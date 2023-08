イングレディオン･インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated)、好調な第2四半期決算を報告し、通期見通しを上方修正

イリノイ州ウエストチェスター発, Aug. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業を対象とした原材料ソリューションの世界トップクラスのプロバイダーである イングレディオン・インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は本日、2023年度第2四半期の決算報告を行った。米国で一般に公正妥当と認められている会計原則 (GAAP) に従って報告された2023年第2四半期および2022年の結果には、同社が提示したNon-GAAP (非GAAP) 財務指標からは除外されている項目が含まれる。

イングレディオンの社長兼CEOであるジム・ザリー (Jim Zallie) は次のように述べている。「今回もまた、弊社のチームは、強力な利益成長を継続させながら、変化しつつある市場ダイナミクスに適応する能力を実証しました。お客様の需要の予想される変化に合わせて生産量を調整する弊社のチームの機敏さが、堅調な利益成長と営業キャッシュの増加につながりました。当四半期の業績は、弊社の多様な原料ポートフォリオの価値をさらに実証するものであり、北米では主力原料が好調で、欧州・中東・アフリカではスペシャリティ製品が好調であったことから、第2四半期の売上高で過去最高を記録できました。

特殊原料の売上高は、価格と顧客ミックスによって伸びました。全体として、イングレディオンの特殊原料は、糖分削減を可能にするソリューションなど、健康に良く自然な原料への継続的な需要を反映し、弊社の総売上高の伸びを牽引しました。低カロリーまたはノンカロリー製品向けの、弊社の差別化された高強度天然甘味料は、その妥協のない甘味と風味プロフィールで評価され続けています。販売数量は引き続き、食品サプライチェーン全体の在庫調整と消費者の消費行動の変化による影響を受けています。」

ザリーは次のように締めくくっている。「通期見通しの更新は、今年も引き続き利益ある成長を実現し、『成長を牽引するロードマップ』を実行し、株主の方々のために長期的な価値を創造していくという弊社の自信を反映したものです。」

*調整および希薄化後1株あたり利益 (以下「調整後EPS」)、調整後営業利益、調整後実効税率、調整および希薄化後加重平均普通株式数は、Non-GAAPの財務指標である。これらNon-GAAP指標に最も近いGAAP指標については、本ニュースリリースに記載されている要約連結財務諸表に続く「Non-GAAP情報」と題する補足財務情報のII項を参照のこと。

配当、株式買い戻し



2023年上半期には、9,500万米ドル (約XXX億円) の配当金を支払い、1株当たり0.71米ドル (約XXX円) の四半期配当金を支払うことを発表し、2023年7月25日に支払った。イングレディオンは、総株主利益を支援するための資本配分戦略の一環として、現金配当と自社株買いによる株主への価値還元を考慮している。

第3四半期および2023年通期見通しの更新



2023年度第3四半期については、2022年度第3四半期と比較して、純売上高は1桁台半ば、営業利益は1桁台後半から2桁台前半の増加を見込んでいる。

同社は、2023年通期の報告・調整後EPSは、それぞれ8.95~9.55ドル (約XXX~XXX円) および8.80~9.40ドル (約XXX~XXX円) の範囲に収まると予想している。この予想は、買収関連の統合および再編費用、ならびに潜在的な減損損失を考慮していない。

2023年通期の売上高は、数量需要の軟化を反映し、1桁台半ばから後半の増加を見込んでいる。報告営業利益および調整後営業利益は、いずれも2桁台の高水準で増加する見込みである。

昨年度と比較して、2023年度通期の見通しは以下の通りである。北米の営業利益は、価格ミックスが引き続き販売数量の減少や原価上昇を上回り、20%~25%増加する見込みである。南米の営業利益は、有利な価格ミックスを投入原価の上昇で一部相殺し、1桁台半ばから後半の減少を見込んでいる。アジア太平洋地域の営業利益は、有利な価格ミックスとピュアサークル (PureCircle) の成長により、二桁台後半の増加を見込んでいるが、投入原価の上昇により負の値になる見込みである。EMEAの営業利益は、有利な価格ミックスにより40%から50%増加する見込みである。企業コストは、一桁台後半の上昇になると予想される。

2023年通期については、報告後実効税率および調整後実効税率がそれぞれ25.5%~27.0%および27.0%~28.5%になると予想している。

2023年度通期の営業キャッシュフローは、6億ドル (約XXX億円) から7億ドル (約XXX億円) の範囲となる見込みである。通期の資本的支出は3億ドル (約XXX億円) を見込んでいる。

カンファレンスコールおよびウェブキャストの詳細



イングレディオンは、2023年8月8日 (火曜日) の米国中部時間午前8時/米国東部時間午前9時に、社長兼最高経営責任者の ジム・ザリー と執行副社長兼最高財務責任者の ジム・グレイ (Jim Gray) が主催するカンファレンスコール(電話会議) を開催する。会議はリアルタイムでウェブキャストされ、 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations からアクセスできる。追加の財務・営業情報が記載されている プレゼンテーション 資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。録画は、期間限定で https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results にて再生できる。

会社について

イングレディオン・インコーポレーテッド(NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、120以上の国に製品とサービスを提供している。2022年の年間純売上高は約79億ドル (約XXXX億円) で、同社は、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。世界各地にIngredion Idea Labs®イノベーションセンターを置くほか、約12,000人の従業員を擁し、開発過程で顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を集結して目的を達成し、生活の向上に貢献している。同社の詳細情報と最新ニュースについては、 ingredion.com を閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。同社は、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来予想に関する記述には、とりわけ、2023年度第3四半期の純売上高および営業利益に関する同社の予想、2023年度通期の報告・調整済みEPS、純売上高、調整後営業利益、セグメント別営業利益、企業としてのコスト、報告および調整後実効税率、運営からのキャッシュ、資本支出に関する記述および上記のいずれかに関する経営陣の計画または戦略および目標および上記のいずれかの根底にある前提条件、期待事項または信念など同社の見通し、将来の事業、財務状況、純売上高、営業利益、販売量、企業コスト、税率、資本支出、キャッシュフロー、費用またはその他の財務項目に関するその他の記述が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。本書における、過去についての記述でないものは全て、将来見通しに関する記述である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、同社が支配できる範囲を超えている。これらの将来の見通しに関する記述に反映された同社の期待は合理的な仮定に基づいていると同社は考えているが、投資家は、同社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の結果や展開は、次のような様々なリスクや不確実性に基づき、これらの記述で明示または黙示されている予想とは大きく異なる場合がある。原材料やエネルギー供給の可用性や価格への影響を含むロシアとウクライナの紛争の影響、外国為替や金利の変動など、高フルクトース・コーンシロップおよび当社が製造するその他の製品に関する消費者嗜好の変化;世界経済情勢、ならびに当社が原材料を購入し、または製品を製造もしくは販売する様々な地域および国の顧客および消費者に影響を与える一般的な政治、経済、事業および市場環境の影響、ならびにこれらの要因が当社の販売数量、製品の価格および顧客に対する債権回収能力に与える可能性のある影響;食品、飲料、動物栄養、醸造業などを初めとするがそれらには限定されない、当社がサービスを提供し、売上の大部分を占める主要産業による当社製品の将来的な購入;新型コロナウイルス感染症が当社の事業、製品需要および財務状況に与える影響;遺伝子組換えおよびバイオテクノロジーにより開発された製品が受け入れられるかどうかの不確実性;市場に受け入れられるのに十分な価格または品質で新製品およびサービスを開発または獲得する当社の能力;当社の主要製品および副産物(特にトウモロコシ油)の市場および価格に関するものを含む、トウモロコシ精製業界および関連業界における競争圧力および/または顧客圧力の増大;価格変動、サプライチェーンの混乱、および原材料、エネルギーコストおよび利用可能性、運賃および物流を含む当社の生産工程および配送チャネルへの投入物に影響を及ぼす不足;当社がコストを抑制し、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する能力(計画された保守・投資プロジェクトを期限内かつ予算内で完了する能力、および運賃・輸送費に関するものを含む);製造施設における操業上の困難および製品の安全性・品質に関連する責務; 気候変動および気候変動に対処するための法律、規制および市場の施策の影響;有利な条件で買収や戦略的提携を成功させる当社の能力、ならびに買収した事業の統合や戦略的提携の実施・維持に成功し、前述のすべてに関して期待されるシナジーを達成する当社の能力;外国および外国通貨で事業を行うことに内在する経済的、政治的およびその他のリスク;外貨の変動、金利・為替レートの変動、市場のボラティリティおよびそのような変動に対するヘッジの関連も含めた、金融・資本市場の動向;満足のいく労使関係を維持することができないこと;従業員を惹きつけ、育成し、動機づけ、良好な関係を維持する当社の能力;自然災害、戦争、テロの脅威や行為、新型コロナウイルス感染症などのパンデミックの発生や継続、その他当社の支配が及ばない重大な出来事の発生が当社のビジネスに与える影響;のれんや長期資産の減損の影響;政府の政策、法律、規制の変更、および環境規制の遵守を含めた法令遵守のための費用;税率変更または追加的な所得税負担の発生;金利の上昇により生じうる借入コストの増加;合理的な利率で資金を調達する能力、および将来の成長・拡大のための十分な資金へのアクセスに影響を与えるその他の要因;情報技術システム、プロセスおよびサイトに関するセキュリティ侵害;株式市場の変動および当社の株価に悪影響を及ぼしうるその他の要因;当社の配当方針の継続に影響を与えるリスク;および財務報告に係る有効な内部統制を維持する当社の能力。

同社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、同社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。同社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は同社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会 (SEC) に提出された2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、およびForm 10-Qおよびフォーム8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。

イングレディオン・インコーポレーテッド

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

(in millions)



Six Months Ended June 30,

2023 2022

Cash provided by (used for) operating activities:

Net income $ 358 $ 278

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating

activities:

Depreciation and amortization 109 107

Mechanical stores expense 33 27

Margin accounts (10 ) (5 )

Changes in other trade working capital (218 ) (454 )

Other 7 43

Cash provided by (used for) operating activities 279 (4 )

Cash used for investing activities:

Capital expenditures and mechanical stores purchases (154 ) (144 )

Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 1 7

Other (7 ) 1

Cash used for investing activities (160 ) (136 )

Cash (used for) provided by financing activities:

Proceeds from borrowings, net (17 ) 38

Commercial paper borrowings, net — 308

Repurchases of common stock, net — (83 )

Issuances (settlements) of common stock for share-based compensation, net 15 (1 )

Purchases of non-controlling interests — (27 )

Dividends paid, including to non-controlling interests (95 ) (90 )

Cash (used for) provided by financing activities (97 ) 145

Effect of foreign exchange rate changes on cash (1 ) (15 )

Increase (decrease) in cash and cash equivalents 21 (10 )

Cash and cash equivalents, beginning of period 236 328