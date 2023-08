EFECTE OYJ – YHTIÖTIEDOTE – 11.8.2023 klo 8.30

Efecte Oyj: Uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä Efecten toimitusjohtajalle

Efecten hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin suoritusperusteisen osakepalkkio-ohjelman (PSP) perustamisesta Efecten toimitusjohtajalle. Ohjelman tarkoituksena on tukea osakkeenomistaja-arvon kasvattamisessa, kannustaa ja sitouttaa toimitusjohtajaa ja sovittaa yhteen osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan edut.

Perustettu suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma PSP 2023-2025/2026 koostuu kahdesta osasta: ”PSP 2023-2025” ja ”PSP 2023-2026”. PSP 2023-2025:n ansaintajakso alkaa 1.7.2023 ja kestää vuoden 2025 loppuun saakka. PSP 2023-2026:n ansaintajakso alkaa myös 1.7.2023 ja kestää vuoden 2026 loppuun saakka. Kummankin osan ansaintajakson jälkeen maksetaan palkkio hallituksen ohjelmalle asettamiin tavoitteisiin perustuen.

Palkkio maksetaan hallituksen valinnan mukaan joko Efecte Oyj:n osakkeina tai rahana tai näiden yhdistelmänä. Palkkion käteisosuudella on tarkoitus kattaa maksetusta palkkiosta aiheutuvat verot sekä palkkioihin liittyvät lakisääteiset maksut.

PSP 2023-2025/2026 on suunnattu vain yhtiön toimitusjohtajalle. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta osallistujalle, mikäli hän on irtisanonut toimi- tai työsuhteensa, tai hänen toimi- tai työsuhteensa on irtisanottu yhtiön toimesta ennen palkkion maksamista.

Suoritustavoitteet, joiden perusteella PSP 2023–2025/2026 -ohjelman nojalla suoritettava palkkio maksetaan perustuvat osakkeenomistajien absoluuttiseen kokonaistuottoon. Riippuen suoriutumisesta PSP 2023-2025/2026:n suoritustavoitteita vasten, maksettavan palkkion määrä voi PSP 2023-2025:n osalta vaihdella 9 435 osakkeen ja 37 740 osakkeen välillä ja PSP 2023-2026:n osalta 7 075 osakkeen ja 28 300 osakkeen välillä, mukaan lukien myös käteisenä maksettava osuus.

PSP 2023-2025/2026 -ohjelman palkkioiden yhteismäärä voi vaihdella noin 0,2 miljoonan euron ja 0,6 miljoonan euron välillä riippuen suoritustavoitteiden täyttymisestä. Arvo on laskettu tätä tiedotetta edeltävien 60 kaupankäyntipäivän kaupankäyntivolyymilla painotetun keskikurssin perusteella. Palkkioiden kokonaismäärällä tarkoitetaan niiden bruttomäärää ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen perusteella.

Lisätietoja:

Tatu Paavilainen, Lakiasiainjohtaja, 0400 383 064

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille goljateille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa, Puolassa, Espanjassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.