CCC et CBN lancent un nouveau système de loterie nationale au El Salvador

OTTAWA, 11 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'accueillir le lancement de la nouvelle loterie électronique nationale du Salvador, avec un système de pointe construit et exploité avec la technologie de la Canadian Bank Note Company, Limited (CBN). Avec l'appui du Service des délégués commerciaux du Canada, la CCC a obtenu un contrat à long terme de gouvernement à gouvernement (GÀG) avec la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) du El Salvador.



La CBN exploitera le système de loterie au nom de la CCC pour la LNB qui, à son tour, a pour mandat d'affecter les recettes de la loterie au financement de l'infrastructure municipale, de la santé publique, de l'éducation et des services sociaux du pays, ainsi qu'au soutien des membres des syndicats de la LNB. L'Assemblée législative du El Salvador a officiellement ratifié le contrat GÀG de la CCC le 26 juillet 2022, inaugurant ainsi l'élargissement des relations commerciales et diplomatiques avec le Canada.

La CCC est l'agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Grâce aux contrats GÀG de la CCC, le gouvernement du Canada permet à des entreprises canadiennes qualifiées comme CBN de répondre aux besoins des acheteurs gouvernementaux du monde entier. Chaque contrat GÀG a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et s'accompagne d'une garantie d'exécution du contrat. Pour en savoir plus sur les contrats GÀG du Canada, communiquez avec l'équipe de la CCC.

"La CCC est fière de promouvoir la croissance des relations de commerce et d'investissement entre le Canada et le Salvador, tout en générant une gamme d'avantages sociaux et économiques pour le peuple du Salvador." – Antony Rizk, Directeur, Développement des affaires, CCC.

"Nos équipes ont accompli un travail remarquable en huit mois en mettant sur pied une nouvelle loterie électronique nationale moderne pour le Salvador, qui offre à la fois des avantages sur le plan du divertissement et sur le plan social. Nous sommes impatients de développer cette nouvelle activité au cours des prochaines années avec nos partenaires, le gouvernement du Salvador, la LNB et la CCC." – Ravi Singh, vice-président de la Canadian Bank Note Company, Ltd.

À PROPOS DE LA CCC

La Corporation commerciale canadienne (CCC) est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l’autorité contractante désignée par le gouvernement du Canada pour les besoins du DoD des É.-U. en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.