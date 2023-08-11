eXp Realty 实现在南非代理数量跨越 1,000 名的里程碑

华盛顿州贝灵厄姆, Aug. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®，“the most agent-centric real estate brokerage on the planet™（全球以代理商为中心的地产经纪典范）”，也是 eXp World Holdings, Inc. 的核心附属公司 (Nasdaq: EXPI), 今日宣布其在南非的代理数量已超过 1,000 名，较 2022 年 7 月的代理总数 574 名增加超 74%。



“对 eXp Realty South Africa 而言，这是值得骄傲的时刻。我们迎来了巨大的里程碑。”eXp Realty 首席增长官 Michael Valdes 说道。“我们以代理为中心的价值主张极具吸引力，并且持续发展，不断引起世界各地代理商的共鸣。我们非常高兴能够与南非 1,000 多名房地产专业人士共事！”

eXp Realty South Africa 董事和南非经纪人主管 Andrew Thompson 称，今年前六个月南非的交易量较去年有所增加。“自 2020 年 12 月获得房地产从业者监管局颁发的执照起，eXp South Africa 在前 15 个月里实现了正向现金流、无负债及盈利运营，”Thompson 说。

“自成立以来，eXp 始终坚持将代理放在首位，为他们提供所需的知识和工具，帮助其充分发挥潜力。在这次扩张和未来的发展中，能够带领这样出色的代理团队，我感到无比自豪。”他补充。

eXp South Africa 致力于服务社区，最近向 Gift of the Givers 的 Imtiaz Sooliman 博士捐赠了 35 万兰特，用于支持当地和国际社区。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc.(Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela、和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

exP Realty 是世界上最大的独立房地产公司，在美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和杜拜拥有超过 88,000 代理，且还持续在国际上扩大规模。作为一家开放式公司，exP World Holdings 为房地产专业人士提供了获得股权奖励的难得机会，以资鼓励其完成生产目标及对公司整体增长作出贡献。exP World Holdings 及其附属公司提供了全套经纪和房地产技术解决方案，包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。这家基于云的经纪公司由 Virbela 提供支持，Virbela 是一个具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 平台，能够让代理人更紧密地联络，提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，由 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产支持，是个人和专业发展的领先品牌和出版物。

更多信息请访问 https://expworldholdings.com 。

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