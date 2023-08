EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.07.2023

EfTEN Real Estate Fund AS teenis juulis 2 217 tuhat eurot konsolideeritud EBITDA-d, mis on 25 tuhat eurot rohkem kui eelneval kuul. Fondi konsolideeritud üüritulu oli juulis kokku 2 532 tuhat eurot, s.o 15 tuhat eurot vähem kui juunis, mida tasakaalustasid fondi madalamad kulud. Üüritulu vähenes peamiselt seoses Lätis asuva logistikakeskuse ühe üürilepingu lõppemisega. Fondi portfelli vakantsus püsib madalana, ulatudes juulis 2,4%ni ning üürnike maksekäitumine on endiselt tugev.

Intressikulud kasvasid juulis 704 tuhande euroni (suurenedes 37 tuhande euro võrra). Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär oli juulis 5,53% (juunis 5,44%). Kõiki fondi laene teenindatakse tavapäraselt ning kõikide kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoog ületab igakuised laenu- ja intressimaksed.

Tänavuse aasta seitsme kuu jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 17,7 miljonit eurot (2022: 7,7 miljonit eurot) ning EBITDA-d 15,2 miljonit eurot (2022: 6,8 miljonit eurot). Fondi 2023. aasta konsolideeritud üüritulu sisaldab EfTEN Kinnisvarafond AS-ga ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute üüritulu kogusummas 9,5 miljonit eurot. Üürilepingute indekseerimiste ja üürnike tavapärase vahetumise tulemusena on see võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 5,0%.

Selle aasta seitsme kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud investoritele 50,83 senti (eelmisel aastal 57,73 senti) potentsiaalset brutodividendi aktsia kohta. Potentsiaalne brutodividend aktsia kohta on peamiselt EURIBORi kasvu tulemusel võrreldes eelmise aastaga vähenenud 12%.

Fondi konsolideeritud raha jääk oli 31.07.2023 seisuga 13 207 tuhat eurot ning raha jääk suurenes juulis 591 tuhande euro võrra.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.07.2023 seisuga 20,4837 eurot ja EPRA NRV 21,1558 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas juulis tavapäraselt 0,7%.

