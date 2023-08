Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis collaboreert met Lilly om biomarkertests op het Idylla™ Platform te onderzoeken voor NSCLC patiënten

PERSBERICHT: 10 August us 2023 , 7:00 CEST



Biocartis collaboreert met Lilly om biomarkertests op het Idylla™ Platform te onderzoeken voor NSCLC patiënten

Mechelen, België, 2023 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een wereldwijd innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART) heeft vandaag aangekondigd dat ze een nieuw post-commercieel samenwerkingsprogramma zijn aangegaan met Lilly, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf. Dit programma zal, via een studie over heel Spanje, de voordelen onderzoeken van het toevoegen van het Biocartis Idylla™ Platform aan de moleculaire diagnostische workflow in klinische labo’s wereldwijd. De focus zal liggen op hoe het Idylla™ Platform kan bijdragen tot een snellere en meer volledige aanpak om gerichte genetische mutaties te identificeren en dit in vergelijking met de verschillende huidige klinische workflows voor NSCLC patiënten.

Roger Moody, Chief Executive Officer van Biocartis, licht toe: "Ik ben verheugd dat Lilly ons engagement deelt om de behoefte aan een snellere identificatie van patiënten die in aanmerking komen voor een biomarker-geinformeerde therapie aan te pakken." Hij voegt er ook aan toe: "Ondanks richtlijnen en terugbetaling blijven patiënten, vooral diegenen in gemeenschapsziekenhuizen, behandeld worden op basis van onvolledige of niet tijdig aangeleverde biomarkerresultaten. Onze samenwerking met Lilly ondersteunt onze ambitie om tijdige resultaten aan te leveren voor alle patiënten, inclusief diegenen die worden behandeld in gemeenschapscentra."

De bedoeling van de voorafgenoemde studie is dat de bevindingen de diagnostische workflows in Amerikaanse centra zullen kunnen bijsturen en optimaliseren door de introductie van het Idylla™ Platform. De resultaten zullen naar verwachting in de herfst van 2024 worden gepresenteerd.

Anthony Sireci, MD, MSC, Senior Vice President, Clinical Biomarker and Diagnostics, Loxo Oncology bij Lilly, voegt hieraan toe: "Er is behoefte aan het verbeteren van moleculaire profilering van longkankerpatiënten voordat beslissingen over de eerstelijnsbehandeling worden genomen. Een van de belemmeringen hiervoor is de lange doorlooptijd die gelinkt is aan het uitsturen van de biomarkertesten. Deze studie heeft als doel de hypothese te testen dat een in-house, snellere en eenvoudig te gebruiken test , gerichte resultaten zal leveren aan patiënten wat hun kans op het krijgen van biomarker-geinformeerde therapieën zal vergroten ."

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen en door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ Platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_, Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis. Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.

