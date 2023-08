TomaGold signe des ententes pour acquérir la majorité des propriétés du camp minier de Chibougamau

Stratégie transformatrice pour TomaGold, qui lui permettra d'acquérir un ensemble de propriétés à l’échelle du district.

Les ententes portent sur 20 propriétés minières contenant une combinaison de minéralisation de cuivre, d'or, d'argent et de zinc, dont 6 sont d'anciennes mines en production.

L'objectif de TomaGold consiste à consolider davantage le camp minier de Chibougamau dans le but d'accroître les ressources en cuivre et en or de la ceinture et d'accroître la valeur pour les actionnaires.



MONTRÉAL, 14 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu des ententes avec SOQUEM Inc. (« SOQUEM »), Mines indépendantes Chibougamau inc. (TSXV: CBG) (« Chibougamau ») et Entreprises minières Globex inc. (TSX: GMX) (« Globex ») en vue d'acquérir un total de 20 propriétés minières qui forment actuellement la majorité du camp minier de Chibougamau, au Québec, Canada (les « Propriétés »).

Afin d'acquérir les Propriétés, la Société s'est engagée à effectuer des paiements globaux en espèces de 13 805 000 $, réaliser des travaux d'un montant de 10 425 000 $, émettre 16 625 000 actions ordinaires de TomaGold et émettre un montant additionnel de 1 825 000 $ en actions ordinaires de TomaGold sur une période de 2 à 5 ans conformément aux ententes spécifiques. À la signature, TomaGold devra effectuer des paiements en espèces de 540 000 $, émettre 6 625 000 actions ordinaires de TomaGold et émettre un montant additionnel de 25 000 $ en actions ordinaires de TomaGold. Un résumé de chaque entente est présenté ci-dessous. La Société est actuellement en discussions avancées avec des partenaires financiers et miniers potentiels pour financer l'acquisition, l'exploration et le développement de ces projets.

David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold, a déclaré : « Au cours de ses 75 ans d'histoire, le camp minier de Chibougamau n'a jamais été contrôlé et développé par un seul opérateur doté d'une vision globale. Avec ces acquisitions, nous avons fait un premier pas vers cet objectif. Cette stratégie transformatrice permettra à TomaGold d'optimiser l'allocation des ressources financières, humaines et techniques sous un même toit pour l'exploration, le développement et potentiellement la production. En consolidant ces actifs, nous aurons également de meilleures chances d'attirer l'intérêt de sociétés minières majeures à la recherche de grands projets pour accroître leurs ressources, et de financer de manière optimale le développement du camp minier par l'intermédiaire de TomaGold. »

Carte des acquisitions projetées





Sommaire des ententes d'option visant l’acquisition de participations de 100 %

SOQUEM Inc.



Option d’acquérir une participation de 100 % dans les propriétés Williams (Au-Cu-Zn), David (Au-Cu-Zn), Brosman (Au-Ag-Cu-Mo), Radar (Au-Ag-Cu-Zn), Dufault (Au-Cu-Zn), McKenzie (Au-Ag-Cu-Zn) et Bruneau (Au-Cu).



Comptant Travaux Actions (#) Actions ($) Date effective 25 000 $ 25 000 $ Année 1 325 000 $ 50 000 $ Année 2 500 000 $ 75 000 $ Année 3 1 000 000 $ 100 000 $ Année 4 1 500 000 $ 125 000 $ TOTAL 25 000 $ 3 325 000 $ 375 000 $





Mines indépendantes Chibougamau inc.



Option d’acquérir une participation de 100 % dans les propriétés Berrigan South (Au-Zn), Berrigan Mine (Au-Ag-Zn), Lac Antoinette (Zn-Au-Ag), Lac Élaine (Zn-Au-Ag) et Gwillim (Au-Cu).



Comptant Travaux Actions (#) Actions ($) Date effective 300 000 $ 6 000 000 Année 1 50 000 $ 600 000 $ 150 000 $ Année 2 300 000 $ 800 000 $ 200 000 $ Année 3 500 000 $ 1 200 000 $ 300 000 $ Année 4 750 000 $ 1 500 000 $ 350 000 $ Année 5 750 000 $ 1 500 000 $ 350 000 $ TOTAL 2 650 000 $ 5 600 000 $ 6 000 000 1 350 000 $





Entreprises minières Globex inc.



Option d’acquérir une participation de 100 % dans le groupe de claims Gwillim (Au-Ag).



Comptant Travaux Actions (#) Actions ($) Date effective 15 000 $ 625 000 Année 1 15 000 $ 150 000 $ 25 000 $ Année 2 25 000 $ 150 000 $ 25 000 $ Année 3 37 500 $ 200 000 $ 25 000 $ Année 4 37 500 $ 500 000 $ 25 000 $ Année 5 500 000 $ TOTAL 130 000 $ 1 500 000 $ 625 000 100 000 $



Sommaire de l'entente d'achat d'actifs

Mines indépendantes Chibougamau inc.



Acquisition d’une participation de 100 % dans les propriétés Kokko Creek (Au-Cu), Quebec Chibougamau GoldFields (Au-Ag-Cu), Copper Cliff Extension (Au-Cu), Grandroy (Au-Cu), Tommy Zones (Au-Cu), Bateman Bay (Au-Cu-Ag) et Virginia Option (Cu).



Comptant Actions (#) Exclusivité (6 mois) 200 000 $ Date effective 4 800 000 $ 10 000 000 Année 1 3 000 000 $ Année 2 3 000 000 $ TOTAL 11 000 000 $ 10 000 000



Les ententes sont sujettes à l'approbation des autorités réglementaires. Les actions ordinaires à émettre dans le cadre de ces ententes sont sujettes à une période de restriction de revente de quatre mois et un jour.

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de projets miniers d’or, de cuivre, d’éléments des terres rares et de lithium. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec: Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda, ainsi qu’une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario. De plus, elle possède une participation de 100 % dans une propriété de lithium et dans la propriété d’éléments des terres rares Star Lake, situées dans la région de la Baie-James au Québec.

