14.august 2023



NKT tildelt ordre på højspændingskabler til Polens første havvindmøllepark Baltic Power

NKT har nu underskrevet ordren på kabelsystemet til den Polske havvindmøllepark Baltic Power Offshore Wind Farm. Projektet er centralt for den grønne omstilling i Polen og de nationale ambitioner om at have op til 11 GW havvind installeret i 2040.

Som oplyst den 6. juni 2023 var NKT ved at færdiggøre en kontrakt med Baltic Power Sp. Z.o.o. NKT har nu underskrevet kontrakten på levering af søkabler til Baltic Power Offshore Wind Farm, der bliver Polens første havvindmøllepark placeret 23 km ud fra den polske kyst. Med 76 vindmøller og en kapacitet på op til 1,2 GW spiller Baltic Power en vigtig rolle for de at nå det polske mål om op til 11 GW havvind installeret i Østersøen i 2040.

- Vi er glade for at bidrage til udbygningen af havvind i Østersøen med ordren til Baltic Power og dermed gøre en forskel for den polske omstilling til vedvarende energi med vores store erfaring indenfor produktion af søkabler til havvindmølleparker, siger Lukas Sidler, Vice President og direktør på NKT’s tyske højspændingsfabrik i Køln, hvor kablerne skal produceres.

NKT udfører kabelprojektet i et konsortium med to partnere.

Kontrakten ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger til 2023.

Fakta:

Værdi: Mere end EUR 120 mio. (mere end EUR 110 mio. i standardmetalpriser)

Kunde: Baltic Power Sp. z.o.o., et joint venture mellem PKN ORLEN (Polen) og Northland Power (Canada)

NKT scope: Design og produktion af søkabler inklusiv kabeltilbehør

Kabelspecifikationer: 230 kV AC XLPE højspændingskabler i fire systemer på ca. 32 km med en samlet længde på ca. 130 km.

Tidsplan: Idriftsættelse af det fulde projekt forventes i 2026

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Pelle Fischer, External Communications Lead, Tlf: +45 2223 5870

