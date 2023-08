Stevie® Awards Anuncia Vencedores do 20th Annual International Business Awards® de Todo o Mundo

FAIRFAX, Va., Aug. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Empresas e executivos de sucesso de todo o mundo foram reconhecidos com os prêmios Stevie® Award Ouro, Prata e Bronze no The 20th Annual International Business Awards® , o único programa de premiação mundial para empresas.



Os vencedores foram selecionados dentre mais de 3.700 nomeações enviadas por organizações de 61 países.

Uma lista completa de todos os vencedores do Stevie Award Ouro, Prata e Bronze de 2023 por categoria pode ser encontrada em www.StevieAwards.com/IBA .

Mais de 230 executivos de todo o mundo participaram nos 11 corpos de jurados para a escolha dos vencedores dos Stevies.

O principal vencedor dos Stevies Ouro, Prata e Bronze no Prêmio foi a IBM de Armonk, NY, EUA com 21. Outros vencedores de vários Stevie Awards incluem HALKBANK, Istambul, Turquia (20), Viettel Group, Hanói, Vietnã (17), Telkom Indonésia, Jacarta, Indonésia (17), Ayala Land, Inc., Makati City, Filipinas (16), DHL Express, em todo o mundo (14), A.S. Watson Group, Hong Kong (12), Tata Consultancy Services, em todo o mundo (11), LLYC, Madri, Espanha (10), OPET, Istambul, Turquia (10), HeyMo® The Experience Design Company, Istambul, Turquia (9), Uniomedia Communications, Budapeste, Hungria (9), AD Ports Group, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos (8), FPT Software, Hanói, Vietnã (8), Akbank T.A.Ş, Istambul, Turquia (7), Cisco Systems, San Jose, CA, EUA (7), Maersk, Montreal, Canadá (7), Everise, Plantation, FL, EUA (6), Ernst & Young, em todo o mundo (6), Globe Telecom Inc., Taguig City, Filipinas (6), Green Door Co, Sydney, Austrália (6), nupco, Riade, Arábia Saudita (6), Philip Morris International, Lausanne, Suíça (6), TriNet, Dublin, CA, EUA (6), WNS, Mumbai, Índia (6), ZER, Istambul, Turquia (6), Canadian Tire Corporation, Toronto, Canadá (5), Enerjisa Üretim, Istambul, Turquia (5), Lounge Group, Budapeste, Hungria (5), PJ Lhuillier, Inc. | Makati City, Filipinas (5), Purpol Marketing, Chippenham, Wiltshire, Reino Unido (5), Megaworld Foundation, Inc., Taguig City, Filipinas (5), Zimat Consultores, Cidade do México, México (5).

A Halkbank, pioneira de desenvolvimento do setor bancário da Turquia há 83 anos, recebeu oito Stevie Awards de Ouro, mais do que qualquer outra empresa da competição.

Todas as empresas do mundo são elegíveis para competir nas IBAs e podem enviar inscrições para uma ampla gama de categorias de realizações em gestão, marketing, relações públicas, atendimento ao cliente, recursos humanos, novos produtos e serviços, tecnologia, sites, aplicativos, eventos e muito mais.

Os prêmios serão entregues durante um evento de gala em Roma, Itália, no dia 13 de outubro de 2023.

Sobre os Stevie® Awards

Stevie Awards são concedidos em oito programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, Stevie Awards Oriente Médio e África do Norte, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Grandes Empregadoras, Stevie Awards para Mulheres Empresariais e Stevie Awards para Vendas e Serviço ao Cliente. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com .

Contato de Marketing

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389