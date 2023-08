KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal: 966 miljoen euro

Persbericht

Brussel, 10 augustus 2023 (07u00 CEST)

"In het tweede kwartaal van 2023 behaalden we een uitstekende nettowinst van 966 miljoen euro. Vergeleken met het vorige kwartaal profiteerde ons resultaat van hogere nettorente-inkomsten, een beter verzekeringsresultaat, hogere nettoprovisie-inkomsten, een hoger trading- en reëlewaarderesultaat en de traditionele seizoenspiek in dividendinkomsten. De overige netto-inkomsten daalden echter, omdat in het vorige kwartaal een aanzienlijke eenmalige meerwaarde werd geboekt met betrekking tot de verkoop van onze Ierse portefeuille in februari. De kosten daalden aanzienlijk, volledig te wijten aan het feit dat het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar in het vorige kwartaal werd geboekt. We boekten ook een beperkte nettotoename van waardeverminderingen, tegenover een nettoterugname in het vorige kwartaal. Als we de resultaten van het eerste en tweede kwartaal optellen, komt onze nettowinst voor de eerste helft van 2023 bijgevolg uit op 1 848 miljoen euro, een stijging van 38% jaar-op-jaar.

Onze solvabiliteit bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 16,5%. De resultaten van de recente stresstest van de EBA weerspiegelen onze sterke fundamentals op dat vlak. Onze liquiditeitspositie bleef uitstekend, zoals blijkt uit een NSFR van 145% en een LCR van 152%, beide ruim boven de wettelijke minimumdoelstelling van 100%.

Na de goedkeuring van de ECB, heeft onze Raad van Bestuur beslist om 1,3 miljard euro surpluskapitaal uit te keren in de vorm van een aandeleninkoop. De aandeleninkoop zal zo snel als mogelijk starten en eindigen tegen augustus 2024. In overeenstemming met ons algemene dividendbeleid zullen we in november 2023 ook een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2023. We zijn ook van plan onze kapitaalstructuur verder te optimaliseren door onze pijler 2-vereiste op te vullen met additional tier 1- en tier 2-kapitaal. Tot slot hebben we een definitieve beslissing van de ECB ontvangen na modelherzieningen van voornamelijk onze Belgische kredietportefeuille aan bedrijven en kmo's, wat leidt tot een add-on op risicogewogen activa van ongeveer 8,2 miljard euro in het derde kwartaal van 2023. De impact van die add-on zal echter worden gemitigeerd door een vermindering van 1,7 miljard euro risicogewogen activa in het derde kwartaal van 2023, een verwachte vermindering van risicogewogen activa van ongeveer 2 miljard euro vóór eind 2023 als gevolg van modelvereenvoudiging en het feit dat ongeveer 4,5 miljard euro van de add-on op risicogewogen activa frontloading is van de impact van IRB Bazel IV in 2025. U leest meer over deze kapitaalgerelateerde onderwerpen in het deel 'Guidance' in ons kwartaalverslag.

Last but not least vierden we een speciale verjaardag in juni 2023. Vijfentwintig jaar geleden is onze groep ontstaan uit de fusie tussen Kredietbank, CERA Bank en ABB Verzekeringen. In die tijd zijn we geëvolueerd van een nieuwe Belgische bank-verzekeraar naar een bank-verzekeringsgroep die zich concentreert op vijf Europese kernmarkten en een voorloper is in digitalisering. Maar bovenal is dit het verhaal van onze duizenden medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven om het vertrouwen van onze klanten te winnen en te behouden en daarmee de belangrijkste factor vormen in het succes van onze groep. Ik wil al die medewerkers oprecht bedanken, evenals onze klanten, aandeelhouders en al onze andere stakeholders voor hun blijvende vertrouwen en steun. We kijken enthousiast uit naar de volgende 25 jaar."

Johan Thijs

Chief Executive Officer



