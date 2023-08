Stevie® Awards Mengumumkan Pemenang Penghargaan The 20th Annual International Business Awards® dari Seluruh Penjuru Dunia

FAIRFAX, Va., Aug. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® Awards kembali menganugerahkan penghargaan Gold, Silver, dan Bronze kepada organisasi dan eksekutif berprestasi di seluruh dunia dalam The 20th Annual International Business Awards® , satu-satunya program penghargaan bisnis internasional yang merangkul pelaku bisnis di seluruh dunia.



Pemenang dipilih dari lebih dari 3.700 nominasi yang diajukan oleh organisasi di lebih dari 61 negara.

Daftar lengkap pemenang penghargaan Gold, Silver, dan Bronze Stevie Award 2023 berdasarkan kategorinya tersedia di www.StevieAwards.com/IBA .

Dari total 230 lebih eksekutif di seluruh dunia, terpilihlah 11 juri untuk menentukan pemenang Stevie.

Pemenang teratas Gold, Silver, dan Bronze Stevie Awards adalah IBM dari Armonk, NY AS sebanyak 21 penghargaan. Pemenang lain lebih dari satu Stevie Awards termasuk HALKBANK, Istanbul, Turki (20), Viettel Group, Hanoi, Vietnam (17), Telkom Indonesia, Jakarta, Indonesia (17), Ayala Land, Inc., Makati City, Filipina (16), DHL Express, seluruh dunia (14), A.S. Watson Group, Hong Kong (12), Tata Consultancy Services, seluruh dunia (11), LLYC, Madrid, Spanyol (10), OPET, Istanbul, Turki (10), HeyMo® The Experience Design Company, Istanbul, Turki (9), Uniomedia Communications, Budapest, Hongaria (9), AD Ports Group, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (8), FPT Software, Hanoi, Vietnam (8), Akbank T.A.Ş, Istanbul, Turki (7), Cisco Systems, San Jose, CA AS (7), Maersk, Montreal, Kanada (7), Everise, Plantation, FL AS (6), Ernst & Young, seluruh dunia (6), Globe Telecom Inc., Taguig City, Filipina (6), Green Door Co, Sydney, Australia (6), nupco, Riyadh, Arab Saudi (6), Philip Morris International, Lausanne, Swiss (6), TriNet, Dublin, CA AS (6), WNS, Mumbai, India (6), ZER, Istanbul, Turki (6), Canadian Tire Corporation, Toronto, Kanada (5), Enerjisa Üretim, Istanbul, Turki (5), Lounge Group, Budapest, Hongaria (5), PJ Lhuillier, Inc. | Makati City, Filipina (5), Purpol Marketing, Chippenham, Wiltshire, Kerajaan Inggris (5), Megaworld Foundation, Inc., Taguig City, Filipina (5), Zimat Consultores, Mexico City, Meksiko (5).

Halkbank, yang memelopori pengembangan sektor perbankan Turki selama 83 tahun, telah memenangkan delapan Gold Stevie Awards, lebih dari organisasi lain mana pun.

Semua organisasi di seluruh dunia berhak bersaing dalam IBA, dan dapat mengirimkan nominasi dalam berbagai kategori prestasi dalam bidang manajemen, pemasaran, hubungan masyarakat, layanan pelanggan, sumber daya manusia, produk dan layanan baru, teknologi, situs web, aplikasi, acara, dan lain-lain.

Penghargaan tersebut akan disajikan selama acara gala di Roma, Italia tanggal 13 Oktober 2023.

Tentang Stevie® Awards

Stevie Awards menganugerahkan penghargaan dalam delapan program: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, Middle East & North Africa Stevie Awards, American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Women in Business, dan Stevie Awards for Sales & Customer Service. Kompetisi Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 pendaftarsetiap tahun dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya memberikan penghargaan kepada semua jenis dan skala organisasi beserta orang-orang di belakangnya, tetapi juga mengakui kinerja luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Pelajari selengkapnya tentang Stevie Awards di http://www.StevieAwards.com .

