eXp Realty 實現在南非代理數量跨越 1,000 名的里程碑

華盛頓州貝靈厄姆, Aug. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®，「the most agent-centric real estate brokerage on the planet™（全球以代理商為中心的地產經紀典範）」，亦是 eXp World Holdings, Inc. 的核心附屬公司 (Nasdaq: EXPI), 今日宣布其在南非的代理數量已超過 1,000 名，較 2022 年 7 月的代理總數 574 名增加逾 74%。

「對 eXp Realty South Africa 而言，這是值得驕傲的時刻，我們迎來了巨大的里程碑。」eXp Realty 增長總監 Michael Valdes 說道。「我們以代理為中心的價值主張極具吸引力，並且持續發展，不斷引起世界各地代理商的共鳴。我們非常高興能夠與南非 1,000 多名地產專業人士共事！」

eXp Realty South Africa 董事和南非經紀人主管 Andrew Thompson 稱，今年上半年南非的交易量較去年有所增加。「自 2020 年 12 月獲得房地產從業者監管局頒發的執照起，eXp South Africa 在前 15 個月內實現了正向現金流、無負債及盈利營運，」Thompson 說。

「自成立以來，eXp 始終堅持將代理放在首位，為他們提供所需的知識和工具，幫助其充分發揮潛力。在這次擴張和未來的發展中，能夠帶領這樣出色的代理團隊，我感到無比自豪。」他補充。

eXp South Africa 致力於服務社區，最近向 Gift of the Givers 的 Imtiaz Sooliman 博士捐贈了 35 萬蘭特，用於支援當地和國際社區。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc.(Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela、和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

exP Realty 是世界上最大的獨立地產公司，在美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多米尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜擁有超過 88,000 名代理，且持續在國際上擴大規模。作為一間公眾公司，exP World Holdings 為地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以資鼓勵其完成生產目標及對公司整體增長作出貢獻。exP World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。這間基於雲的經紀公司由 Virbela 提供支援，Virbela 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理人更緊密地聯絡，提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版物。

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