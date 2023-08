Princess Hotels & Resorts élargit son offre de séjours tout compris dans les Caraïbes en ajoutant deux luxueux hôtels en bord de mer en Jamaïque, maintenant disponibles à la réservation avec Vacances Sunwing

MONTRÉAL, 14 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les clients de Vacances Sunwing pourront bientôt profiter du traitement royal de Princess Hotels & Resorts dans de nouvelles destinations des Caraïbes, car la chaîne hôtelière élargit son offre sur les côtes exotiques de la Jamaïque avec l’ajout de deux nouveaux hôtels de luxe en bord de mer. Le Princess Grand Jamaica, qui ouvrira ses portes en 2024, est une propriété familiale disponible exclusivement pour les clients de Vacances Sunwing alors que le Princess Senses the Mangrove, réservé aux adultes, offrira la même expérience tout compris que les voyageurs adorent, le tout dans un site unique composé de montagnes, de forêts tropicales et de plages bordées de récifs que l’on ne trouve qu’en Jamaïque.



« En tant que l’une des chaînes hôtelières les plus populaires dans les tropiques et adorée des clients de Vacances Sunwing, Princess Hotels & Resorts offre depuis longtemps un service de première classe et des vacances de grande qualité à nos clients au Mexique et en République dominicaine », déclare Lyne Chayer, directrice générale, Vacances Sunwing, Québec. « Avec l’expansion prochaine de Princess Hotels & Resorts en Jamaïque ainsi que l’ouverture très attendue de deux luxueux hôtels en bord de mer au printemps prochain, dont l’un offert en exclusivité par Vacances Sunwing, nous sommes ravis de continuer à développer notre partenariat fructueux et d’offrir aux Canadiens davantage d’options de vacances en Jamaïque avec la chaîne hôtelière qu’ils aiment tant. »

L’hôtel Princess Grand Jamaica, situé en bord de mer, offre aux familles et aux groupes l’expérience tout compris par excellence grâce à des commodités pour tous les âges qui rendront les vacances inoubliables. Le plaisir commence dès le premier jour grâce à une multitude d’activités, comme le terrain multisport, le centre de sports nautiques, la zone de jeux thématiques et le miniclub supervisé pour les enfants, où ils pourront profiter de plusieurs espaces personnalisés pour les loisirs. Les installations de l’hôtel sont également exceptionnelles grâce à un choix de cinq piscines, dont la piscine principale avec jacuzzis, une piscine familiale avec une zone réservée aux enfants, une superbe piscine à débordement sur le toit pour les clients du club Platine ainsi que le parc aquatique palpitant comprenant une aire de jeux d’eau, deux piscines, quatre glissades, un coin salon et bien plus encore. Les clients auront l’embarras du choix grâce une sélection de restaurants thématiques sur place, des buffets, des camions-restaurants, des casse-croûte et bien d’autres encore qui servent des délices culinaires internationaux, ainsi que des divertissements nocturnes qui plairont à tous. Cette vaste destination familiale compte également 590 suites somptueuses avec vue mer et élégant décor, dont certaines offrent un accès à la piscine et des lits superposés conçus comme des bateaux en plus de peignoirs personnalisés pour les tout-petits.

Le Princess Senses the Mangrove est un hôtel de 415 suites qui combine la sophistication et les loisirs. Réservé aux adultes, il est idéal pour les couples et les amis. Les clients peuvent profiter d’une véritable expérience de relaxation au spa ultramoderne ($) lors d’un rituel d’hydrothérapie ou d’un massage, admirer les vues imprenables sur la mer depuis la piscine à débordement sur le toit, ou encore profiter des sensations fortes offertes par les sports nautiques motorisés ($) et non-motorisés. Cet hôtel dispose également d’une impressionnante sélection d’options culinaires alléchantes dans ses 14 restaurants, comme des fruits de mer, des sushis, des camions-restaurants décontractés et des spécialités locales et internationales. Le O’Club fait monter l’excitation d’un cran. Les vacanciers peuvent se laisser envoûter par des soirées thématiques, des cours de danse et de mixologie, des soirées cocktails et bien plus encore. L’un des principaux attraits de cette propriété sont ses hébergements luxueux avec des commodités modernes pour un confort optimal, y compris des suites à une ou deux chambres avec accès piscine, des suites Pleasure et des villas au-dessus de l’eau avec piscine à débordement en plus des avantages VIP. Les clients auront accès aux commodités amusantes du Princess Grand Jamaica à proximité et les clients de Vacances Sunwing recevront une boisson de bienvenue et une serviette froide à leur arrivée.

En plus des commodités et des services de qualité supérieure, les chambres de catégorie club Platine exclusive à Princess sont disponibles dans les deux nouveaux hôtels en Jamaïque. Grâce à une expérience sans égale, les clients bénéficieront de privilèges supplémentaires, comme l’enregistrement et le départ privés, des services de conciergerie, un service de majordome au quotidien, l’accès à une plage et à une piscine privées, un club de plage avec une piscine à débordement sur le toit exclusif aux clients du club Platine (uniquement au Princess Senses the Mangrove), des rabais sur la nourriture et le spa, et bien plus encore.

Les clients de Vacances Sunwing peuvent réserver leurs vacances tout compris de 2024 en toute confiance dans les nouveaux hôtels de luxe de Princess, car Sunwing offre des vols directs vers Montego Bay toute l’année à partir des principaux aéroports canadiens. De plus, les voyageurs ayant un forfait vacances Sunwing à bord de Sunwing Airlines profiteront d’une franchise gratuite sur le premier bagage enregistré, de transferts gratuits à destination* et de tarifs imbattables sur la protection en cas de changement ou d’annulation.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de nos de notre partenaire de gestion à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d’accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

