À venir bientôt! Les 45e Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes de la Légion

QUOI: Les Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes de la Légion sont les seuls championnats canadiens dans les catégories des moins de 16 ans et des moins de 18 ans. QUAND: 11 – 13 août 2023 / Début des compétitions : 8 h 30 (HE) le vendredi 11 août. OÙ: Stade de l’Université de Sherbrooke, 2500 boul. de l'Université, Sherbrooke (Qc). QUI: Plus de 900 athlètes en provenance de partout au Canada.

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis, et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

