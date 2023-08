Realforce sikrer seg 50 millioner SEK fra store svenske investorer

GÖTEBORG, Sverige, Aug. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 14. august 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fremtiden ser lys ut for Realforce (tidligere Adfenix) med finansiering fra Spiltan Invest, Industrifonden, Starbright Invest og tidligere eiere og ansatte.



Realforce sikter på å forenkle de komplekse sidene ved markedsføring for eiendomsbransjen, og betjener kunder i Europa, USA, Storbritannia og Australia/New Zealand.

I en bransje med en historikk for å være trege med å innføre ny teknologi, er oppdraget deres om «å levere markedsledende markedsteknologi» ikke noen liten bragd. Når de tidlige konkurrentene deres skiftet oppmerksomheten sin til andre markeder, holdt Realforce fokuset sitt på eiendom og håndterte én bransjeunik utfordring etter den andre.

Dette betydelige finansielle og strategiske bidraget fra betydelige investorer gjør det mulig for Realforce å utvide plattformen sin, og en produktlansering er planlagt til senere i år.

Göran Pallmar, investeringsleder og viseadministrerende direktør hos Spiltan Invest, og Ingunn Ukvitne, investeringsmedarbeider, sa:

«Vi har fulgt Realforce i lang tid, og kan bekrefte at selskapet har utviklet seg i riktig retning. Etter vårt syn har Realforce gjennomført de påkrevde investeringene for at de skal bli ledende i sin bransje i de nordiske og amerikanske markedene.»

André Hegge, medgrunnlegger og administrerende direktør i Realforce, la til:

«Denne tillitserklæringen fra Spiltan og alle våre investorer, er anerkjennelsen av potensialet som vi lenge har ment at eksisterer i eiendomsbransjen: å revolusjonere en bransje som omsetter for mange millioner ved å forenkle daglige oppgaver gjennom bruk av innovativ teknologi. Denne kapitalen gir oss muligheten til å fornye videre, samtidig som de sikret plattformen vår sin sikkerhet, uavhengig av markedstilstander.»

Om Spiltan Invest

Spiltan Invest er et investeringsselskap som investerer i børsnoterte og ikke børsnoterte svenske selskaper i vekst. Spiltan eier for øyeblikket en portefølje som er verdt omtrent 10 milliarder SEK og som består av teknologi, finans, eiendom og industri. Noen av de børsnoterte selskapene i porteføljen er Paradox Interactive, KlaraBo og Teqnion. Blant de ikke børsnoterte selskapene i porteføljen er Spiltan Fonder, Flattered, Collaboration Art, P&E Fastigheter og Carbomax.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.spiltan.se .

Om Realforce (tidligere Adfenix)

Realforce leverer en databasert fullservice-plattform for markedsføringsoperasjoner, utformet for eiendomsbransjen. Mange av verdens største eiendomsfirmaer setter sin lit til den.

Realforce ble grunnlagt i Sverige i 2014 av medgrunnleggerne André Hegge og Gabriel Kamienny, og har i dag kontorer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Phoenix og London.