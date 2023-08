Ehituslepingu sõlmimine (Pirni 7/2 ärihoone)

Nordecon AS kontserni kuuluv ettevõte Embach Ehitus OÜ ja Eesti Talleks AS sõlmisid töövõtulepingu ärihoone ehitustööde teostamiseks aadressile Pirni 7/2, Tallinn. Neljakorruselise hoone, mille suletud netopind on 2 254 m², esimesele korrusele tulevad kaubandus-, teenindus- ja laopinnad ning ülejäänud korrustele on projekteeritud büroopinnad keskmistele ja väikestele ettevõtetele. Hoonesse on projekteeritud mitmed keskkonnasäästlikud lahendused – kütmine ja jahutamine aktiveeritud vaivundamendiga, sadevee taaskasutamine, päikeseelektrisüsteem energiatarbe vähendamiseks, valgustuse intelligentne juhtimine nii hoone energiatarbe vähendamiseks kui kõrge töökeskkonna kvaliteedi tagamiseks, nutikas ukselinkidesse integreeritud läbipääsusüsteem jms.

Tööde kogumaksumuseks on ligikaudu 3,25 miljonit eurot ilma käibemaksuta ja tööd lõppevad 2024. aasta oktoobris.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 570 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.