Une nouvelle étude montre que les employés sont toujours confrontés à la stigmatisation de la santé mentale

OTTAWA, 09 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conference Board du Canada publie une nouvelle étude sur la relation entre l’assiduité au travail et la santé mentale globale des employés. Les problèmes de santé mentale coûtent 50 G$ par an à l’économie canadienne. Il est donc plus important que jamais de comprendre les interrelations entre la santé mentale, la santé physique et l’assiduité au travail. Il s’agit du deuxième projet de recherche mené par le Centre de recherche sur la santé mentale en milieu de travail du Conference Board du Canada .



« Malgré les progrès dans la recherche sur la santé mentale et en dépit de la sensibilisation grandissante envers cet enjeu, notre étude révèle que les employés constatent toujours une stigmatisation importante de la santé mentale », affirme Susan Black, présidente et directrice générale du Conference Board du Canada. Les organisations doivent accorder la priorité aux programmes et initiatives visant à réduire la stigmatisation de la santé mentale au travail, communiquer régulièrement l’importance de la santé mentale et informer les employés des mesures de soutien qui leur sont offertes.

Le Conference Board du Canada rapporte que la majorité des organisations canadiennes qui ont participé à l’étude ne mesurent pas systématiquement l’efficacité de leurs politiques d’absentéisme, ni l’effet de l’absentéisme et du présentéisme sur la productivité ou les bénéfices de l’entreprise. En l’absence d’un suivi adéquat, les organisations ne savent pas si les hausses ou les baisses de l’absentéisme résultent de leurs politiques d’absentéisme ou d’autres facteurs internes ou externes. Parmi les organisations canadiennes qui cherchent à mieux suivre ce type de données, plusieurs disent envisager de mettre en place un programme de gestion de l’assiduité ou de soutien à l’assiduité.

« Aujourd’hui, il est essentiel pour les organisations de bien comprendre la relation entre la santé mentale et physique des employés et leur productivité globale, estime Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Nous sommes fiers de collaborer avec le Conference Board du Canada afin de produire des connaissances pratiques susceptibles d’aider les organisations à créer un meilleur environnement de travail pour leurs employés ».

L’étude démontre que les politiques organisationnelles en matière d’assiduité sont le principal facteur qui influe sur la décision des employés de se présenter ou non au travail – un constat qui devrait inciter les organisations à s’attarder davantage aux effets de ces politiques sur leurs employés. Les organisations pourront ainsi adapter leurs politiques aux besoins des employés en matière de santé physique et mentale, ce qui contribuera à un meilleur environnement de travail.

« Comme chef de file dans le domaine de la santé du cerveau, nous croyons que les employeurs et les décideurs ont un rôle important à jouer dans la promotion de la santé mentale et du mieux-être au travail, souligne Michal Juul Sørensen, vice-président et directeur général de Lundbeck Canada. Nous sommes ravis de contribuer aux travaux de recherche qui permettent aux organisations canadiennes de créer un milieu de travail plus sain, plus durable et plus productif ».

En collaboration avec ses partenaires financiers Desjardins Assurances, Lundbeck Canada et Workplace Safety and Prevention Services, le Conference Board du Canad mène des recherches sur l’absentéisme au travail et sur les façons d’assurer la pérennité des investissements en santé mentale, ainsi que sur d’autres sujets pressants liés à la santé mentale et au mieux-être.

