrument”. Jämförelsetalen för 2022 har räknats om för IFRS 17, men inte för IFRS 9, vilket innebär att vissa siffror (bl.a. avkastning på investeringar) inte är helt jämförbara mellan rapportperioderna.

Sampokoncernens resultat för januari–juni 2023

EURm If Top-danmark Hastings Holding Elim. Sampo-koncernen Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) och övriga intäkter från försäkringsavtal 3 273 846 912 — — 5 031 Försäkringsintäkter, f e r 2 466 635 518 — — 3 620 Försäkringsersättningar, f e r (inklusive driftskostnader för utbetalda skadeersättningar) -1 659 -403 -330 — — -2 392 Driftskostnader -380 -115 -124 — — -619 Resultat från försäkringstjänster 427 117 64 — — 608 Övriga försäkringsrelaterade intäkter eller kostnader — — -10 — — -10 Försäkringsresultat 427 117 54 — — 598 Kapitalförvaltningens resultat 339 37 -2 -4 -7 362 Finansiella intäkter eller kostnader från försäkringsavtal, f e r -101 -28 -4 — — -133 Finansiellt resultat 238 9 -6 -4 -7 229 Övriga intäkter eller kostnader -8 -21 -21 -56 1 -105 Resultat före skatt 657 105 27 -60 -6 722 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 575 – varav livförsäkringsverksamhet* 70 Totalkostnadsprocent, % 82,7 81,5 90,8 83,8



Sampokoncernens resultat för januari–juni 2022

EURm If Top-danmark Hastings Holding Elim. Sampo-koncernen



Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) och övriga intäkter från försäkringsavtal 3 267 842 712 — — 4 821 Försäkringsintäkter, f e r 2 481 627 406 — — 3 515 Försäkringsersättningar, f e r (inklusive driftskostnader för utbetalda skadeersättningar) -1 658 -412 -218 — — -2 288 Driftskostnader -379 -108 -110 — — -597 Resultat från försäkringstjänster 444 107 78 — — 630 Övriga försäkringsrelaterade intäkter eller kostnader 0 0 -19 — — -19 Försäkringsresultat 444 107 59 — — 611 Kapitalförvaltningens resultat 150 -133 4 174 -3 191 Finansiella intäkter eller kostnader från försäkringsavtal, f e r 626 93 15 — — 734 Finansiellt resultat 776 -41 19 174 -3 925 Övriga intäkter eller kostnader 7 -23 -32 29 -1 -21 Resultat före skatt 1 227 43 46 203 -5 1 515 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 658 – varav livförsäkringsverksamhet* 441 Totalkostnadsprocent, % 82,1 82,9 87,1 82,9

*Nettovinst från livförsäkringsverksamhet januari-juni 2022 inkluderar Mandatums och Topdanmarks livförsäkringsverksamhet.

Andra kvartalet 2023 i korthet

Andra kvartalet 2023 hade Sampo en stark premietillväxt och den underliggande lönsamheten förbättrades, men resultatet påverkades negativt av ogynnsamma valutaförändringar och ett ökat antal stora skador och naturkatastrofer.

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) och övriga intäkter från försäkringsavtal ökade med 11 procent till 2 045 miljoner euro (1 972) på valutajusterad basis och med 4 procent jämfört med redovisat basvärde på grund av försvagningen av den svenska och norska kronan. I de nordiska länderna hade alla affärsområden en stabil intäktsökning till följd av fortsatta prishöjningar för att täcka för det ökade skadeinflationen. Förnyelsegraden var samtidigt fortsatt hög. Den valutajusterade premietillväxten inom affärsområdet Privat steg till 5,1 procent från 3,5 procent första kvartalet tack vare den icke motorrelaterade verksamheten och en 11-procentig tillväxt inom personförsäkringar. Storbritannien hade dock den högsta tillväxten, främst som en följd av prissättningen, även om antalet försäkringar också utvecklades positivt.

Koncernens försäkringsresultat sjönk med 12 procent på valutajusterad basis till 306 miljoner euro (369), eller med 17 procent jämfört med redovisad basvärde. Koncernens totalkostnadsprocent ökade med 3,8 procentenheter till 83,5 procent (79,7) på grund av ökade skadeersättningar i både Norden och Storbritannien. I de nordiska länderna påverkades If av marknadsövergripande skadeanmälningar till följd av ett jordskred i Norge och andra stora property-exponeringar, främst inom affärsområde Industri. Totalt sett hade stora skador och hårt väder (inklusive naturkatastrofer) en negativ effekt på 7,1 procent (-1,7) på Ifs riskprocent andra kvartalet, något som delvis motverkades av förra årets positiva utveckling på 6,0 procent (0,0). Därmed försvagades totalkostnadsprocenten till 82,9 procent (80,3). Det underliggande resultatet var dock fortsatt stabilt under kvartalet och Ifs justerade riskprocent, exklusive diskonteringseffekter, förbättrades med 0,5 procentenheter jämfört med samma period förra året. I Storbritannien låg skadeinflationen kvar på ca 12 procent, vilket, i kombination med en måttlig ökning av skadefrekvensen, pressade ner marginalerna. Hastings redovisade en driftskostnadsprocent på 88,6 procent (83,7).

Det finansiella resultatet uppgick till 106 miljoner euro tack vare en stabil nettoavkastning på investeringar på 108 miljoner euro, ökad löpande avkastning som delvis motverkades av stigande kortfristiga räntor och en stark aktieutveckling. Förändring i bokförda försäkringsavtal (IFIE) landade på -2 miljoner euro eftersom den positiva effekten av de förändrade diskonteringsräntorna kompenserade för den negativa effekten av den avvecklade diskonteringen.

Mandatums resultat före skatt konsoliderat i Sampokoncernens resultat uppgick till 50 miljoner euro och nettoresultatet till 41 miljoner euro. Resultatet förklaras delvis av ett finansiellt resultat på 44 miljoner euro och resultat från den avgiftsgenererade verksamheten på 13 miljoner euro. Mandatums förvaltade fondförsäkringstillgångar och andra tredjepartstillgångar slog nytt rekord på 11,2 miljarder euro, delvis tack vare goda nettoinflöden på 157 miljoner euro under andra kvartalet. Mandatumkoncernens solvensgrad (Solvens II) uppgick till 296 procent. Pro-forma solvensgraden efter den partiella delningen, inklusive den omstrukturerade balansräkningen och upplupen utdelning baserat på den senaste utdelningen på 150 miljoner euro som betalades till Sampo, var ungefär 225 procent vid utgången av juni 2023.



Sampo resultat för andra kvartalet 2023 rapporteras enligt de nya redovisningsstandarderna ”IFRS 17 Insurance Contracts” och ”IFRS 9 Financial Instruments”. Jämförelsetalen för 2022 har räknats om för IFRS 17, men inte för IFRS 9, vilket innebär att vissa siffror (bl.a. avkastning på investeringar) inte är jämförbara mellan rapportperioderna.

Sampokoncernens resultat för april–juni 2023

EURm If Top-danmark Hastings Holding Elim. Sampo-koncernen Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) och övriga intäkter från försäkringsavtal 1 307 242 496 — — 2 045 Försäkringsintäkter, f e r 1 231 317 272 — — 1 821 Försäkringsersättningar, f e r (inklusive driftskostnader för utbetalda skadeersättningar) -830 -200 -168 — — -1 198 Driftskostnader -191 -57 -65 — — -313 Resultat från försäkringstjänster 210 61 39 — — 310 Övriga försäkringsrelaterade intäkter eller kostnader — — -4 — — -4 Försäkringsresultat 210 61 35 — — 306 Kapitalförvaltningens resultat 100 10 -16 18 -4 108 Finansiella intäkter eller kostnader från försäkringsavtal, f e r 13 -18 3 — — -2 Finansiellt resultat 112 -8 -12 18 -4 106 Övriga intäkter eller kostnader -2 -11 -6 -33 2 -50 Resultat före skatt 320 42 17 -15 -2 363 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 304 – varav livförsäkringsverksamhet* 41 Totalkostnadsprocent, % 82,9 80,8 88,6 83,5



Sampokoncernens resultat för april–juni 2022

EURm If Top-danmark Hastings Holding Elim. Sampo-koncernen



Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) och övriga intäkter från försäkringsavtal 1 343 245 384 — — 1 972 Försäkringsintäkter, f e r 1 259 315 222 — — 1 797 Försäkringsersättningar, f e r (inklusive driftskostnader för utbetalda skadeersättningar) -818 -180 -117 — — -1 115 Driftskostnader -194 -54 -55 — — -303 Resultat från försäkringstjänster 248 81 51 — — 379 Övriga försäkringsrelaterade intäkter eller kostnader 0 0 -10 — — -10 Försäkringsresultat 248 81 41 — — 369 Kapitalförvaltningens resultat 92 -90 1 -1 -2 1 Finansiella intäkter eller kostnader från försäkringsavtal, f e r 383 48 -1 — — 430 Finansiellt resultat 475 -42 — -1 -2 431 Övriga intäkter eller kostnader 9 -10 -16 40 — 23 Resultat före skatt 732 28 25 40 -1 824 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 886 – varav livförsäkringsverksamhet* 242 Totalkostnadsprocent, % 80,3 74,3 83,7 79,7

*Nettovinst från livförsäkringsverksamhet januari-juni 2022 inkluderar Mandatums och Topdanmarks livförsäkringsverksamhet.

