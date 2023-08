Stevie® Awards, 전세계 기업과 경영인을 대상으로 한 제20회 International Business Awards® 수상자 발표

버지니아주 페어팩스, Aug. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 모든 분야를 아우르는 세계 유일의 국제 비즈니스 시상 프로그램인 제20회 연례 국제 비즈니스 대상( International Business Awards® )에서 탁월한 성과를 달성한 전세계 기업과 경영인들이 금, 은, 동 스티비상(Stevie® Award)을 수상했다.



수상자는 61개국 소속 기업이 제출한 3700여 후보 중에서 선정되었다.

카테고리별 2023 스티비상 금, 은, 동상 수상자와 수상 기업 전체 목록은 www.StevieAwards.com/IBA 에서 확인할 수 있다.

올해 스티비상 수상자와 수상 기업 심사에는 전 세계에서 230여명의 전문가들이 총 11개 부문에 걸쳐 심사위원으로 참여했다.

금상, 은상, 동상 최다 수상 기업은 미국 뉴욕주 아몽크에 소재한 IBM으로 21개를 차지했다. 그 밖의 주요 수상 기업(괄호 안은 상 개수)은 터키 이스탄불 소재 HALKBANK (20), 베트남 하노이 소재 Viettel Group (17), 인도네시아 자카르타 소재 Telkom Indonesia (17), 필리핀 마카티 소재 Ayala Land, Inc. (16), DHL Express, 글로벌 (14), 홍콩 소재 A.S. Watson Group (12), Tata Consultancy Services, 글로벌 (11), 스페인 마드리드 소재 LLYC (10), 터키 이스탄불 소재 OPET (10), 터키 이스탄불 소재 HeyMo® The Experience Design Company (9), 헝가리 부다페스트 소재 Uniomedia Communications (9), 아랍에미리트 아부다비 소재 AD Ports Group (8), 베트남 하노이 소재 FPT Software (8), 터키 이스탄불 소재 Akbank T.A.Ş (7), 미국 캘리포니아주 산호세 소재 Cisco Systems (7), 캐나다 몬트리올 소재 Maersk (7), 미국 플로리다주 플랜테이션 소재 Everise (6), Ernst & Young, 글로벌 (6), 필리핀 타기그 소재 Globe Telecom Inc. (6), 호주 시드니 소재 Green Door Co, Sydney (6), 사우디아라비아 리야드 소재 nupco (6), 스위스 로잔 소재 Philip Morris International (6), 미국 캘리포니아주 더블린 소재 TriNet (6), 인도 뭄바이 소재 WNS (6), 터키 이스탄불 소재 ZER (6), 캐나다 토론토 소재 Canadian Tire Corporation (5), 터키 이스탄불 소재 Enerjisa Üretim (5), 헝가리 부다페스트 소재 Lounge Group (5), 필리핀 마카티 소재 PJ Lhuillier, Inc. (5), 영국 윌트셔주 치펜햄 소재 Purpol Marketing (5), 필리핀 타구이그 소재 Megaworld Foundation, Inc. (5), 멕시코 멕시코시티 소재 Zimat Consultores (5) 등이다.

스티비상 금상 최대 수상 기업은 지난 83년 간 터키 은행 산업 발전을 선도한 Halkbank로 총 8개를 가져갔다.

IBA는 전세계 모든 기업에게 응모 자격이 주어지며 다양한 카테고리에 지원이 가능하다. 카테고리는 경영, 마케팅, 홍보, 고객 서비스, 인사 관리, 신제품 및 서비스, 기술, 웹사이트, 앱, 이벤트 등이 있다.

수상자 및 기업에게는 2023년 10월 13일 이탈리아 로마에서 진행되는 갈라 이벤트에서 상이 수여된다.

스티비 어워즈(Stevie® Awards) 개요

스티비어워즈(Stevie Awards)는 아시아태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비 상(German Stevie Awards), 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®), 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®), 중동 및 북아프리카 스티비상(Middle East & North Africa Stevie Awards), 여성 기업인 스티비상(Stevie Awards for Women in Business), 위대한 회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 그리고 영업 및 고객 서비스 스티비대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service) 등 8가지 프로그램으로 구성된다. 스티비어워즈에는 매년 70여개국에서 1만2000명 이상이 후보로 접수되고 있다. 형태와 규모를 막론한 기업 및 기업 내 인물의 명예를 기리는 스티비어워즈는 전 세계 기업의 뛰어난 성과를 인정한다. 스티비어워즈에 대한 자세한 사항은 홈페이지 ( http://www.StevieAwards.com )를 확인하면 된다.

언론 연락처

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389