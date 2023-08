ForFarmers N.V.: Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2023

Lochem, 10 augustus 2023





Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2023

Resultaten onderstrepen belang herziene strategie en kostenbesparingen





Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar 2023:

“De forse daling van het resultaat over het eerste halfjaar 2023 onderstreept het belang van de herziene strategie, die in dit transitiejaar voortvarend wordt geïmplementeerd. De prijsconcurrentie is in volatiele marktomstandigheden toegenomen waardoor onze volumes verder onder druk kwamen en daarmee ook onze brutowinst. Het antwoord op deze uitdaging zit in de uitvoering van de strategie. Lokale verantwoordelijkheid met commerciële flexibiliteit en een gedifferentieerde aanpak staan hierin centraal. We zijn de hiervoor benodigde reorganisatie dit jaar aan het doorvoeren. De uitkomst is bepaald: minder managementposities en korte lijnen naar de klant. In ons aanbod aan klanten staat de voerkwaliteit voorop. We benutten onze nutritionele kennis en voeren kostenbesparingsprogramma’s door om scherpe verkoopprijzen in onze lokale markten te zetten. Deze aanpak moet gaan leiden tot verbetering van onze volumeontwikkeling en daardoor brutowinst. We zijn ervan overtuigd hiermee in onze markten bij te kunnen dragen aan een sterke agrarische keten waarbij verduurzaming en rendement hand in hand gaan. We boeken voortgang op ESG gebied; we werken steeds meer samen met boeren en ketenpartners aan het verder verlagen van onze CO 2 – voetafdruk door bijvoorbeeld meer reststromen te gebruiken en door het leveren van specifiek advies. Geografisch gezien zijn keuzes gemaakt. We verwachten de aangekondigde verkoop van de activiteiten in België rond het einde van het derde kwartaal te kunnen afronden. Hiervoor hebben we in deze resultaten reeds een bijzondere waardevermindering meegenomen. De keuzes die we gemaakt hebben in het cluster Duitsland/Polen zijn, getuige de resultaten, bemoedigend evenals onze keuze voor een gedifferentieerde aanpak voor de herkauwerssector in het Verenigd Koninkrijk. Dit sterkt ons in het vertrouwen dat het tweede halfjaar beter zal zijn dan het eerste halfjaar, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Met onze strategie en betrokken medewerkers kunnen wij constructief bijdragen aan een solide, duurzame toekomst voor onze sector en onze belanghebbenden. De recent aangekondigde overname van Piast in Polen, waarmee we onze positie in deze groeimarkt vergroten, is hiervan een voorbeeld .”

Geconsolideerde kerncijfers Voor de zes maanden eindigend op 30 juni In miljoenen euro (tenzij anders vermeld) In miljoenen euro (tenzij anders vermeld) 2023 2022 Totaal mutatie in % Toelichting Totaal volumes (incl. co-producten & overig; x 1.000 ton) 4.310 4.526 -4,8% Relatief lagere daling van co-producten & overig dan van mengvoervolumes Waarvan Mengvoer (x 1.000 ton) 2.995 3.187 -6,0% Daling in varkenssector (prijsconcurrentie); daling bij vleeskuikens (welzijnsconcepten NL en vogelgriep VK, groei PL); stijging in herkauwerssector (succes VK) Omzet 1.606,5 1.597,3 0,6% Door toegepaste differentiatie Brutowinst 234,8 257,3 -8,7% Door prijsconcurrentie resulterend in volumedaling, volatiele grondstof- en kunstmestprijzen (vooral in NL/BE) Bedrijfslasten (241,3) (238,3) 1,3% Loonindexatie hoger dan effect daling aantal ftes, lagere productiekosten (minder volume en lagere energieprijzen), vrijval uit voorziening voor dubieuze debiteuren Onderliggende bedrijfslasten (226,7) (233,4) -2,9% Excl. incidentele lasten zoals bijz. waardevermindering Belgische activiteiten en herstructureringskosten (fabriekssluitingen, reorganisatie) EBITDA 20,4 42,3 -51,8% Inclusief €6,1 miljoen incidentele lasten (zie noot 12, pagina 21, 22) Onderliggende (1) EBITDA 26,5 43,1 -38,5% Daling brutowinst hoger dan besparing in onderliggende bedrijfslasten EBIT (6,0) 19,1 -131,4% Inclusief €14,6 miljoen incidentele lasten, waarvan €10,5 miljoen voor transitiejaar (zie noot 12) Onderliggende EBIT 8,6 24,1 -64,3% Winst / (verlies) toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap (14,4) 11,1 -229,7% Inclusief €18,8 miljoen incidentele lasten (zie noot 12) Onderliggende winst 4,4 17,1 -74,3% Netto kasstroom uit operationele activiteiten 20,9 (8,8) 337,5% Ontwikkeling werkkapitaal als gevolg van dalende grondstofprijzen en daling debiteurenpositie Onderliggende EBITDA / Brutowinst 11,3% 16,8% -32,7% ROACE (2) onderliggende EBIT 4,8% 8,5% ROACE (2) onderliggende EBITDA 12,2% 16,2% Onderliggende winst per aandeel (x €1) 0,05 0,19 -73,7%

(1) Onderliggende betekent exclusief incidentele posten (zie noot 12 van het halfjaarbericht inzake de Alternatieve Prestatie Maatstaven (APM’s))

(2) ROACE betekent onderliggende EBITDA (EBIT) gedeeld door het 12-maands gemiddeld geïnvesteerd vermogen

Algemeen: de percentages worden gepresenteerd op basis van de bedragen afgerond in miljoenen euro. Optellingen kunnen derhalve iets afwijken

Over ForFarmers N.V.

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van circa 9 miljoen ton diervoeders op jaarbasis een vooraanstaand speler in Europa. De onderneming is actief in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2022 circa €3,3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

