NetBet Italia annuncia un'entusiasmante partnership con CT Interactive

ROME, Aug. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, uno dei principali operatori di gioco online, è entusiasta di annunciare una nuova partnership con CT Interactive, un importante fornitore di software online nel settore dell'iGaming. Questa collaborazione strategica mira a migliorare l'esperienza di gioco dei giocatori del casinò italiano, introducendo una serie di titoli accattivanti nel già impressionante portfolio di NetBet Italia.



CT Interactive è uno sviluppatore di giochi d'azzardo di alto livello, vincitore di numerosi premi del settore negli ultimi anni e impegnato dal 2012 nella realizzazione di prodotti di casinò di qualità. Questa nuova partnership rappresenta una grande opportunità per questo sviluppatore di presentare i suoi giochi ai clienti NetBet italiani. Con un impegno verso l'eccellenza, una tecnologia all'avanguardia e un'attenzione particolare alla felicità dei giocatori, CT Interactive continua a plasmare il futuro dell'iGaming con il suo eccezionale portfolio composto da oltre 200 titoli.

Grazie a questa stimolante collaborazione, i giocatori di NetBet Italia potranno ora immergersi nell'emozionante mondo dei popolari titoli di CT Interactive. L'aggiunta dei giochi di CT Interactive contribuirà senza dubbio ad arricchire la collezione di NetBet Italia, assicurando ai giocatori una selezione ancora più ampia di intrattenimento di alta qualità a portata di mano.

Tra i giochi di spicco ora disponibili per i giocatori di NetBet Italia in virtù di questa partnership troviamo 20 Star Party, 40 Mega Slot e 40 Treasures. Ognuno di questi titoli mette in evidenza l'impegno di CT Interactive nell'offrire un'esperienza di gioco innovativa, una grafica straordinaria e funzioni accattivanti capaci di coinvolgere i giocatori.

La partnership tra NetBet Italia e CT Interactive rappresenta una pietra miliare per entrambe le società, che continuano a spingersi oltre i confini dell'innovazione del gioco d'azzardo. Unendo le forze, le due compagnie mirano a creare un'esperienza di gioco impareggiabile, in grado di soddisfare i diversi gusti e preferenze dei giocatori italiani.

NetBet Italia è rinomata per il suo impegno nell'offrire prestazioni di gioco eccezionali e per la sua dedizione al gioco responsabile. Con questa nuova partnership, l'operatore rafforza la sua posizione di leader del settore, impegnandosi costantemente a fornire ai giocatori il meglio dell'intrattenimento online.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con CT Interactive e di portare i loro eccezionali giochi ai nostri giocatori in Italia. La loro esperienza e il loro impegno nel fornire contenuti di gioco di qualità si allineano perfettamente con i nostri valori. Siamo certi che i nostri giocatori saranno entusiasti dell'aggiunta dei titoli di CT Interactive e che questa partnership sarà un enorme successo".

I giocatori di NetBet Italia possono ora esplorare i nuovi incredibili titoli di CT Interactive visitando il sito ufficiale di NetBet Italia.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it

