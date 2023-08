eXp Realty Mencapai 1.000 Agen di Afrika Selatan

BELLINGHAM, Wash., Aug. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®, “broker real-estate yang berfokus pada agen terbanyak sedunia™” dan anak perusahaan inti dari eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan telah melampaui 1.000 agen di Afrika Selatan. Angka ini menggambarkan kenaikan lebih dari 74% dari total jumlah 574 agen pada bulan Juli 2022.



“Ini adalah momen membanggakan bagi eXp Realty South Africa karena kami meraih pencapaian sangat besar” ungkap Michael Valdes selaku Direktur Pertumbuhan (Chief Growth Officer), eXp Realty. “Proposisi nilai kami yang berfokus pada agen yang menarik dan berkembang terus menarik minat para agen dari seluruh dunia dan kami pun kini sangat senang karena telah menampung lebih dari 1.000 broker real-estate profesional di Afrika Selatan!”

Menurut Andrew Thompson, Direktur dan Country Leader di eXp Realty South Africa, eXp South Africa telah melakukan lebih banyak transaksi dalam enam bulan pertama tahun ini daripada tahun lalu. “eXp South Africa telah mencapai operasi yang arus kasnya positif, bebas utang, dan untung dalam 15 bulan pertamanya sejak menerima lisensinya melalui Property Practitioners Regulatory Authority pada bulan Desember 2020,” ujar Thompson.

“Sejak kami berdiri, eXp tetap berkomitmen untuk mengutamakan agennya serta membekali mereka dengan pengetahuan dan sarana yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Saya bangga mampu memimpin grup agen yang luar biasa tersebut melalui ekspansi ini dan lainnya,” dia menambahkan.

eXp South Africa yang dengan bangga berkomitmen untuk melayani masyarakat, baru-baru ini telah memberikan donasi sebesar R350.000 ke Dr. Imtiaz Sooliman of Gift of the Givers untuk mendukung masyarakat lokal dan internasional.

