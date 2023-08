Stevie® 獎宣布來自全球各地的第 20 屆年度國際商業獎® 的獲獎者

維珍尼亞州費爾法克斯, Aug. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界各地的高成就組織和高管在 第 20 屆年度國際商業獎® 中被認定為金、銀、銅 Stevie® 獎得獎者。這是世界範圍內唯一的國際性、全方位商業獎勵計劃。



獲獎者選自 61 個國家/地區超過 3,700 項提名。

如欲按類別查看所有 2023 年金、銀和銅獎 Stevie 獎得獎者的完整列表,請瀏覽以下網址 www.StevieAwards.com/IBA 。

全球超過 230 名高管參加了 11 個陪審團 ,以確定今年的 Stevie 得獎者。

金、銀、銅 Stevie 獎獲獎最多的得主是位於美國紐約州阿蒙克的 IBM,嚢括 21 個獎項。其他多項 Stevie 獎得獎者包括土耳其伊斯坦堡 HALKBANK (20)、越南河內 Viettel Group (17)、印度尼西亞雅加達 Telkom Indonesia (17)、菲律賓馬卡迪市 Ayala Land, Inc. (16)、全球 DHL Express (14)、香港 A.S.Watson Group (12)、全球 Tata Consultancy Services (11)、西班牙馬德里 LLYC (10)、土耳其伊斯坦堡 OPET (10)、土耳其伊斯坦堡 HeyMo® The Experience Design Company (9)、匈牙利布達佩斯 Uniomedia Communications (9)、阿拉伯聯合酋長國阿布扎比 AD Ports Group (8)、越南河內 FPT Software (8)、土耳其伊斯坦堡 Akbank T.A.Ş (7)、美國加利福尼亞州聖何西 Cisco Systems (7)、加拿大滿地可 Maersk (7)、美國佛羅里達州種植園 Everise (6)、全球 Ernst & Young (6)、菲律賓達義市 Globe Telecom Inc. (6)、澳洲悉尼 Green Door Co (6)、沙特阿拉伯利雅德 nupco (6)、瑞士洛桑 Philip Morris International (6)、美國加利福尼亞州都伯林 TriNet (6)、印度孟買 WNS (6)、土耳其伊斯坦堡 ZER (6)、加拿大多倫多 Canadian Tire Corporation (5)、土耳其伊斯坦堡 Enerjisa Üretim (5)、匈牙利布達佩斯 Lounge Group (5)、菲律賓馬卡迪市 PJ Lhuillier, Inc. (5)、英國渭州郡奇彭納姆 Purpol Marketing (5)、菲律賓達義市 Megaworld Foundation, Inc. (5)、墨西哥墨西哥城 Zimat Consultores (5)。

83 年來,Halkbank 一直引領着土耳其銀行業的發展,其贏得了八項 Stevie 金獎,比任何其他組織都多。

全球所有組織均有資格參加國際商業獎的角逐,並可提交各種類別的提名,以表彰管理、營銷、公共關係、客戶服務、人力資源、新產品和服務、技術、網站、應用程式和活動等方面的成就。

頒獎典禮將於 2023 年 10 月 13 日在意大利羅馬盛大舉行。

關於 Stevie® 獎項

Stevie 獎項授予八項計劃:亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、中東及北非 Stevie 獎、美國商業獎®、國際商業獎®、優良僱主 Stevie 獎、商業女性 Stevie 獎、銷售與客戶服務 Stevie 獎。Stevie 獎每年從 70 多個國家/地區的組織收到超過 12,000 項參賽提名。Stevies 認可在全球工作場所中有出色表現的人們,並向所有類型和規模的組織及其背後的人員致敬。如欲了解有關 Stevie 獎項的更多資訊,請瀏覽 http://www.StevieAwards.com 。

