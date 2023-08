Anugerah Stevie® Umumkan Pemenang dalam International Business Awards® Tahunan Ke-20 dari Seluruh Dunia

FAIRFAX, Va., Aug. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Organisasi dan eksekutif yang berprestasi tinggi di seluruh dunia telah diiktiraf sebagai pemenang Anugerah Stevie® Emas, Perak, dan Gangsa dalam The International Business Awards® Tahunan ke-20 , satu-satunya program anugerah perniagaan antarabangsa yang menyeluruh di dunia.



Pemenang dipilih daripada lebih daripada 3,700 pencalonan yang diserahkan oleh organisasi di 61 negara.

Senarai lengkap semua pemenang Anugerah Stevie Emas, Perak dan Gangsa 2023 mengikut kategori boleh didapati di www.StevieAwards.com/IBA .

Lebih daripada 230 eksekutif di seluruh dunia menyertai 11 juri untuk menentukan pemenang Stevie.

Pemenang teratas Anugerah Stevie Emas, Perak dan Gangsa ialah IBM dari Armonk, NY USA dengan 21. Pemenang lain bagi pelbagai Anugerah Stevie termasuk HALKBANK, Istanbul, Turkey (20), Viettel Group, Hanoi, Vietnam (17), Telkom Indonesia, Jakarta, Indonesia (17), Ayala Land, Inc., Makati City, Filipina (16), DHL Express, seluruh dunia (14), A.S. Watson Group, Hong Kong (12), Tata Consultancy Services, worldwide (11), LLYC, Madrid, Sepanyol (10), OPET, Istanbul, Turki (10), HeyMo® The Experience Design Company, Istanbul, Turki (9), Uniomedia Communications, Budapest, Hungary (9), AD Ports Group, Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu (8), FPT Software, Hanoi, Vietnam (8), Akbank T.A.Ş, Istanbul, Turkiye (7), Cisco Systems, San Jose, CA USA (7), Maersk, Montreal, Kanada (7), Everise, Plantation, FL USA (6), Ernst & Young, seluruh dunia (6), Globe Telecom Inc., Taguig City, Filipina (6), Green Door Co, Sydney, Australia (6), nupco, Riyadh, Arab Saudi (6), Philip Morris International, Lausanne, Switzerland (6), TriNet, Dublin, CA USA (6), WNS, Mumbai, India (6), ZER, Istanbul, Turkiye (6), Canadian Tire Corporation, Toronto, Kanada (5), Enerjisa Üretim, Istanbul, Turki (5), Lounge Group, Budapest, Hungary (5), PJ Lhuillier, Inc. | Makati City, Filipina (5), Purpol Marketing, Chippenham, Wiltshire, United Kingdom (5), Megaworld Foundation, Inc., Taguig City, Filipina (5), Zimat Consultores, Mexico City, Mexico (5).

Halkbank, yang mempelopori pembangunan sektor perbankan Turki selama 83 tahun, telah memenangi lapan Anugerah Stevie Emas, lebih daripada organisasi lain.

Semua organisasi di seluruh dunia layak untuk bersaing dalam IBA, dan boleh menyerahkan penyertaan dalam pelbagai kategori untuk pencapaian dalam pengurusan, pemasaran, hubungan awam, khidmat pelanggan, sumber manusia, produk dan perkhidmatan baharu, teknologi, laman web, aplikasi, acara dan banyak lagi.

Anugerahnya akan disampaikan semasa acara gala di Rom, Itali pada 13 Oktober 2023.

Perihal Anugerah Stevie®

Anugerah Stevie dianugerahkan dalam lapan program: Anugerah Stevie Asia-Pasifik, Anugerah Stevie Jerman, Anugerah Stevie Timur Tengah & Afrika Utara, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat, Stevie Anugerah untuk Wanita dalam Perniagaan dan Anugerah Stevie untuk Jualan & Khidmat Pelanggan. Pertandingan Anugerah Stevie menerima lebih daripada 12,000 penyertaan setiap tahun daripada organisasi di lebih daripada 70 buah negara. Stevie mengiktiraf prestasi cemerlang di tempat kerja di seluruh dunia dengan memberi penghormatan kepada pelbagai jenis dan saiz organisasi dan warga yang menyokongnya. Ketahui lebih lanjut tentang Anugerah Stevie di http://www.StevieAwards.com .

Hubungan Pemasaran

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389