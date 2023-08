EURO Ressources : Communiqué information réglementée - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris: EUR

EURO RESSOURCES S.A.

COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2023

PARIS, France, le11 août 2023: EURO Ressources S.A. (Paris: EUR) annonce conformément aux dispositions de l’article 221-4 IV du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers que le rapport financier semestriel portant sur semestre clos le 30 juin 2023, établi conformément aux dispositions de l’article 222-4 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, est disponible sur le site internet de la Société dans l’espace « Rapports Financiers » (www.euroressources.fr, Langue Française > Rapports Financiers > 2023).

À propos d'EURO

EURO est une société française dont l'actif principal est la redevance versée par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») portant sur la production aurifère de la mine d'or Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »). La mine d'or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par Zijin Mining Group Co. Ltd. EURO a environ 62,5 millions d'actions en circulation. IAMGOLD France S.A.S., une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait 90 % de toutes les actions émises et en circulation d'EURO au 30 juin 2023.

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez-vous adresser à :

Tidiane Barry Sophie Hallé Directeur Général Directeur Général Délégué Tel. : +1 450 677 0040 Tel. : +1 450 677 0040 E-mail : tbarry@euroressources.net E-mail : shalle@euroressources.net

