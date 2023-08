Dovre Group Oyj Pörssitiedote 10.8.2023 klo 14.15



Dovre Group nimittää uuden talousjohtajan

Dovre Group on nimittänyt Hans Stenin (M.Sc. Econ.) uudeksi talousjohtajaksi 1.9.2023 alkaen. Hän on työskennellyt aikaisemmin KPMG Oy:ssä, Avara Oy:ssä, Kotikatu Group Oy:ssä ja Kiinteistömaailma Oy:ssä. Hansilla on laaja kokemus talousjohtajana ja hallituksen jäsenenä eri yrityksissä.

Hans raportoi toimitusjohtaja Arve Jensenille. Hän kuuluu Dovre Groupin johtoryhmään, jonka jäsenet ovat Hans Sten, Stein Bertnsen, Miko Olkkonen ja Arve Jensen.

"Toivotan Hansin tervetulleeksi ja odotan innolla työskentelyä hänen kanssaan vahvistaaksemme taloudellista suorituskykyämme entisestään”, toteaa Arve Jensen, Dovre Groupin toimitusjohtaja.

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen

Toimitusjohtaja

Tel. +47 90 60 78 11

arve.jensen@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

