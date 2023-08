Tikkende tijdbom ontmanteld; milieuramp in Jemen afgewend

Boskalis-dochteronderneming SMIT Salvage pompt met succes alle olie uit in verval geraakte FSO Safer naar veilige moderne tanker

Papendrecht, 11 augustus 2023

Boskalis maakt bekend dat dochteronderneming SMIT Salvage alle olie heeft verwijderd uit de FSO Safer, gelegen voor de kust van Jemen in de Rode Zee. Tijdens deze door de Verenigde Naties (VN) gecoördineerde operatie is ruim 1,1 miljoen vaten olie succesvol overgepompt naar een veilige moderne tanker die langszij de FSO Safer was afgemeerd. Met het succesvol voltooien van deze complexe operatie is een enorme milieuramp met ernstige humanitaire, ecologische en economische gevolgen voorkomen.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Ik ben zeer verheugd dat we erin geslaagd zijn om de olie uit de FSO Safer te verwijderen en over te pompen naar een moderne dubbelwandige tanker. Met onze bergingsactiviteiten hebben we wederom een potentiële milieuramp van ongekende proporties afgewend. Mede dankzij de inspanningen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en ruim twee jaar aan voorbereidingen vanuit Boskalis, hebben we in opdracht van de Verenigde Naties deze complexe operatie succesvol weten uit te voeren. Ik wil onze bergingsexperts in het bijzonder complimenteren met de succesvolle uitvoering van de werkzaamheden onder zeer uitdagende omstandigheden in de Rode Zee.”

In aanloop naar het overpompen van de olie heeft het bergingsteam diverse voorbereidende activiteiten uitgevoerd. Nadat het Boskalis multipurpose support-schip Ndeavor eind mei arriveerde op de locatie van de FSO Safer heeft het bergingsteam het schip en de lading grondig geïnspecteerd. Daarnaast zijn diverse maatregelen genomen om een veilige werkomgeving zeker te stellen. Vervolgens zijn de voorbereidingen getroffen voor het overpompen van de olie naar de door de VN aangekochte Very Large Crude Carrier (VLCC). Nadat deze VLCC arriveerde is ze op 23 juli langszij de FSO Safer afgemeerd met ondersteuning van twee sleepboten van Smit Lamnalco en zijn als voorzorgsmaatregel olieschermen geïnstalleerd op de boeg en achtersteven tussen beide tankers. Na deze afmeeroperatie konden op 25 juli de slangen tussen de FSO Safer en de VLCC worden aangesloten, waarna hydraulische pompen zijn geïnstalleerd. Met behulp van deze pompinstallaties is de olie naar de VLCC overgepompt.

De resterende activiteiten voor SMIT Salvage omvatten onder meer het reinigen van de tanks van de FSO Safer wat naar verwachting circa een week in beslag zal nemen. De Safer zal onder de verantwoordelijkheid van de VN worden klaargemaakt voor het transport naar een groene sloopwerf.

Over de FSO Safer

De Safer is een drijvende olieopslag- en overslagfaciliteit (FSO) die circa 9 kilometer uit de kust van Jemen en 50 kilometer ten noordoosten van de haven van Hodeida in de Rode Zee ligt afgemeerd. De Safer, die in 1976 is gebouwd als olietanker en in 1987 is omgebouwd tot drijvende opslag- en overslagfaciliteit, is enkelwandig en bevatte circa 1,14 miljoen vaten lichte ruwe olie. Vanwege het conflict in Jemen was de FSO sinds 2015 niet meer onderhouden. De staat van de tanker was dusdanig verslechterd dat het risico op een explosie of een grootschalige lekkage groot was, wat rampzalige gevolgen zou hebben voor het milieu en de humanitaire situatie in de regio.

