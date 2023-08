Boreo Oyj, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2023

10.8.2023 kello 9:00

Kohtuullinen kannattavuus ja vahva kassavirta

Huhti-kesäkuu 2023

Liikevaihto kasvoi 5 % 42,3 milj. euroon (2022: 40,4).

Operatiivinen liikevoitto kasvoi 1 % 2,4 milj. euroon (2022: 2,4), ja oli 5,6 % liikevaihdosta.

Liikevoitto laski 5 % ja oli 1,7 milj. euroa (2022: 1,8).

Katsauskauden tulos oli 1,0 milj. euroa (2022: 1,1 milj. euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,9 milj. euroa (2022: -1,9 sisältäen vuonna 2022 lopetetut toiminnot).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (2022: 0,44).

Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (2022: 0,28).

8.6.2023 Boreo tiedotti allekirjoittaneensa kauppakirjan terveysteknologiayhtiö Delfin Technologies Oy:n ostamisesta.

Tammi-kesäkuu 2023

Liikevaihto kasvoi 15 % 83,3 milj. euroon (2022: 72,1).

Operatiivinen liikevoitto kasvoi 27 % 4,4 milj. euroon (2022: 3,5), ja oli 5,3 % liikevaihdosta.

Liikevoitto kasvoi 30 % ja oli 3,1 milj. euroa (2022: 2,4).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4,6 milj. euroa (2022: -0,4 sisältäen vuonna 2022 lopetetut toiminnot).

Katsauskauden tulos oli 1,5 milj. euroa (2022: 1,5 milj. euroa).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (2022: 0,67).

Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (2022: 0,33).

Nettovelan suhde edellisen 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen oli 2,4 (2022: 2,5 ja edellisen kvartaalin lopussa 2,4).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,2 % (2022: 10,9 % ja edellisen kvartaalin lopussa 11,3 %).

Taloudellinen ohjeistus ja liiketoimintamalli

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Boreo keskittyy tuloskasvuun ja pääoman tuottoon. Yhtiön pitkän aikavälin strategiset taloudelliset tavoitteet ovat:

Vähintään 15 % keskimääräinen vuotuinen operatiivisen tuloksen kasvu

Vähintään 15 % sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)

Nettovelka suhteessa operatiiviseen käyttökatteeseen välillä 2-3 (sisältäen hankitut liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 12 kuukautta raportointihetkellä)

Boreon osingonjakopolitiikkana on maksaa vuosittain kasvavaa osakekohtaista osinkoa ottaen huomioon pääoman allokoinnin prioriteetit.

Edellä mainitut strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat edelleen yhtiön taloudellisena ohjeistuksena. Boreon ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Boreo myi elokuussa 2022 koko 90 % omistusosuutensa elektroniikan komponenttien jakeluliiketoiminnoistaan Venäjällä. Vuoden 2023 osalta kaikki luvut tässä puolivuosikatsauksessa koskevat jatkuvia toimintoja, jollei toisin mainittu. Tuloslaskelman osalta vertailukaudet on oikaistu jatkuville toiminnoille, kun taas rahavirtalaskelman tietoja ei ole oikaistu vertailukaudella ja ne sisältävät lopetetut toiminnot. 31.12.2022 tase ei enää sisällä lopetettuja toimintoja. Muilta osin tämän katsauksen laadintaperiaatteissa ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

Konsernin avainluvut

Avainluvut, jatkuvat toiminnot milj. euroa Q2 2023 Q2 2022 Muutos H1 2023 H1 2022 Muutos 2022 Liikevaihto 42,3 40,4 5 % 83,3 72,1 15 % 160,4 Operatiivinen liikevoitto 2,4 2,4 1 % 4,4 3,5 27 % 8,7 suhteessa liikevaihtoon, % 5,6 % 5,8 % - 5,3 % 4,9 % - 5,4 % Liikevoitto 1,7 1,8 -5 % 3,1 2,4 30 % 6,5 Tulos ennen veroja 1,1 1,3 -15 % 1,9 1,7 9 % 5,5 Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 1,0 1,1 -13 % 1,5 1,5 1 % 4,4 Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot 0,0 -6,6 - 0,0 -5,9 - -4,7 Liiketoiminnan nettorahavirta*** 3,9 -1,9 - 4,6 -0,4 - 4,1 Kassakonversio, %*** 165 % -47 % - 104 % -8 % - 51 % Omavaraisuusaste, % 36,4% 32,5% - 36,4% 32,5% - 35,4% Nettovelka 35,7 34,6 3 % 35,7 34,6 3 % 30,9 Nettovelan suhde edeltävän 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen* 2,4 2,5 - 2,4 2,5 - 2,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE %), R12 11,2% 10,9% - 11,2 % 10,9 % - 10,4 % Käyttöpääoman tuotto (ROTWC %), R12 29,0% 27,1% - 29,0 % 27,1 % - 26,7 % Oman pääoman tuotto (ROE %), R12 11,3% 11,4% - 11,3 % 11,4 % - 12,1 % Henkilöstö kauden lopussa 340 300 13 % 340 300 13 % 327 Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa** 0,39 0,44 -12 % 0,66 0,67 -1 % 1,82 Osakekohtainen tulos, euroa** 0,18 0,28 -36 % 0,25 0,33 -24 % 1,12 Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot 0,00 -2,27 - 0,00 -2,03 - -1,56 Osakekohtainen liiketoiminnan nettorahavirta, euroa 1,44 -0,72 - 1,77 -0,14 - 0,82

*Laskettu rahoittajien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tunnusluvun laskentakaava on esitetty myöhemmin tässä raportissa.

**Q1 2022 alkaen osakekohtaisten tulosten laskennassa huomioitu omaan pääomaan kirjattavan hybrdilainan koron vaikutus verovaikutuksella oikaistuna. Q2 2023 tämä nettovaikutus oli 0,12 euroa/osake, H1 2023 nettovaikutus oli 0,24 euroa/osake, Q2 2022 nettovaikutus oli 0,12 euroa/osake ja H1 2022 0,19 euroa/osake.

***Vertailukausien rahavirta sisältää lopetetut toiminnot. Tunnusluvun laskentakaava on esitetty myöhemmin tässä raportissa.

Q2/2023 - Toimitusjohtaja Kari Nerg:

Taloudelliset kohokohdat

Kohtuullinen kannattavuus ja vahva kassavirta

Yhtiön kannattavuus oli vuoden toisella kvartaalilla kohtuullisella tasolla ja kassavirta oli vahva. Saavutimme kohtuullisen tuloksen huolimatta siitä, että väliaikaiset haasteet jatkuivat Signal Solutions Nordicissa (SSN) ja Floby Nya Bilverkstadissa (FNB), ja vaikka Suomen ja Ruotsin SANY-liiketoiminnoista irtautuminen rasitti tulosta 0,2 milj. eurolla. Odotamme SSN:n ja FNB:n vaatimattoman tuloskunnon olevan väliaikaista ja haasteiden helpottavan seuraavien kvartaalien aikana. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin operatiivisen liikevoiton kasvu oli hyvällä 27 %:n tasolla.

Operatiivinen liikevoitto 2,4 milj. euroa (5,6 %) oli viime vuoden tasolla. Viimeisten kvartaalien aikana toteuttamamme Filterit-, J-Matic- ja Lamox -yritysostot nostivat liikevoittoa noin 0,5 milj. eurolla kun taas pääosin SSN:n ja FNB:n haasteiden seurauksena orgaaninen liikevoitto laski noin 0,5 milj. euroa.

Kvartaalin kassavirta oli vahva ja kassakonversio nousi 165 %:iin. Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 11,2 % ja käyttöpääoman tuotto (ROTWC) 29,0 % olivat vuoden ensimmäisen kvartaalin tasolla.

Vahvasta kassavirrasta johtuen nettovelka säilyi edellisten kvartaalien tasolla ja oli 35,7 milj. euroa. Nettovelka suhteessa 12 kuukauden operatiivisen käyttökatteeseen oli 2,4. Vahvistimme yhtiön rahoitusasemaa päärahoittajamme kanssa sopimamme 8 milj. euron suuruisen rahoituspaketin korotuksen myötä. Tämä korotus antaa mahdollisuuksia toimia yritysostomarkkinoilla ja tukee yhtiön operatiivista toimintaa.

Tekninen kauppa ja Elektroniikka -liiketoiminta-alueet tukivat yhtiön kannattavuutta

Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueen toinen kvartaali oli onnistunut ja liiketoiminta-alueen kaikkien yhtiöiden hyvä veto vaikutti edellisten kvartaalien mukaisella hyvällä tasolla olleeseen 10,3 %:n liikevoittomarginaaliin. Elektroniikka-liiketoiminta-alueen yhtiöiden kannattavuus oli kohtuullinen 6,4 % ja kassavirta oli vahva. Liiketoiminta-alueen liikevaihtoon ja tulokseen vaikutti kuitenkin SSN:ssä jatkuneet haasteet ja vaatimaton tulos, jotka olivat seurausta yhtiön pääasiakkaan päätöksistä jatkaa tutkimus- ja kehitysinvestointien siirtoja tuleville kvartaaleille.

Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen Putzmeister-liiketoimintojen suoritus oli odotustemme mukainen ja operatiivinen liikevoittomarginaali oli 5,1 %. FNB:ssä olemme tehneet alkuvuoden aikana investointeja tuotantoprosessien tehostamiseen ja uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Nämä toimenpiteet ja FNB:n negatiivinen operatiivinen tulos vaikuttivat heikentävästi liiketoiminta-alueen kannattavuuteen toisella kvartaalilla sekä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kvartaalin vahvaa kassavirtaa tuki irtautuminen Suomen ja Ruotsin SANY-liiketoiminnoista

Toisen kvartaalin kassavirta oli odotustemme mukaisesti vahva. Sitä vahvisti Suomessa ja Ruotsissa toteutettu irtautuminen SANY-liiketoiminnoista. Pääoman tehokkuus kehittyi positiivisesti myös suuressa osassa konsernimme yhtiöitä ja olenkin tyytyväinen pääoman tehokkuus -ajattelun osalta viimeaikoina ottamistamme kehitysaskeleista.

Suurimmassa yhtiössämme Machineryssä emme puolestaan saavuttaneet vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pääomantehokkuudelle asettamiamme tavoitteita. Tällä hetkellä yli kolmannes konsernin käyttöpääomista on sitoutunut Machineryn toimintaan. Tämänhetkisten Machineryn korkeiden käyttöpääomatasojen ja konsernilaajuisesti entistä paremmin juurtuneen tehokkuusajattelun myötä näemme mahdollisuuden vapauttaa käyttöpääomia vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla.



Liiketoimintaympäristö on haasteellinen, mutta olemme luottavaisia kykyymme jatkaa hyvällä tuloskasvun uralla

Merkit heikentyvästä taloudellista suhdanteesta ja laskevasta kysynnästä lisääntyivät toisen kvartaalin aikana, etenkin rakennusteollisuutta palvelevissa yhtiöissämme. Yhtiöidemme tilauskirjat ovat kuitenkin tällä hetkellä pääosin terveet ja laaja-alainen teollinen hajautus sekä usean yhtiömme vahvat asemoinnit arvoketjussa suojaavat konsernia laskusuhdanteessa.

Odotammekin lyhyen aikavälin taloudelliseen suoriutumiseen kohdistuvan paineita, mutta samanaikaisesti olemme luottavaisia kykyymme jatkaa vähintään yli 15 %:n vuosittaisen tuloskasvun uralla tulevaisuudessa.

Odottamamme jatkuvan tuloskasvun lisäksi näemme mahdollisuuksia parantaa pääoman tehokkuutta vapauttamalla käyttöpääomia vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. Vuoden 2022 kolmannelta kvartaalilta lähtien olemme vähentäneet käyttöpääomia onnistuneesti ja kesäkuun 2023 lopussa konsernin operatiivisen käyttöpääoman määrä oli noin 31 milj. euroa. Nykyisen yhtiöportfoliomme normaali kestävällä tasolla oleva käyttöpääoman taso on lähempänä 25 milj. euroa. Tavoitteenamme on liikkua kohti tätä tavoitetta vuoden toisen vuosipuoliskon aikana.

Strategiset kohokohdat

Delfin Technologies Oy:n yritysosto

Tiedotimme kesäkuussa terveysteknologiayhtiö Delfin Technologies Oy:n hankinnasta. Yhtiö valmistaa ihon ominaisuuksien ja paikallisen turvotuksen mittaamiseen validoituja laitteita. Delfinin hankinta on jälleen uusi erinomainen esimerkki yhtiöstä, joka täyttää asettamamme kriteerit yhtiöstä, jollaisia haluamme omistaa pitkäjänteisesti. Yhtiöllä on pitkä historia kannattavasta liiketoiminnasta, jolla on korkea pääoman tuotto. Olemme innoissamme mahdollisuudesta päästä työskentelemään yhdessä yhtiön organisaation kanssa ja luomaan kestävää pitkän aikavälin tuloskasvua. Yritysosto avaa myös mahdollisuuksia kasvulle terveysteknologiasektorilla.

Ensimmäinen versio yhtiön pelikirjasta – Boreo Book – pohjana yhtiön tulevaisuuden kehitykselle

Olemme tehneet määrätietoista kehitystyötä yhtiön liiketoiminta- ja operatiivisen toimintamallin kehittämiseksi vuodesta 2020 lähtien ja olen erittäin iloinen kesäkuussa valmistuneesta Boreo Bookin ensimmäisestä versiosta. Boreo Book avaa yhtiön kirkastetun filosofian – kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu – kulmakivet: hajautettu organisaatiomalli, pääoman allokointi ja pitkä aikaväli. Kirjan ensimmäisen version valmistuminen on meille merkittävä saavutus, koska sen sisällössä olemme onnistuneet yksinkertaistamaan yhtiön arvonluontipelikirjan ytimen, jonka uskomme toimivan vankkana pohjana yhtiön tulevaisuuden kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Kirjan sisällön sekä yhtiön rakentamisessa käyttämiemme avainajatusten viestimiseksi, suunnittelemme lanseeraavamme vuoden kolmannen kvartaalin aikana Boreo Series -nimisen kirjesarjan, jossa esittelemme yhtiön pitkän aikavälin kehityksen kannalta olennaisia teemoja. Tämän sarjan lanseeraamisen avulla pyrimme antamaan yhtiön sidosryhmille entistä paremmat mahdollisuudet tutustua ajatuksiimme konsernin, sen yhtiöiden sekä henkilöstön kehittämisestä.

Jatkamme nöyrinä ja sitoutuneina parhaamme tekemistä osakkeenomistajiemme arvonluonnin edistämiseksi. Arvioimme jatkuvasti yritysostokohteita ja tavoitteenamme on jatkaa uusien yhtiöiden hankintoja, jotka sopivat tavoiteprofiiliimme, ja jotka kykenemme hankkimaan investointikriteeriemme raameissa. Samanaikaisesti haluamme säilyttää viimeaikaisen historian kaltaisen vakaan rahoitusasemamme.

