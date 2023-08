Rackspace führt mithilfe von Dell Technologies und NVIDIA KI eine gehostete private Cloud-Architektur für generative KI-Lösungen ein

SAN ANTONIO, Aug. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Lösungen, hat eine Zusammenarbeit mit Dell Technologies und NVIDIA angekündigt, um eine Reihe von Komplettlösungen mit technischem Know-how und vorgefertigten Tools auf der Basis von Dell-Infrastruktur und NVIDIA-Software anzubieten. Die Foundry for AI by Rackspace (FAIR™) hat sich zum Ziel gesetzt, die sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Einführung von KI- und Datenlösungen in Unternehmen aller Branchen zu beschleunigen, und durch diese Zusammenarbeit werden die generativen KI-Lösungen von Dell unterstützt.



Die Partnerschaft bietet eine vereinfachte Möglichkeit zur Bereitstellung und Verwaltung von KI-Lösungen für Unternehmen in der privaten Cloud, die für Wachstum skalierbar sind. Die Lösung kann in einem „KI-fähigen“ Rackspace-Rechenzentrum innerhalb der globalen Präsenz von Rackspace oder beim Kunden vor Ort bereitgestellt und verwaltet werden, so dass sich die Kunden auf Innovationen konzentrieren und die Vorteile der Cloud-Anbindung und -Leistung nutzen können.

„Wir freuen uns, die FAIR-gehostete KI-Plattform von Rackspace Technology auf der Basis von NVIDIA und dem Dell Generative AI Solutions-Portfolio zu starten. Mit unserem Partner-Ökosystem ermöglicht FAIR Unternehmen die Einführung generativer KI mit einem vereinfachten Ansatz, einer bewährten Architektur und unserer Multi-Cloud-Expertise. Während KI weiterhin Branchen und Erfahrungen umgestalten wird, ist Rackspace gut positioniert, um innovative Lösungen zu entwickeln, die Unternehmen bei der Transformation unterstützen“, so Lance Weaver, Chief Product and Technology Officer, Rackspace Private Cloud.

Seit mehr als 20 Jahren haben Rackspace Technology und Dell Technologies eine Allianz entwickelt, die durch die Kombination von erstklassigen Cloud- und Infrastruktur-Services und erstklassigen Technologien echte Geschäftsergebnisse für Kunden liefert. Die Zusammenarbeit stützt sich auf gemeinsame Marktstrategien, Abstimmung und Zugänglichkeit. Die Unternehmen gehen bei der Zusammenarbeit mit ihren Kunden von einer ergebnisorientierten Perspektive aus und helfen ihnen dabei, herauszufinden, was sie heute brauchen und was sie in Zukunft brauchen werden. Durch die Allianz verbessern die gemeinsamen Entwicklungsanstrengungen der Unternehmen die Effizienz, senken die Kosten und reduzieren die Fehlerquote. Dies trägt dazu bei, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, so dass die Kunden überlegene Lösungen erhalten, die die neuesten Innovationen nutzen.

„Generative KI ist ein Wegbereiter, der zeigt, wie Technologie die Arbeitsweise von Branchen verändern kann“, so Jeff Boudreau, President Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies. „Dell Generative AI Solutions mit NVIDIA bieten über FAIR Zugang zum Training oder Tuning von KI-Modellen und KI-Inferencing unter Verwendung unserer PowerEdge-Server der neuesten Generation in Kombination mit unserem branchenführenden Dell-Speicher- und Datensicherungsportfolio. Gemeinsam ermöglichen wir ein neues Maß an Produktivität, um die Arbeitsweise von Unternehmen neu zu definieren – von der Kundenbindung über die Erstellung von Inhalten bis hin zu Softwareentwicklung und Vertrieb.“

Das Dell Validated Design für generative KI mit NVIDIA vereinfacht den Einsatz generativer KI in Unternehmen durch eine getestete Kombination aus NVIDIA-Hardware und -Software, einschließlich NVIDIA AI Enterprise , der Software für Unternehmen, mit der die NVIDIA KI-Plattform läuft. All dies ist bei Dell erhältlich. Diese Plattform bietet die Möglichkeit, Unternehmensdaten in intelligentere, wertvollere Ergebnisse umzuwandeln. NVIDIA NeMo, Teil der NVIDIA AI Enterprise Suite, ist ein End-to-End-Framework, mit dem Unternehmen generative KI-Modelle trainieren, anpassen und einsetzen können. Mit diesen Lösungen können Unternehmen schnell maßgeschneiderte KI-Anwendungen einsetzen, die auf der Grundlage ihrer eigenen Daten zuverlässige Entscheidungen treffen, um ihr Geschäft zu vergrößern und zu skalieren. FAIR nutzt das Validated Design for Generative AI von Dell mit NVIDIA und ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von Rackspace für Innovationen mit erstklassigem Support.

Letztes Jahr ist Rackspace dem NVIDIA DGX-Ready Managed Services -Programm beigetreten, um Kunden bei der Nutzung der Leistung der NVIDIA DGX -Plattform zu unterstützen, ohne die Infrastruktur selbst verwalten zu müssen. Die Kooperation in Bezug auf generative KI bietet Kunden eine weitere Möglichkeit, KI-Anwendungsfälle auf NVIDIA H100 Tensor Core GPUs , die in Rackspace-Rechenzentren gehostet werden, zu entwickeln und zu industrialisieren, um Kunden dabei zu helfen, schnell von frühen Experimenten zur realen Produktionsnutzung überzugehen.

„Generative KI ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten in intelligente Anwendungen umzuwandeln, die eine unvergleichliche Produktivität ermöglichen. Das Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA bietet einen Bauplan für eine generative KI-Infrastruktur für Unternehmen mit extrem skalierbarer, vollwertiger NVIDIA-Software und beschleunigtem Computing, und unsere Zusammenarbeit mit Rackspace wird Unternehmen dabei helfen, ihre eigenen Daten zu nutzen, um maßgeschneiderte generative KI-Anwendungen zu entwickeln und auszuführen“, so Manuvir Das, Vice President Enterprise Computing bei NVIDIA.

Die Foundry for AI by Rackspace (FAIR)

FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und pragmatischen Einsatz von KI-Technologien widmet. FAIR hat mehr als 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren einzigartigen Implementierungen für unsere Kunden in aller Welt. FAIR bietet drei einzigartige Dienstleistungen an, um die transformative Kraft der KI zu nutzen:

● FAIR Ideate: Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung.

● FAIR Incubate: Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten.

● FAIR Industrialize: Eine systematische Anstrengung, um die KI-Lösung in ein Produkt umzuwandeln, Governance zu implementieren, Metriken zu definieren und das KI-Modell und die verteilte Cloud-Infrastruktur für kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren.

Klicken Sie hier , um mehr über FAIR und darüber zu erfahren, wie Sie mit Hilfe von KI grenzenlose Kreativität freisetzen können.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com