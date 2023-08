Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset johto 14.8.2023 klo 10.00





Hyggan toimitusjohtajaksi nimitetty Christoffer Nordström

Panostajan sijoituskohteen Hyggan hallitus on nimittänyt toimitusjohtajaksi väliaikaisena toimitusjohtajana toimineen Christoffer Nordströmin. Nordström on työskennellyt yhtiön johtotehtävissä vuodesta 2010 lähtien. Hänellä on erittäin vankka osaaminen ja kokemus terveydenhuollon alalta.





Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311





Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2022 konsernin liikevaihto oli 137,9 miljoonaa euroa.