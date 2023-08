Persbericht

Brussel, 10 augustus 2023



KBC Groep NV kondigt de start van een inkoopprogramma voor eigen aandelen aan

KBC Groep NV is klaar om een inkoopprogramma voor eigen aandelen te lanceren met het oog op de verdeling van het overtollige kapitaal waarvoor het de nodige toestemming heeft gekregen van de ECB. Een agent is gemandateerd om eigen aandelen in te kopen namens KBC Groep NV op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel, van 11 augustus 2023 tot 31 juli 2024, voor een maximumbedrag van 1,3 miljard euro.

De aandelen zullen worden teruggekocht onder de voorwaarden vermeld in de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 mei 2022. Onder deze machtiging is de Raad van Bestuur gemachtigd om maximaal 10% eigen aandelen van KBC Groep in te kopen onder bepaalde voorwaarden, tegen een prijs die niet lager mag zijn dan 1 euro of hoger dan 110% van de laatste slotkoers op Euronext Brussel voorafgaand aan de datum van verwerving.

Het programma kan op elk moment worden gepauzeerd als dit gepast wordt geacht in het licht van de marktomstandigheden.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zal KBC Groep wekelijks een update geven over de voortgang van het aandeleninkoopprogramma via een persbericht en op de sectie ‘Investor Relations’ van de KBC-website: https://www.kbc.com/nl/investor-relations.html

