Les travailleurs ont hâte de contribuer au plan national sur le réseau électrique

OTTAWA, 09 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada sont heureux que le gouvernement fédéral ait rendu publique sa vision d’un réseau électrique carboneutre dans le cadre de la transition vers une économie durable. L’investissement prévu donne une énorme opportunité économique et les travailleurs et travailleuses du Canada veulent et peuvent bâtir l’infrastructure nécessaire à la création de ce réseau carboneutre.



En cette année où de nombreuses communautés assistent à une aggravation des effets déjà dévastateurs des changements climatiques, le besoin d’une action climatique répandue demeure pressant. « Les changements climatiques causent la crise qui caractérise notre époque et dont le règlement nécessitera la participation de tous, des autorités gouvernementales aux cadres de direction des sociétés énergétiques ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses de première ligne et aux syndicats », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les travailleurs et travailleuses des différentes communautés canadiennes dirigent la transition vers l’alimentation du pays en énergie durable. Ils s‘attendent à ce que le gouvernement prenne une ambitieuse action pour aller dans le même sens qu’eux. »

Les syndicats du Canada sont heureux que le document de vision comprenne un plan pour faire participer les travailleurs et travailleuses et leurs syndicats de façon valable au processus. Le virage du Canada vers une économie carboneutre comporte une énorme occasion de créer et de protéger de bons emplois syndiqués et d’y donner accès aux femmes, aux travailleurs autochtones et racialisés et à d’autres groupes en quête d’équité.

« Ce sont les travailleurs et travailleuses qui rendront notre transition possible; nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs climatiques sans eux », affirme madame Bruske. « Pour que le Canada atteigne la carboneutralité d’ici 2030, les travailleurs et travailleuses qui contribueront à l’effort doivent avoir de bons emplois syndiqués. »

Les syndicats du Canada continueront à appeler à l’investissement dans l’énergie durable et l’action climatique, y compris le soutien des personnes dont les emplois sont affectés par les changements climatiques et les dispositions comme celles qui créent des emplois, de vastes initiatives de formation, de perfectionnement et de recyclage, la reconnaissances des titres de compétence, l’assurance-emploi (AE), le soutien en santé mentale, l’aide à la famille, le raccordement des pensions, l’aide à la réinstallation et d’autres mesures essentielles.

« L’annonce faite aujourd’hui est une étape cruciale du processus d’action climatique. Nous demeurons engagés à collaborer avec tous les intervenants pour nous assurer que les travailleurs et travailleuses participent à la création d’un avenir équitable et durable pour tous », ajoute madame Bruske. « Nous savons que les communautés englobant de bons emplois syndiqués sont stables et résilientes. Nous sommes résolus à voir à ce que la transition crée le plus possible d’emplois dans le plus grand nombre possible de communautés. »



Veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426